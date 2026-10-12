AI prý ničí umění. Tenhle Ital ji používá k přesnému opakuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI prý ničí umění. Tenhle Ital ji používá k přesnému opaku
Článek byl publikován 12.10.2026 09:39
Recept na Instagramu, hlasovka od partnera a zažloutlý papír z kuchařky. Nová aplikace SuperPlan z různých...
Umělá inteligence měla firmám přinést vyšší produktivitu, realita je složitější. Podle studie WalkMe ztrácí...
Série útoků na jihokorejské finanční instituce otevřela nepříjemnou otázku. Co dělat, když umělou...
USB-C má stejný konektor na telefonu, notebooku i monitoru. Jenže jeden kabel zvládne jen základní data,...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
- Legendární Petr Čech moderuje vlastní pořad, porazil 490 filmů z 94 zemí. Hosté si před ním nehrají na hvězdy
- Microsoft tvrdí, že je Surface Laptop Ultra 6,2× rychlejší než MacBook Pro. Ale zamlčel zásadní věc, která mění celý příběh
- Netflix řeší problém, který trápí každého diváka celý večer. Okopíroval nápad TikToku a přidal ho do aplikace
- Kousek alobalu na pumpě a zloději tankovali na vaši kartu. Nepotřebovali PIN, stačilo jim pár sekund po vašem odjezdu