Microsoft vytáhl proti MacBooku Pro nejsilnější zbraň: Surface Laptop Ultra má 128 GB RAM a rozjede i AAA hry na ARM čipu

Dne 7. října 2026 Microsoft spustil předobjednávky zařízení, které sám označuje za „náš dosud nejvýkonnější Surface Laptop“, a přímo ho staví proti šestnáctipalcovému MacBooku Pro s čipem M5 Pro. Nejde přitom jen o papírové srovnání: Microsoft nabízí program výkupu s bonusem až 1 000 dolarů za odevzdaný MacBook Pro a v oficiálních materiálech zveřejňuje benchmarky, v nichž Surface Laptop Ultra překonává Apple v úlohách umělé inteligence až šestinásobně. Označení „nejsilnější zbraň“ má oporu v konkrétní kombinaci technologií, kterou Apple v jednom stroji nenabízí: výkonné grafiky RTX s ekosystémem CUDA, herních technologií, jako jsou ray tracing a DLSS, a hardwaru pro lokální AI, který dokáže pracovat s modely o více než 120 miliardách parametrů. K tomu se přidává až 128 GB sdílené paměti, k níž mají procesor i grafika přístup bez nutnosti kopírovat data mezi oddělenými paměťovými prostory. Hry na ARM? Microsoft ukazuje Gears of War: E-Day jako jednu z hlavních ukázek. Redaktoři PC Gameru si v červnu zahráli nativní ARM verzi Alan Wake 2 na předprodukčním zařízení a popsali plynulý zážitek při rozlišení 2 560 × 1 600. Nezávislé recenze zatím chybějí, ale směr vývoje je zřejmý.
Co je RTX Spark a proč mění pravidla hry
Srdcem Surface Laptop Ultra je čip
NVIDIA RTX Spark, který v jednom pouzdře kombinuje až 20jádrový procesor Grace na architektuře ARM, grafiku RTX s architekturou Blackwell a až 6 144 jádry CUDA a jednotku NPU s výkonem 1 PFLOP ve formátu FP4. Právě tato kombinace je klíčová. Dřívější notebooky s Windows na platformě ARM nabízely buď úsporný provoz bez výrazného grafického výkonu, nebo výkonnou grafiku za cenu vyšší spotřeby. RTX Spark se snaží obě výhody spojit.
Až 128 GB paměti přitom neznamená klasickou sestavu „systémová RAM plus samostatná VRAM grafiky“. Jde o unifikovaný paměťový prostor, ke kterému mohou přistupovat procesor i grafika. V praxi to znamená, že 3D scéna o velikosti 90 GB nebo jazykový model se 120 miliardami parametrů nemusí při práci neustále přesouvat data mezi dvěma oddělenými paměťovými prostory. Microsoft ovšem upozorňuje, že grafika nemá vždy k dispozici celých 128 GB. Skutečně využitelná kapacita závisí na konkrétní konfiguraci a aktuálním vytížení paměti.
Pět konfigurací od 57 tisíc do 129 tisíc korun
Microsoft v americkém obchodě nabízí pět paměťových variant. Jejich přehled vypadá takto:
Paměť Úložiště CPU jádra GPU jádra Cena (USD) Orientačně v Kč 24 GB 512 GB 18 5 120 2 599,99 ~56 800 32 GB 1 TB 20 6 144 2 999,99 ~65 600 48 GB 1 TB 20 6 144 3 499,99 ~76 500 64 GB 1 TB 20 6 144 4 299,99 ~94 000 128 GB 2 TB 20 6 144 5 899,99 ~128 900
Přepočet vychází z kurzu ČNB 21,86 Kč za dolar. Pro evropský trh Microsoft uvádí startovní cenu 2 899 eur, tedy přibližně 70 800 Kč. Zajímavý detail: základní 24GB model běží na Windows 11 Home, zatímco konfigurace od 32 GB výše dostávají Windows 11 Pro. Varianty s 64 a 128 GB jsou v americkém obchodě označené jako „Exclusive“, což znamená, že je prodává pouze Microsoft přímo. Česká cena zatím zveřejněna nebyla; v českém
Microsoft Storu se Surface Laptop Ultra k 8. říjnu neobjevuje. Globální dodávky mají začít 16. října 2026.
Pro srovnání: šestnáctipalcový MacBook Pro s M5 Pro začíná na 2 699 dolarech, varianta s M5 Max na 3 899 dolarech. Cenově tak jde o přímý souboj prémiových notebooků.
Hry na ARM: slibný start, ne hotový verdikt
Windows na platformě ARM byl z historického hlediska pro hráče problematický. Emulace aplikací pro x86 přinášela zasekávání, problémy s anti-cheat systémy, nekompatibilní spouštěče her a chybějící ovladače. Microsoft nyní tvrdí, že situaci zlepšila kombinace několika novinek: vylepšený emulátor Prism, širší podpora anti-cheat systémů, kompatibilita s aplikací Xbox pro PC a funkce Advanced Shader Delivery, která má omezovat záseky způsobené kompilací shaderů.
Mezi konkrétní hry, které Microsoft a jeho partneři zmiňují, patří:
Gears of War: E-Day – jedna z hlavních herních ukázek Microsoftu pro Surface Laptop Ultra. Alan Wake 2 – nativní verze pro ARM. PC Gamer popsal kontrolované demo na předprodukčním zařízení jako plynulé při rozlišení 2 560 × 1 600. Konkrétní snímkovou frekvenci ani podrobné grafické nastavení však nezveřejnil. Fortnite – hra dostupná také na Windows na platformě ARM.
RTX Spark podporuje ray tracing, DLSS a Reflex, tedy technologie, které MacBook Pro nenabízí ve stejné podobě jako herní platforma Windows s grafikou NVIDIA. Microsoft ale sám upozorňuje, že výkon se liší podle hry a konfigurace. Plošné tvrzení, že hraní funguje „bez kompromisů“, by proto bylo předčasné. Definitivní verdikt přinesou až nezávislé recenze po zahájení dodávek 16. října.
AI výkon: tady Microsoft tlačí nejostřeji
Právě lokální umělá inteligence je oblast, ve které Microsoft argumentuje proti MacBooku Pro nejagresivněji. V oficiálních materiálech uvádí následující výsledky ve srovnání se šestnáctipalcovým MacBookem Pro s M5 Pro a 64 GB paměti:
2,1× rychlejší time-to-first-token v llama.cpp 4,3× rychlejší generování obrázků ve FLUX.2 Klein 4B 6,2× rychlejší generování videa v LTX 2.3 22B
Důležitá poznámka: testy proběhly v září 2026 na předprodukčním hardwaru a jejich výsledky zveřejnili Microsoft s NVIDIA. Nezávislé multiplatformní srovnání ve veřejně dostupných zdrojích zatím chybí. Přesto je směr jasný: až 128 GB unifikované paměti a ekosystém CUDA dávají Surface Laptop Ultra potenciální výhodu při lokálním zpracování AI úloh, zejména u modelů, které vyžadují velkou kapacitu paměti a využívají technologie NVIDIA.
Microsoft tento přístup zasazuje do širšího konceptu „hybridní inteligence“: systém má automaticky rozhodovat, které úlohy zpracuje lokální model a které předá cloudu. Citlivá data tak mohou zůstat na zařízení a u úloh, které zvládne lokální model, není nutné využívat cloudové služby. Technologie HydraFusion má toto směrování zajišťovat automaticky.
Pro koho to dává smysl a pro koho ne
Konfigurace se 128 GB paměti za téměř 129 tisíc korun cílí na vývojáře AI, výzkumníky, 3D profesionály a střihače videa, kteří skutečně pracují s modely přesahujícími 120 miliard parametrů nebo s rozsáhlými 3D scénami. Základní varianta za necelých 57 tisíc korun představuje vstup do platformy RTX Spark pro méně náročnou kreativní práci a vývoj.
Kdo nepotřebuje akceleraci CUDA, herní knihovnu Windows ani lokální AI modely, nemusí v Surface Laptop Ultra najít důvod, proč opouštět MacBook Pro. Apple má stále silnou pozici díky optimalizaci macOS, profesionálnímu softwaru a zavedenému ekosystému. Síla Microsoftu je jinde: v šíři platformy, podpoře různých typů aplikací a kombinaci grafického výkonu s možnostmi lokální AI.
Surface Laptop Ultra není univerzální odpovědí na MacBook Pro. Je to ale stroj, který otevírá zajímavou alternativu pro uživatele, pro něž jsou lokální AI výpočty, grafika NVIDIA a hraní na Windows důležitější než maximální výdrž baterie.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda