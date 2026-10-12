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Legendární Petr Čech moderuje vlastní pořad, porazil 490 filmů z 94 zemí. Hosté si před ním nehrají na hvězdy

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Rozhovorová série Big Pete vyhrála na mezinárodním festivalu Sportfilm Liberec kategorii Sportovní osobnosti. Přitom přišlo 490 přihlášek z 94 zemí.
Fotbalista Petr Čech

Fotbalista Petr Čech

Zdroj: Jan Dobbo / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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