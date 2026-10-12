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36 zápasů bez porážky. Siváka teď v RFA čeká muž, který porazil Mawara Růžičku

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Jedna nula je kariérní, druhá jen organizační. Václav Sivák má 36 zápasů bez porážky, Brandon Fos v Enfusion 9-0 a ve sbírce skalp Tadeáše „Mawara“ Růžičky. Jenže každá z těch nul váží jinak.
36 zápasů bez porážky. Siváka teď v RFA čeká muž, který porazil Mawara Růžičku

36 zápasů bez porážky. Siváka teď v RFA čeká muž, který porazil Mawara Růžičku

Zdroj: RFA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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