Eckerlin chce odvetu na rozloučenou. Jungwirth mu připomněl porážku s Kozmou

Eckerlin chce odvetu na rozloučenou. Jungwirth mu připomněl porážku s KozmouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Eckerlin chce odvetu na rozloučenou. Jungwirth mu připomněl porážku s KozmouZdroj: Oktagon
Článek byl publikován 12.10.2026 09:47
V sobotu 17. října se v Karlových Varech rozhodne o dalším titulovém vyzyvateli střední váhy. Vedle Patrika...
Václav Sivák chce proti výrazně těžšímu soupeři ukázat svou boxerskou převahu a slibuje tvrdé údery. Václav...
Andre Fili na turnaji UFC Vegas 122 knokautoval Kaie Kamaku III už po 22 sekundách druhého kola. Zkušený...
Pět kol dřiny a škrcení v závěru. Pak jedna věta o penězích, ze které se za necelou minutu stala omluva...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- 36 zápasů bez porážky. Siváka teď v RFA čeká muž, který porazil Mawara Růžičku
- UFC Fight Night 291 nabídne Buckleyho s Malottem. Kdy a kde přenos sledovat
- Muhammad prozradil, co Allen tajil před UFC Vegas 122. Bojoval s infekcí, na antibiotikách a stejně vyhrál
- Veterán UFC prozradil, proč by Chimaev měl přejít do polotěžké váhy. Prý tam nebude mít konkurenci