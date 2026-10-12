36 zápasů bez porážky. Siváka teď v RFA čeká muž, který porazil Mawara Růžičku

Do žilinské arény má nastoupit muž, jehož soupeři za celou profesionální kariéru nikdo nezvedl ruku. Václav Sivák, český postojář s bilancí 36-0, je neporažený šampion slovenské organizace Real Fight Arena a ta ho roky prodává přesně na téhle jediné číslici. Tentokrát proti němu postavila Brandona Fose, kickboxera z okruhu nizozemské organizace Enfusion, kde má bilanci 9-0. A jestli vám jeho jméno nic neříká, pomůže jedna položka z jeho zápasové historie, která se týká hodně známého Čecha. Z oficiální karty turnaje, kterou
RFA zveřejnila na svém webu, redakce MMAmag vyčetla bilance i označení zápasu a dohledala, komu Fos v minulosti zkazil večer. Sivák proti Fosovi: K1 do 70 kg a titul podle slovníku RFA
Hlavní zápas turnaje RFA 34 se uskuteční 17. října 2026 v žilinské aréně, dveře se otevírají v 18:00 a program začíná v 18:30. Nejde o MMA. Zápas má pravidla K1 a váhu do 70 kg. Real Fight Arena je slovenská organizace, která na jednom večeru míchá MMA, K1, box a vlastní pravidla Real Fight.
Dvojice je vypsaná přímo na oficiální stránce turnaje, nejde tedy o zápas ohlášený jen jednou stranou. RFA ho tam prodává jako
„titulovou bitvu světových šampionů“ a v kompletní kartě ho vede jako titulový zápas, konkrétní pás ani obhajobu ale neuvádí. V žebříčku organizace je Sivák veden jako šampion v K1 do 70 kg s bilancí 10-0 v RFA. Fose má RFA vedeného s celkovou bilancí 29-3 a se sérií 9-0 v Enfusion.
Dohromady vstupují do hlavního zápasu s 65 výhrami a 3 porážkami. Všechny 3 patří Fosovi.
Bojovník Výhry Porážky Václav Sivák 36 0 Brandon Fos 29 3 Celkem 65 3
Jenže Fosovo jméno má pro českého fanouška jednu položku, kvůli které ten zápas přestává být formalitou.
Fosovo jméno znají čeští fanoušci líp, než tuší
Enfusion je nizozemská kickboxerská organizace, kde se postojářsky měří velká část Evropy. Ze záznamu v oficiální databázi
Enfusion, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Tadeáš „Mawar“ Růžička v ní má zapsanou prohru s Brandonem Fosem z turnaje ENFUSION #104 & ENFUSION TALENTS #87. Na Růžičkově profilu chybí způsob ukončení, na Fosově profilu je stejný zápas veden jako výhra na body.
Dvojnásobný šampion Enfusion je označení, které používá RFA i prodejní stránky přenosu. V otevřeném profilu Fose u samotné organizace ale konkrétní dva pásy uvedené nejsou a v seznamu aktuálních mužských šampionů Enfusion se jeho jméno neobjevuje.
Rozdíl mezi oběma nulami je tedy jasný. Sivákova je kariérní a nikdo ji v Enfusion netestoval, Fosova je organizační a vznikla v nizozemské organizaci.
Sivák ale v Žilině není jediný tahák večera. Druhý příběh karty se vrací přesně tam, kde začal.
Fapšo se vrací do klece tam, kde to před dvěma lety začalo
Sebastián Fapšo, slovenský bojovník s bilancí 2-0 ve smíšených bojových uměních, nastoupí ve smluvené váze do 79 kg proti Němci Jeromovi Jesimu. V profilu na
Sherdogu redakce MMAmag dohledala obě jeho výhry, nad Constantinem Popou z 19. října 2024 a nad Manuelem Gomezem z 18. dubna 2026; vlastní profil na webu RFA přitom pořád uvádí 1-0. Organizace k zápasu píše, že se Fapšo vrací do MMA na žilinské půdě 2 roky po profesionálním debutu.
Michal Kopas je na kartě veden v Real Fight do 68 kg proti Patriku Bukovčanovi, domácí barvy hájí také Jakub Kollár a bratři Šurinovci. Pořadí i složení karty se podle RFA může do dne turnaje změnit a jednotlivé dvojice se mezi webem organizace a prodejními stránkami v detailech liší.
Turnaj: RFA 34, 17. října 2026, aréna v Žilině, start 18:30 Veřejné vážení: 16. října 2026 od 17:00, Aupark Žilina Vstupenky do haly: od 21,90 € (zhruba 534 Kč) Online přenos na TicketLIVE: 199 Kč za jeden přístup Sivákova hodnota je v nule u jeho bilance
RFA prodává hlavní zápas jako souboj světových šampionů o titul. V materiálech organizace ale nikde nestojí, o jaký pás se jde, kdo ho drží a kdo ho vyzývá. V
archivu turnajů na webu RFA našla redakce MMAmag stejnou titulovou prezentaci už u Sivákova zápasu s Jasuhirem Kidem z 20. března 2026 v Bratislavě, také bez názvu pásu.
Důvod je docela prozaický. Sivákova hodnota pro promotéra je ta číslice, a nula se dá prodávat jako titul tak dlouho, dokud existuje. Slovo titulový je přitom levnější než pás.
Jisté je jedno. V Žilině se potkají dvě série, o kterých mluví obě strany, a jedna z nich se tím večerem nenávratně přepíše. Po 17. říjnu bude jedna z těch nul vážit úplně jinak.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka