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„Pošlu ti svůj svět, pokud mi pošleš tvůj.“ AI agent Mety šmíruje přátele a blokuje BBC

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Společnost Meta spustila na začátku září projekt MUSE, který nabízí osobní agenty s umělou inteligencí. Vývojáři minulý týden zjistili, že tito agenti blokují některá velká tradiční média jako BBC, New York Times či The Guardian. Znepokojivé je také to, že osobní agent sleduje osoby, na které má uživatel jakékoli vazby, a to bez jejich souhlasu
profimedia-0187785163

profimedia-0187785163

Zdroj: Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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