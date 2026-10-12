V úterý v 18:25 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vysílá nestárnoucí romantický příběh s mladým Vaculíkem

Tahle podívaná vznikla s rozpočtem přes 3,5 milionu, do kin přilákala skoro 2 miliony lidí a vynesla víc než 15 milionů. Hlavní roli dostal herec, kterého fanynky doslova obléhaly a vřískaly na něj jako na rockovou hvězdu. A soundtrack? Melancholický hit, který zná dodnes každý.
Ale co vlastně uvidíte?
Devatenáctiletý zloděj a dívka, která všechno změní
Teprve teď přichází odhalení: Láska z pasáže z roku 1985, režie Jaroslav Soukup, scénář Miroslav Vaice. Ponuré kriminální drama z prostředí vekslácké Prahy osmdesátých let, kde se pod povrchem pozlátka skrývá brutální realita podsvětí.
Devatenáctiletý Pavel Kříž (Lukáš Vaculík) žije dvojí život. Ve dne čistí okna, v noci dodává kumpánům tipy na vloupání do bytů. Funguje to, dokud do jeho života nevstoupí nová brigádnice Jana Hálková (Tatiana Kulíšková). Ta v něm postupně probudí touhu vymanit se ze spárů kriminálního podsvětí a začít znovu.
Ale cesta z temnoty má svou cenu. Dluhy u nemilosrdných kumpánů narůstají, minulost se své kořisti nechce vzdát. A v sázce je najednou i to nejcennější, co Pavel v životě našel. Ve vedlejších rolích září Marek Vašut jako Roby, dále Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý nebo Vítězslav Jandák.
Výslech na StB a fanynky, které málem ušlapaly herce
Natáčení provázela řada dramatických momentů. Režisér Jaroslav Soukup obsadil do drobných rolí autentické pražské pankáče přímo z ulice. Tento krok neunikl pozornosti Státní bezpečnosti – dramaturgyně Věra Kalábová musela celý postup vysvětlovat u výslechu.
Tehdy dvaadvacetiletý Lukáš Vaculík vyvolal obrovskou vlnu emocí. Fanynky při premiérách zástupce filmu doslova obkličovaly; atmosféra byla natolik vypjatá, že panovaly obavy o bezpečnost mladého herce. „Při premiéře s Lukášem Vaculíkem fanynky vřískaly tak, že jsem měl někdy strach, že ho ušlapou,“ vzpomínal režisér Jaroslav Soukup.
Titulní melancholický hit Největší z nálezů a ztrát složil Michal David na přímou zakázku režiséra k již hotovému střihu filmu. Na působivé hudební složce se podílel také Zdeněk Barták.
Skromný rozpočet, rekordní tržby a divácký triumf
Snímek vznikl s rozpočtem 3,6 milionu Kčs, avšak v kinodistribuci dokázal vygenerovat tržby přesahující 15 milionů Kčs. Do kin na něj dorazilo přes 1,7 milionu diváků – při dnešních průměrných cenách vstupenek by taková návštěvnost představovala tržby blížící se hranici 350 milionů korun.
Z projektu se tak stal jeden z nejvýnosnějších československých filmů své dekády. Diváci oceňují autentickou atmosféru pražských osmdesátých let, temné stránky tehdejší mladé generace a skvělé obsazení Vaculíka s Kulíškovou. Píseň od Michala Davida tomu dodává neopakovatelnou melancholickou náladu.
Film nabízí syrovou výpověď o době, kdy se pod povrchem pozlátka skrývala ponurá realita. O mladém člověku, který se snaží uniknout minulosti, ale osud mu to nedovolí.
Lásku z pasáže vysílá Nova Cinema HD v úterý 13. října 2026 v 18:25.
Zdroje článku: zeny.iprima.cz, super.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá