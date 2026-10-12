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Bohatou úrodu mrkve lze vypěstovat také bez zahrady. K překvapivým výsledkům postačí balkon a obyčejný pytel

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Mrkev můžete pěstovat nejen na zeleninové zahrádce. Chcete-li ušetřit místo a zasadit více svých oblíbených plodin, zkuste tuto sezónu pěstovat mrkev v pytlích.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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