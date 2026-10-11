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Dědeček naletěl na falešného poradce Binance a přišel o 33 tisíc pro vnučky. Pak mu „vyšetřovatel“ slíbil, že je vrátí

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Muž, který chtěl rozmnožit peníze pro budoucnost svých vnuček, uvěřil poradci z WhatsAppu a denně sledoval, jak mu na obrazovce přibývají zisky. Ty zisky nikdy neexistovaly. O několik týdnů později mu přišla zpráva, která slibovala, že ztracené peníze ještě půjde zachránit.
Dědeček naletěl na falešného poradce Binance a přišel o 33 tisíc pro vnučky. Pak mu „vyšetřovatel“ slíbil, že je vrátí

Dědeček naletěl na falešného poradce Binance a přišel o 33 tisíc pro vnučky. Pak mu „vyšetřovatel“ slíbil, že je vrátí

Zdroj: Foto: Bybit.com - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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