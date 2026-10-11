Dědeček naletěl na falešného poradce Binance a přišel o 33 tisíc pro vnučky. Pak mu „vyšetřovatel“ slíbil, že je vrátí

Odesílatel se podepsal jako Simon Hartmann, vedoucí vyšetřovatel agentury SecureFund Resolution. V e-mailu tvrdil, že umí dohledat a vrátit prostředky, o které pan Matěj přišel. Na důkaz přiložil dokumenty včetně výpisu z Lloyds banky. Celý balík patřil k druhé fázi téhož podvodu, který Matěje připravil o úspory. Tentokrát už nenaletěl. Případ jako první zveřejnily Seznam Zprávy v prosinci 2024.
Co se dělo v peněžence, zatímco displej ukazoval denní zisky
Začátek byl nenápadný. Na sociálních sítích Matěje oslovil člověk, který se vydával za zástupce kryptoměnové burzy Binance, a rozhovor brzy převedl na WhatsApp. „Poradce“ trpělivě vysvětloval a odpovídal na dotazy. Pak Matějovi poradil stáhnout peněženku Trust Wallet, posílat mu snímky obrazovky se zůstatkem a propojit peněženku s údajným DeFi mining poolem. Trust Wallet je legitimní aplikace, ve které si uživatel sám spravuje své kryptoměnové klíče. Riziko vzniklo kliknutím na podstrčený odkaz, kterým Matěj peněženku propojil s neznámým smart kontraktem.
Podle bezpečnostního blogu Trust Wallet může schválení oprávnění pro cizí kontrakt dovolit jeho provozovateli nakládat s konkrétními tokeny v rozsahu, který mu uživatel povolil. Oprávnění přitom platí, dokud ho uživatel sám nezruší. Dashboard mezitím ukazoval rostoucí výnosy, které se skutečnými zisky neměly nic společného. Jakmile chtěl Matěj peníze vybrat, objevily se další položky k zaplacení: poplatek za odblokování, daňový vklad, aktivační bonus. Každá nová platba měla uvolnit tu předchozí. Než Matěj pochopil, co se děje, přišel zhruba o 33 tisíc korun (přibližně 1 300 dolarů). Šlo o volné peníze, které chtěl zhodnotit pro vnučky.
Binance na svém blogu výslovně uvádí, že uživatele přes WhatsApp nekontaktuje s investičními nabídkami ani s žádostmi o peníze. Varovným signálem tedy byla už první nevyžádaná zpráva.
Falešný vyšetřovatel bere obětem v průměru 135 tisíc korun
Česká policie popisuje přesně ten vzorec, kterým prošel Matěj. Po investičním podvodu se oběti ozve údajná firma, advokátní kancelář nebo úřad a nabídne, že peníze vrátí. Někdy za tím stojí úplně jiní lidé, kteří získali kontakty na poškozené. Jindy jde o stejné pachatele nebo o skupiny, které spolu spolupracují. „Vyšetřovatel Hartmann“ nabízel přístup k dokumentům a k údajnému internetovému bankovnictví. Sázel na stejnou naději jako první podvodník, tentokrát na naději, že se ztracené úspory ještě dají zachránit.
Pro tenhle typ útoku se ustálil název recovery scam. Americká FBI i Federální obchodní komise ho popisují jako podvod, při kterém se pachatel vydává za vyšetřovatele, právníka nebo specialistu na dohledávání kryptoměn. Předem po oběti chce poplatek, osobní údaje nebo další převod. Policie u této fáze eviduje průměrnou škodu 135 tisíc korun na jednu oběť. Je to zhruba čtyřnásobek částky, o kterou Matěj přišel napoprvé.
Soukromá firma nemá pravomoc nařídit zabavení kryptoměn a nemůže ani zaručit jejich vrácení. Nabídka, že peníze vrátí, když za „vyšetřování“ nebo „odblokování“ dostane zaplaceno předem, je proto sama o sobě známkou podvodu, protože ji žádná taková firma splnit nemůže.
Zlínsko, Děčín a přes 700 hlášení jen v jednom kraji
Matějova ztráta patří mezi ty menší. Na Zlínsku policie v roce 2025 řešila investiční podvod vedený přes weby a WhatsApp, který oběť připravil o víc než 2,7 milionu korun. V Děčíně psala muži přes WhatsApp jistá „Jasmine“ a lákala ho k investici do kryptoměny USDT. Muž přišel o 1,4 milionu korun. Moravskoslezská policie za rok 2025 evidovala přes 700 internetových investičních podvodů, tedy zhruba dva každý den, a to jen v jednom kraji.
Zneužívá se i jméno dalších burz. Coinbase oficiálně uvádí, že uživatele přes WhatsApp nekontaktuje, a podvodníci se za ni přesto vydávají. Kraken na stránkách své podpory popisuje phishing, falešné investiční platformy i podvodné těžební služby a před nevyžádanými kontakty varuje. Postup je pokaždé stejný. Podvodník se zaštítí známou značkou, komunikuje přes messenger mimo oficiální kanály burzy, slíbí výnosy a pak žádá jednu doplatkovou platbu za druhou.
Pět signálů, které by měly zastavit každou další platbu
Případy se od sebe liší jmény a částkami, varovné znaky se ale opakují. Prvním je nevyžádaný kontakt přes WhatsApp od někoho, kdo tvrdí, že zastupuje burzu nebo dělá investičního poradce. Burzy jako Binance a Coinbase samy uvádějí, že takhle nepíšou. Druhým je slib denních, vysokých nebo „bezrizikových“ výnosů. Třetím je žádost, abyste peněženku propojili s odkazem zvenčí a schválili oprávnění, kterému nerozumíte. Právě tím může cizí kontrakt získat přístup k vašim tokenům. Čtvrtým je tlak: kdo chce snímky obrazovky s vaším zůstatkem, spěchá na vás a nabízí bonusy výměnou za doplatky, sleduje, kolik u vás ještě zbývá. Pátým je věta, že peníze uvolníte teprve dalším vkladem. Přesně takhle se točila spirála, ve které Matěj platil za odemčení předchozích plateb.
Kdo už o peníze přišel, má podle policie zavolat na linku 158 a hned kontaktovat banku, která může platby zablokovat nebo zastavit. Je třeba uschovat všechny důkazy, tedy snímky konverzací, e-maily a adresy peněženek. U kryptoměn se vyplatí uložit i adresy transakcí a jejich identifikátory, které mohou vyšetřování pomoct. Jakýkoli další kontakt, který nabízí vrácení peněz za poplatek nebo za citlivé osobní údaje, policie považuje za velmi silný varovný signál možného dalšího podvodu. Oznámení lze podat i přes formulář Policie ČR pro hlášení kyberkriminality.