Bára Basiková natočila radostné video pro fanoušky, ženy ji ale srazily k zemi. Musela vypnout komentáře

Bára Basiková sedla před kameru telefonu, usmívala se a mluvila o lidech, na které je pyšná. Na Facebooku sdílela selfie video, v němž fanouškům oznámila, že v letošní řadě Československo hledá SuperStar soutěží její „milovaní takřka svěřenci“, šestnáctiletý Adam Hlůžek a Viktorie Martincová. Oba mohla vést, oba brala jako hosty na své koncerty. Držela jim palce. Vypadala spokojeně, elegantně oblečená, decentně nalíčená. A pak se rozjelo něco, co s obsahem videa nemělo vůbec nic společného.
Radost o žácích, která se proměnila v tribunál nad vizáží
Pod příspěvkem se začaly hromadit komentáře, které téma svěřenců zcela ignorovaly. „Ježíši, co jí je? Ani jsem ji nepoznala!“ napsala jedna z komentujících. „Kdyby tam nebylo jméno, tak nevím, že to je Bára Basiková,“ přidala se další. Třetí se vyjádřila ještě ostřeji: „Je mi líto, ale já jsem se jí lekla! Vůbec jsem ji nepoznala…“
Podle Centrum přicházely tyto reakce zejména od žen. Kritika mířila výhradně na rozpoznatelnost tváře a celkový vzhled, o Hlůžkovi, Martincové ani o jejich pěveckém výkonu se pisatelky nezmiňovaly. Basiková na posměšky nereagovala, do hádek nevstupovala. Nakonec zvolila jediné řešení, které jí Facebook nabízí: komentáře pod videem kompletně zablokovala.
Proč selfie formát funguje jako past na veřejně známé ženy
Paradox celé situace spočívá v tom, že Basiková natočila video o svých žácích, jenže zvolila selfie formát, který ji samotnou umístil do středu záběru. A právě to stačilo, aby se debata překlopila od hudby k obličeji.
Český výzkum to potvrzuje v číslech. Projekt Nenávist online organizace Transparency International analyzoval přes 1,8 milionu komentářů a téměř 155 tisíc příspěvků na Facebooku. Závěr? Genderově podmíněné útoky vůči veřejně činným ženám jsou rozšířené a opakovaně cílí na vzhled, věk či rodinný stav. Novější studie Ústavu mezinárodních vztahů z roku 2026, pracující s obdobným objemem dat, popisuje totožný vzorec, vlny nepřátelské komunikace namířené proti ženám ve veřejném prostoru.
Basiková do tohoto vzorce zapadá dokonale. Už v roce 2014 o ní Stream/Super.cz psal jako o „častém terči kritiky svého vzhledu“. V lednu 2025 v rozhovoru pro iDNES sama přiznala, že na sociální síti nechtěně rozhněvala diváky a situaci zhoršila vlastní odpovědí. Tentokrát ale nešlo o kontroverzní názor ani o provokativní příspěvek. Šlo o gratulaci mladým zpěvákům.
Kdo jsou svěřenci, kvůli kterým Basiková video natočila
Pedagogická práce Basikové s mladými hlasy sahá minimálně do roku 2019, kdy vedla workshop „Smutek, slzy a bolest v písních“ v pražské Škole moderního zpěvu. Její vazba na Hlůžka a Martincovou tedy nevznikla náhodou před kamerou SuperStar.
Adam Hlůžek, kterému je šestnáct let a hudbou se už živí, získal v castingu Golden Ticket a podle oficiálního souhrnu TV Nova postoupil rovnou do TOP 50. Viktorie Martincová si vysloužila výraznou pochvalu poroty, Pavol Habera ji označil za výjimečnou, ale do TOP 50 se nakonec neprobojovala. Právě o těchto dvou lidech Basiková ve videu hovořila. Právě jejich příběh chtěla sdílet.
Vypnutí komentářů: obranný reflex, který používají i další české celebrity
Zablokování diskuze pod příspěvkem může vypadat jako uražený ústup. V praxi českých celebrit jde ale o pragmatický krok, který má svou logiku i precedenty. Herečka Jana Bernášková veřejně popsala, že při oznámení rozvodu komentáře rovněž uzavřela, nepotřebovala ani soucit, ani odsudky. Hejty běžně maže nebo blokuje a svůj profil považuje za vlastní prostor, kde si pravidla určuje sama.
Basiková postupovala obdobně. Neeskalovala, neodpovídala, nekrmila spor. Jenže spolu s útočnými hlasy odstřihla i ty, kdo ji bránili. „Baruška je skvělá,“ psali zastánci a připomínali kritičkám, že „nikdo na kritiku vizáže není zvědav“ a že téma příspěvku leželo úplně jinde. I tyto hlasy ale zmizely pod zámkem.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová