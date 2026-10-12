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AI prý ničí umění. Tenhle Ital ji používá k přesnému opaku

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AI a umění se často skloňují hlavně ve spojení s kopírováním a levnou produkcí obrázků. Italský projekt VANFROG.ART jde opačnou cestou. Umělou inteligenci využívá k tomu, aby lidé věnovali skutečným obrazům větší pozornost.
AI prý ničí umění. Tenhle Ital ji používá k přesnému opaku

AI prý ničí umění. Tenhle Ital ji používá k přesnému opaku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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