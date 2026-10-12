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V úterý v 18:25 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vysílá nestárnoucí romantický příběh s mladým Vaculíkem

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Pojďte si vychutnat příběh, který vás vtáhne do světa, kde se pod leskem diskotékových neonů skrývá temnota. Kde se mladý člověk snaží uniknout minulosti, ale osud mu nedá pokoj. Kde láska znamená naději i prokletí zároveň.
V úterý v 18:25 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vysílá nestárnoucí romantický příběh s mladým Vaculíkem

V úterý v 18:25 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vysílá nestárnoucí romantický příběh s mladým Vaculíkem

Zdroj: Archiv TV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:30

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