Hormonální nerovnováhu může příznivě ovlivnit i drobná změna stravování. Rozhodují správně zvolené potraviny

Potíže s nerovnováhou hormonů není nic příjemného. Jednou jste veselé, podruhé smutné. Jednou máte krásnou pleť, podruhé je plná akné. Nejen to, hrozí i problémové početí.
Zřejmě všechny ženy přibližně od 35 let hledají ve stravě elixír mládí. Toho je možné docílit, pokud zvolíte správnou kombinaci potravin, které podpoří vyváženost hormonů, reprodukčního systému, ale také podpoří krásnou a zdravou pleť. Konzumace správných potravin vede ke zdravé stravě, zdravému libidu, rychlému metabolismu a zářící pokožce. Pokud nepřijímáte potraviny bohaté na živiny, tělo nedostane to, co potřebuje, a tudíž nemůže správně produkovat hormony a celkově je udržovat v rovnováze. Především u žen jsou správné makroživiny podstatné.
Jogurt
Jogurt má pro zdraví mnoho výhod, ale pozor na to, jaký jogurt si dopřejete. Nekupujte si sladký jogurt, pouze ten, který obsahuje bifido kultury, takový bude nejideálnější. Jogurt je takovou superpotravinou pro pevné zdraví žen. Pokud opravdu koupíte jogurt bez sladidel a aromat, můžete se těšit ze zvýšení zdravých bakterií ve střevě, a také z vápníku pro silné kosti.
Fotografie: Freepik Tučné ryby
Především omega-3 mastné kyseliny hrají důležitou roli u žen. Takové tuky dokážou ženy chránit před budoucími nemocemi, včetně srdečních chorob, hypertenze, depresí, ale i zánětu. Dopřejte si alespoň dvakrát týdně tučné ryby, jako je losos, sleď, tuňák či makrela.
Zelenina bohatá na antioxidanty
To je především tmavá listová zelenina, ta je vynikajícím zdrojem antioxidantů. Patří mezi ně hlávkový salát, čerstvý špenát, koriandr, ale i okurka a zelená paprika. Tyto potraviny udržují správnou hormonální rovnováhu a zároveň poskytnou získání potřebných živin pro zdravé tělo.
Bylinky a koření
Takové potraviny byste neměli přehlížet, protože velká většina z nich je dokonalá pro udržení mladistvé a zářivé pokožky. Skořice, zázvor, česnek, bazalka, šalvěj, heřmánek, ženšen a jiné, pomáhají stabilizovat náladu a poskytují mladiství vzhled při pravidelném pojídání či pití. Z těchto bylin a koření neomládnete, ale vaše pokožka bude vypnutější, zdravější a udrží se déle mladá.
Fotografie: Freepik Avokádo
Již i u nás oblíbená plodina. Avokádo obsahuje zdravé tuky, které pomáhají ženám vstřebávat základní a potřebné živiny. Avokádo se může pyšnit vysokým obsahem vlákniny, hořčíku, draslíku, vitamínu E, kyseliny listové a vitamínů skupiny B. To vše je velmi důležité pro hormonální kontrolu.
Vyhněte se
Je ale důležité se vyhýbat některým potravinám, které budou působit na hormonální nerovnováhu. Také budou zhoršovat vzhled vaší pokožky a budete rychleji stárnout. Mezi špatné potraviny a produkty patří:
Cukr Nadmíra kofeinu Sója Alkohol Potraviny s vysokým glykemickým indexem
Kofein může přispívat nervozitě a úzkosti. Alkohol zase může dehydratovat pokožku a sója obsahuje fytoestrogeny, které mohou napodobit estrogen. Což může mít vliv na nerovnováhu hormonů u žen.
Zdroj: Healthline
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Problémy s hormonální nerovnováhou může vyřešit drobná úprava jídelníčku zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.