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Fotbalista Bournemouthu bránil na hřišti kapitána a skončil na seznamu nepřátel Ukrajiny. Zavaril mu vlastní otec

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Po strkanici v zápase s Ukrajinou se Miloš Kerkez objevil v kontroverzní databázi Myrotvorec. Politický náboj kauze dodal hlavně příspěvek jeho otce.
Fotbalista Bournemouthu bránil na hřišti kapitána a skončil na seznamu nepřátel Ukrajiny. Zavaril mu vlastní otec

Fotbalista Bournemouthu bránil na hřišti kapitána a skončil na seznamu nepřátel Ukrajiny. Zavaril mu vlastní otec

Zdroj: Liverpool FC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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