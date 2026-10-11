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Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

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Vývojáři mobilních aplikací nám kolikrát píší o svých novinkách. Někdy se jedná o zásadní změny, jindy jde o drobnější aktualizace. Tentokrát se nám sešlo více...
Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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