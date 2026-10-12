Legendární Petr Čech moderuje vlastní pořad, porazil 490 filmů z 94 zemí. Hosté si před ním nehrají na hvězdy

Petr Čech, člen Premier League Hall of Fame s rekordem 202 čistých kont a čtyřmi tituly anglické ligy, sedí od března 2026 na druhé straně kamery. V koprodukci CANAL+ a Livesportu vytvořil dvanáctidílnou sérii Big Pete, ve které zpovídá bývalé spoluhráče i soupeře z Premier League. John Terry, Robert Pirès, Ashley Cole, Aaron Lennon nebo Roberto Di Matteo před ním odkládají mediální masky a mluví o věcech, které by v klasickém pozápasovém rozhovoru nikdy neřekli. Právě tato důvěra mezi moderátorem a hosty přesvědčila porotu 29. ročníku Sportfilmu Liberec, aby Big Pete udělila cenu v kategorii Sportovní osobnosti. Hlavní cenu festivalu získal film Heysel 85. Čechův pořad tedy neporazil celou soutěž, ale zvítězil v jedné z kategorií v rámci mimořádně široké mezinárodní konkurence, do níž se přihlásilo rekordních 490 titulů z 94 zemí a padesát z nich postoupilo do hlavní soutěže.
Proč se hvězdy Premier League otevírají zrovna Čechovi
Většina fotbalových podcastů a talkshow funguje na principu novinář versus hráč. Moderátor klade otázky, host odpovídá v naučených frázích. Big Pete stojí na opačném půdorysu: na rozhovoru rovného s rovným, kde se dva lidé se sdílenou zkušeností baví bez zbytečné hierarchie.
Aaron Lennon v jednom z dílů popisuje depresi, sebevražedné myšlenky a hospitalizaci. Ryan Mason detailně vzpomíná na zranění hlavy, které mu v šestadvaceti ukončilo kariéru. Di Matteo otevírá zákulisí triumfu Chelsea v Lize mistrů 2012 i tlak, který na trenéra dopadá ve chvíli, kdy přestane vyhrávat. Tohle nejsou témata, která sportovci běžně servírují novinářům. Porota festivalu ve svém zdůvodnění výslovně uvedla, že série přesahuje rámec klasického sportovního interview a ukazuje známé osobnosti osobněji a lidštěji.
Výkonný producent Alan Záruba potvrdil, že záměr byl od začátku širší než připomínání slavných zápasů. Tvůrci chtěli otevírat i témata, která se hostů a jejich kariér přímo dotýkala: duševní zdraví, rasismus, konec profesionální dráhy nebo hledání identity po odchodu z hřiště. Čechova přezdívka Big Pete, pod kterou ho znali spoluhráči v kabině, se tak stala i názvem formátu, který chce diváka pustit právě do té kabiny.
Kde Big Pete sledovat a co to stojí
Plné díly jsou dostupné na lineárním kanálu CANAL+ Sport a ve streamovací službě CANAL+. Jde o placený obsah, aktuálně stojí balíček CANAL+ 239 Kč měsíčně, varianta CANAL+ Komplet pak 289 Kč. Sledovat lze přes webový prohlížeč i aplikaci na smart TV, mobilu nebo tabletu.
Kdo nechce platit, najde zkrácené osmiminutové verze na YouTube kanálu Flashscoreofficial. Plný zážitek z nich ale nedostane. Právě délka rozhovorů a prostor pro ticho a osobní vyprávění dělají z Big Pete něco jiného než sestřih nejlepších momentů.
Série má dvanáct dílů rozdělených do dvou šestidílných bloků. Mezi hosty první série patří:
- John Terry – mediální tlak, psychická odolnost, pokora
- Aaron Lennon – deprese, hospitalizace, návrat do života
- Ryan Mason – zranění hlavy, konec kariéry v šestadvaceti
- Roberto Di Matteo – zákulisí Chelsea, trenérský tlak
- Robert Pirès, Emile Heskey, Łukasz Fabiański, Ashley Cole – každý s vlastním tématem přesahujícím fotbalové hřiště
Festival, který má váhu i za hranicemi Liberce
Sportfilm Liberec není jen lokální přehlídka. Festival funguje jako součást světového finále World FICTS Challenge v Miláně pod garancí Mezinárodního olympijského výboru. Vítězové z Liberce postupují do milánského finále a v minulých ročnících tam filmy oceněné v Liberci skutečně uspěly.
Big Pete navíc nebyl na festivalu jen jménem na výsledkové listině. Organizátoři zařadili do programu projekci dílu s Johnem Terrym spojenou s besedou, čímž dali najevo, že titul považují za dramaturgicky nosný. V kontextu festivalu, který letos věnoval samostatnou konferenci duševnímu zdraví ve sportu, zapadá Čechova série přesně do trendu sportovního vyprávění, které řeší psychiku a identitu, ne jen výsledky.
Druhá série a cesta do Británie
Big Pete se od březnového spuštění stal nejsledovanějším titulem ve videotéce CANAL+ a vysílá se ve dvanácti zemích. Vedení stanice podle dostupných informací jedná o prodeji práv do Velké Británie a Brazílie, tedy na trhy, kde hosté série skutečně hráli a kde má formát potenciál oslovit miliony diváků, kteří Terryho, Lennona nebo Pirèse znají z tamních stadionů.
Čech sám po převzetí liberecké ceny potvrdil, že se připravuje druhá série. Ocenění označil za motivaci do další práce. Z brankáře, který chytal penalty, se stal člověk, který z fotbalových ikon dostává příběhy, jež by bez něj možná zůstaly v kabině. A právě to porota ocenila víc než slávu jména v titulku.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík