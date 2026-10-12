Fotbalista Bournemouthu bránil na hřišti kapitána a skončil na seznamu nepřátel Ukrajiny. Zavaril mu vlastní otec

Puskás Aréna, 25. září 2026, poslední minuty utkání Maďarska s Ukrajinou. Ukrajinec Oleksandr Nazarenko dostává červenou kartu a atmosféra, už tak vypjatá, se láme. Maďarský kapitán Dominik Szoboszlai strčí do Viktora Cyhankova, k hloučku přibíhá levý obránce Miloš Kerkez a chytá ukrajinského křídelníka za dres. Rozhodčí rozdává žluté karty a zápas se dohrává. Takových strkanic vidí evropský fotbal každý víkend desítky. Tahle ale na trávníku neskončila. Kerkezův otec po zápase zveřejnil na Instagramu záběr z potyčky a podložil ho ruskou skladbou „Russian Paradise“. O pár dní později se otec i syn objevili v ukrajinské databázi Myrotvorec, která eviduje lidi označované za nepřátelské vůči Ukrajině. Z běžného fotbalového incidentu se stala diplomatická záležitost. Kerkez přitom už není hráčem Bournemouthu, jak se v některých zprávách stále objevuje. Do Liverpoolu přestoupil 26. června 2025, jak oficiálně oznámil Liverpool FC. Za Bournemouth předtím odehrál 74 zápasů.
Strkanice, jaké fotbal zná
Hřištní část příběhu je nejméně sporná. Podle ukrajinské agentury UNN začal konflikt Szoboszlai, který strčil do Cyhankova. Kerkez se zapojil až poté a ukrajinského hráče chytil za dres. Maďarský server Refresher doplňuje, že žlutou kartu dostali Kerkez i Cyhankov.
Pro Kerkeze měla karta praktický důsledek. Kvůli kumulaci trestů vynechal odvetu proti Ukrajině. Tím jediný doložený sportovní postih z celé kauzy končí. Disciplinární řízení UEFA ani trest od Liverpoolu či maďarského svazu se v dostupných zdrojích neobjevily.
Sám hráč později tvrdil, že jen bránil svého kapitána a přítele. Takové vysvětlení zní ve fotbale věrohodně. Spoluhráč, který se postaví za kapitána, je v šatně spíš oceňovaný než trestaný. Kdyby příběh skončil závěrečným hvizdem, nikdo by si ho za týden nepamatoval.
Ruský „ráj“ jako podkres
Zlom přinesl otec Miloše Kerkeze, v maďarských a ukrajinských zdrojích uváděný jako Sebastijan, případně Zan. Po zápase zveřejnil na Instagramu záběr z incidentu, na kterém je jeho syn v kontaktu s Cyhankovem. Jako hudbu zvolil skladbu „Russian Paradise“ ruských interpretů AK-47 a Noggano. Přesné datum a čas příspěvku se nám z otevřených zdrojů ověřit nepodařilo, zdroje shodně uvádějí jen „po zápase“.
Samotná píseň přitom není oslavnou hymnou ruského státu. Hudební rozbor serveru SongSense ji čte jako ironický, místy sarkastický autoportrét ruské periferie. Název slibuje ráj, text ale líčí chudobu, drsné prostředí a vzdorovitou hrdost na původ.
V tomto případě ale nerozhodoval text, rozhodoval kontext. Ruská skladba pod záběrem, na kterém Maďar drží Ukrajince za dres, v době ruské války proti Ukrajině. Podle nás šlo minimálně o mimořádně nešťastnou volbu, ne-li o vědomou provokaci. Kerkez za rozhodnutí svého otce nemůže. Právě tenhle příspěvek ale udělal z obyčejné žluté karty politický symbol.
Myrotvorec: databáze, ne státní seznam
Obrazně řečeno, na „seznam nepřátel Ukrajiny“ se Kerkez dostal přes databázi Myrotvorec, česky Mírotvůrce. Je třeba přesně říct, co to je a co ne.
- Není to oficiální ukrajinský seznam. Nejde o sankční ani trestní rejstřík ukrajinského státu. Maďarský Telex uvádí, že stránka nemá státního provozovatele.
- Funguje od roku 2014. Zveřejňuje údaje o lidech, které její správci považují za proruské nebo za hrozbu pro ukrajinskou národní bezpečnost.
- Správci nejsou veřejně známí. Zdroje zmiňují historické vazby na lidi z ukrajinských bezpečnostních a politických kruhů, kdo web provozuje dnes, ale jasné není.
- Zápis nemá přímý právní účinek. Neznamená zákaz vstupu na Ukrajinu, zmrazení majetku ani sportovní trest.
Kontroverze se kolem webu táhne roky. V roce 2016 zveřejnil podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) kontaktní údaje více než 7 000 lidí, z toho 4 508 novinářů a mediálních pracovníků akreditovaných na území ovládaném proruskými separatisty. Představitelka OBSE pro svobodu médií tehdy varovala, že únik může vážně ohrozit bezpečnost novinářů. Velvyslanci zemí G7 ve společném prohlášení vyzvali provozovatele, aby osobní údaje odstranili a přestali používat podněcující jazyk. Organizace Human Rights Watch ve výroční zprávě za rok 2017 uvedla, že někteří zveřejnění reportéři dostávali výhrůžky. Úřady sice zahájily vyšetřování, část vysokých činitelů ale podle HRW zveřejnění tleskala.
Kritika webu tedy nepřichází jen z Moskvy. Ozvali se i západní diplomaté a lidskoprávní organizace.
Kerkez v databázi není jediný sportovec. Slovenská agentura SITA psala o hokejistovi Alexandru Ovečkinovi, u kterého se měly objevit i údajné kontaktní údaje. Letos v červenci přibyl bývalý hvězdný hokejista Detroitu Sergej Fjodorov. Zápis mívá i absurdní podobu. V roce 2019 se v databázi na jeden den objevila Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta, než ji správci smazali.
Česká stopa existuje také. Podle serveru HlídacíPes.org se letos v březnu do databáze dostala Natálie Vachatová, poradkyně premiéra Andreje Babiše pro svobodu slova. V minulosti se tam objevily desítky českých proruských aktérů i čeští novináři akreditovaní v Donbasu. Do databáze se přitom obvykle nedostává kdokoli za jakýkoli názor, zdroje mluví o propagandě, cestách na okupovaná území nebo kontaktech s proruskými strukturami. Reakce českých fotbalových kruhů na Kerkezův případ dohledatelná není.
Časová osa kauzy
|Datum
|Co se stalo
|26. června 2025
|Liverpool oznamuje příchod Kerkeze z Bournemouthu
|25. září 2026
|Utkání Maďarska s Ukrajinou v Puskás Aréně, potyčka a žluté karty pro Kerkeze a Cyhankova
|po zápase
|Otec zveřejňuje na Instagramu záběr s písní „Russian Paradise“
|1. října 2026
|Agentura UNN informuje o zápisu otce i syna do databáze
|2. října 2026
|Kauzu rozebírají maďarské servery Telex a Refresher
|7. října 2026
|Server Goal přebírá Kerkezovo vyjádření pro Telex
|8. října 2026
|Reaguje maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová
Od strkanice k diplomatické reakci uběhly necelé dva týdny. Přesné datum samotného zápisu do databáze ověřit nelze, web je blokovaný. Jisté je jen to, že nejpozději 1. října už o něm psala média.
Ministryně se ozvala, hráč se distancoval
Maďarská diplomacie kauzu nenechala bez povšimnutí. Ministryně zahraničí Anita Orbánová podle Ukrainian News zdůraznila, že Myrotvorec není oficiálním státním zdrojem Ukrajiny a není jisté, kdo ho spravuje. Uvedla také, že byla v kontaktu s ukrajinskou vládou, Maďarským fotbalovým svazem, velvyslanectvím i kolegy, aby pomohli situaci vyřešit. Sport má být podle ní o výkonu, jednotě a respektu. Na poměry maďarsko-ukrajinských vztahů jde o nečekaně smířlivý tón. Ministryně se do Kyjeva neopřela, naopak oddělila stát od anonymního webu.
Kerkez se bránil ve dvou rovinách. Odmítl, že by podporoval agresi, a zopakoval, že na hřišti jen bránil kapitána. Od otce se pak distancoval stručně a bez okolků: jeho otec není on a za jeho činy nenese odpovědnost. Liverpool se k zápisu svého obránce podle dostupných zdrojů veřejně nevyjádřil.
Co tedy hráči reálně hrozí? Přímý kariérní ani právní dopad doložen není. Zápis neovlivní nominace, přestupy ani zápasy proti ukrajinským týmům. Riziko je jiného druhu. Myrotvorec v minulosti zveřejňoval osobní údaje a mezinárodní organizace opakovaně varovaly, že to může ohrozit bezpečnost uvedených lidí. Konkrétní výhrůžka vůči Kerkezovi nebo jeho otci se zatím neobjevila, zápis ale může zvyšovat reputační i bezpečnostní tlak na hráče, který chce hlavně hrát fotbal na Anfieldu.
Podle nás si Kerkez část pozornosti způsobil sám, protože do strkanice vstoupil. Rozhodující politickou nálož ale kauze nedal jeho zákrok, nýbrž otcův příspěvek. A web, který oba poté zapsal, nemluví za Ukrajinu, i když tak často bývá prezentován.
Na trávníku Puskás Arény šlo o pár vteřin tahání za dres a jednu žlutou kartu. Stačila ruská píseň pod krátkým videem a z obyčejné strkanice se stal případ, ke kterému se vyjadřovala ministryně zahraničí. Ve válečné době nerozhoduje jen to, co hráč udělá na hřišti, ale i to, jak to po zápase podají lidé kolem něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle