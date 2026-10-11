Meta nasazuje nové nástroje AI proti sexuálnímu zneužívání dětí na Facebooku a Instagramu

Meta nasazuje nové nástroje AI proti sexuálnímu zneužívání dětí na Facebooku a InstagramuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meta nasazuje nové nástroje AI proti sexuálnímu zneužívání dětí na Facebooku a InstagramuZdroj: GPT
Článek byl publikován 11.10.2026 07:00
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