Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bára Basiková natočila radostné video pro fanoušky, ženy ji ale srazily k zemi. Musela vypnout komentáře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvačka chtěla pogratulovat svým svěřencům k postupu v SuperStar. Místo podpory se pod videem rozpoutal soud nad její tváří.
Bára Basiková natočila radostné video pro fanoušky, ženy ji ale srazily k zemi. Musela vypnout komentáře

Bára Basiková natočila radostné video pro fanoušky, ženy ji ale srazily k zemi. Musela vypnout komentáře

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:46

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Ulice: Patrik se zhroutil v ordinaci a přiznal Blance pravdu. Milenka je těhotná a za čtrnáct dní má být svatba
Ulice: Patrik se zhroutil v ordinaci a přiznal Blance pravdu. Milenka je těhotná a za čtrnáct dní má být svatba
„Strašný, odporný, kolotočářský." Michal David vystoupil na politické akci s dětmi a kolegové z branže kroutí hlavou
„Strašný, odporný, kolotočářský." Michal David vystoupil na politické akci s dětmi a kolegové z branže kroutí hlavou

Michal David odehrál v říjnu 2026 sérii sedmi koncertů pro senátní kampaň Sandry Tsoukernikové za ANO....

Vila za 20 milionů a dům u Hradčan za 40. Farna s Chobotem teď řeší, kdo co dostane po rozchodu
Vila za 20 milionů a dům u Hradčan za 40. Farna s Chobotem teď řeší, kdo co dostane po rozchodu

Ewa Farna a Martin Chobot oznámili 3. října 2026 rozchod po třinácti letech. Veřejně dohledatelné jsou dvě...

Pavlína Pořízková odmítla být jen hezká tvář. V jednadvaceti řekla Lettermanovi větu, která se dodnes cituje
Pavlína Pořízková odmítla být jen hezká tvář. V jednadvaceti řekla Lettermanovi větu, která se dodnes cituje

16. října 1986 se jednadvacetiletá česká modelka posadila do křesla u Davida Lettermana a jednou větou...

Maminka čekala na telefonát dva týdny, dcera měla odpojený telefon. Dominika Gottová se s Antonií už nerozloučila
Maminka čekala na telefonát dva týdny, dcera měla odpojený telefon. Dominika Gottová se s Antonií už nerozloučila

Antonie Zacpalová zemřela 5. října 2026 ve věku 91 let. Její dcera Dominika Gottová v tu chvíli žila tisíce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.