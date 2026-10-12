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Ungelt slaví velký úspěch a chystá tři premiéry. Diváky čekají silné příběhy i hvězdná jména

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Divadlo Ungelt odstartovalo svou v pořadí již 32. divadelní sezónu. Od 2. října 1995, kdy principál Milan Hein divadlo slavnostně otevřel, prošly jeho komorním jevištěm desítky předních českých herců v nezapomenutelných rolích. Do nové sezóny však Ungelt nevstupuje pouze s bohatou historií a věrným publikem, ale také s mimořádným oceněním pro svého zakladatele a se třemi silnými premiérovými tituly.
Hlediště Letní scény Divadla Ungelt Františkovi Němcovi tleskalo ve stoje.

Hlediště Letní scény Divadla Ungelt Františkovi Němcovi tleskalo ve stoje.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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