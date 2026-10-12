Nerovnoměrné sjíždění pneumatik: většinou za ně může chyba na autě

Všímáte si, že vaše auto v určitých rychlostech plave a je viditelné nerovnoměrné sjíždění pneumatik? Pak své auto vezměte co nejrychleji k mechanikovi.
Nerovnoměrné sjíždění pneumatik není jen tak
Pneumatiky se opotřebovávají naprosto běžně. Pokud si ale všímáte, že se sjíždějí nerovnoměrně, pak je třeba zkontrolovat nejen jejich stav, ale také stav auta. Problém může zapříčinit špatný tlak v pneumatice, geometrie i podvozek. Nerovnoměrné sjíždění pneumatik je varování, které určitě berte vážně.
Jak poznat, kdy je třeba navštívit servis?
Pokud je stav vozu i nahuštění pneumatik správné, guma by se měla opotřebovávat rovnoměrně po celé šířce běhounu. Pokud je jedna strana více sjetá než ta druhá, nebo pokud se střed opotřebovává oproti stranám rychleji, pneumatika vám dává jasně najevo, že něco není v pořádku.
Nejde o to, že budete muset co nejdříve koupit pneumatiky nové. Nerovnoměrné sjíždění je ve většině případů příznakem většího problému, kromě špatného tlaku může jít o vychýlenou geometrii náprav nebo špatný stav podvozku.
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Co značí sjíždění pneumatiky na vnitřním okraji
Pokud se pneumatika opotřebovává výrazněji na vnitřním okraji než na vnějším okraji či uprostřed, nejčastějším problémem je záporný odklon kola. V takovém případě je kolo nakloněno vrchem dovnitř, čímž na vozovku více přiléhá vnitřní část pneumatiky.
Co způsobuje sjíždění pneumatiky na vnitřním okraji
Za sjíždění pneumatik na vnitřním okraji nejčastěji může opotřebené uložení kola, poškozené rameno podvozku, špatně nastavená geometrie náprav nebo deformace po nárazu.
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Co dělat proti dalšímu sjíždění pneumatiky na vnitřním okraji
Ze všeho nejdříve si nechte zkontrolovat geometrii náprav v autoservisu. S největší pravděpodobností bude problém právě v odchylce.
Co značí sjíždění pneumatiky na vnějším okraji
Jestliže si všímáte výraznějšího opotřebení pneumatiky na vnějším okraji, může být příčinou nesprávná geometrie kol nebo dynamické zatížení při průjezdu zatáček. U předních pneu je vnější okraj přirozeně více zatížen, ale výraznější nerovnoměrné sjetí gum signalizuje nějaký problém.
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Co způsobuje sjíždění pneumatiky na vnějším okraji
Za sjíždění pneumatik na vnějším okraji často může špatně nastavená geometrie, agresivní styl jízdy v kombinaci s příliš měkkou podvozkovou pružinou nebo povolené či opotřebené uložení kola.
Co dělat proti dalšímu sjíždění pneumatiky na vnějším okraji
Nejdříve si nechte zkontrolovat v autoservisu geometrii. Pokud je geometrie v pořádku, může být problém v zavěšení kol, silentblocích a čepech náprav.
Co značí sjíždění pneumatiky uprostřed
Jestliže si všímáte výrazně opotřebeného středu pneumatiky, téměř vždy jde o přehuštěnou pneumatiku. Vysoký tlak v pneumatice způsobí, že pneumatika se „vyduje“ a k vozovce přilne především středem běhounu.
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Co způsobuje sjíždění pneumatiky uprostřed
Při přehuštění má pneumatika kratší kontaktní plochu s vozovkou, tvrdší jízdní komfort, horší záběr a je zde vyšší riziko poškození gumy při nárazu na nerovnost.
Co dělat proti dalšímu sjíždění pneumatiky uprostřed
Při huštění se vždy řiďte doporučeným tlakem výrobce vozidla, který najdete v návodu k obsluze nebo na štítku ve dveřním rámu. Údaj na bočnici pneumatiky není náhradou za doporučený provozní tlak. Tlak v pneumatice kontrolujte pravidelně na studené pneumatice, ideálně jednou měsíčně a vždy před delší cestou.
Přehledná tabulka: Jak rozpoznat závadu podle běhounu
|Vzhled opotřebení
|Pravděpodobná příčina
|První krok k nápravě
|Sjetý vnitřní okraj
|Záporný odklon, vůle v ramenech
|Kontrola čepů a seřízení geometrie
|Sjetý vnější okraj
|Kladný odklon, měkké pružiny
|Kontrola zavěšení, geometrie
|Vzorek mizí v pásu uprostřed
|Přetlakovaná pneumatika
|Odpustit vzduch na hodnotu od výrobce
|Vzorek mizí na obou okrajích
|Podhuštěná pneumatika
|Dofouknout, zkontrolovat úniky
|Vlnitý, zubatý povrch
|Vadné tlumiče, rozvážené kolo
|Vyvážit kola, test tlumičů
|Šikmé, „opeřené“ hrany
|Špatná sbíhavost kol
|Laserové seřízení geometrie
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách vám nezabere déle než několik minut, ale pomůže vám ušetřit zbytečné výdaje za předčasnou výměnu. Tlak kontrolujte každý měsíc i před každou delší cestou a vždy na studených pneumatikách. Pokud se pneumatika sjíždí nerovnoměrně i při jejím správném nahuštění, nechte si v servisu zkontrolovat geometrii i stav podvozku. Výměna pneumatik při závadě na vozidle příčinu problému nevyřeší.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: Novinky.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz