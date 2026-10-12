Ungelt slaví velký úspěch a chystá tři premiéry. Diváky čekají silné příběhy i hvězdná jména

Milan Hein získává Cenu Thálie za šíření divadelního umění – Divadlo Ungelt. Cenu mu 3. října na jevišti Národního divadla slavnostně předal jeho dlouholetý přítel, kolega a jevištní partner z inscenace Staří mistři, František Němec. Už na podzim totiž divadlo odstartuje svou řadu novinek inscenací Společně. V hlavních rolích se představí Petra Hřebíčková a Marek Němec. Foto ze zkoušky hry Společně. V únoru se uskuteční druhá premiéra sezóny – Sexuální prohřešky střední třídy. roli profesora se představí Igor Orozovič. V únoru se uskuteční druhá premiéra sezóny – Sexuální prohřešky střední třídy. Studentku ztvární talentovaná Rosalie Malinská. Foto ze zkoušky hry Sexuální prohřešky střední třídy. Foto ze zkoušky hry Sexuální prohřešky střední třídy. Třetí novinkou se stane hra Inter Alia. Hlavní a mimořádně náročnou roli přijala Táňa Dyková.
Divadlo Ungelt odstartovalo svou v pořadí již 32. divadelní sezónu. Od 2. října 1995, kdy principál Milan Hein divadlo slavnostně otevřel, prošly jeho komorním jevištěm desítky předních českých herců v nezapomenutelných rolích. Do nové sezóny však Ungelt nevstupuje pouze s bohatou historií a věrným publikem, ale také s mimořádným oceněním pro svého zakladatele a se třemi silnými premiérovými tituly.
Pátá Cena Thálie pro Divadlo Ungelt: Pocta pro principála Milana Heina
Začátek nové sezóny rozzářila radostná zpráva z Národního divadla. K dosud získaným hereckým Cenám Thálie (pro Alenu Vránovou, Martu Kubišovou, Vilmu Cibulkovou a Richarda Krajča) přibyla do Ungeltu v pořadí již pátá prestižní cena.
Tentokrát jde o speciální Thálii za šíření divadelního umění, která byla udělena zakladateli a emeritnímu principálovi Divadla Ungelt Milanu Heinovi za jeho celoživotní divadelní cestu. Ocenění je také symbolickým dárkem k jeho 80. narozeninám. Cenu mu 3. října na jevišti Národního divadla slavnostně předal jeho dlouholetý přítel, kolega a jevištní partner z inscenace Staří mistři, František Němec. První novinka sezóny: Společně
Po slavnostním úvodu sezóny se pozornost tvůrců obrací na zkušebnu. Už na podzim totiž divadlo odstartuje svou řadu novinek inscenací
Společně od Dennise Kellyho, kterou tvůrčí tým v režii Martina Čičváka právě začal zkoušet. Pár středního věku, malé dítě, lockdown a byt, z něhož není úniku. Mrazivý i vtipný pohled na partnerské vztahy v nečekané izolaci slibuje mimořádný herecký zážitek. V hlavních rolích se představí Petra Hřebíčková, pro kterou půjde o vůbec první účinkování na jevišti tohoto divadla, a v Ungeltu již zdomácnělý Marek Němec. Premiéry: 14. a 15. listopadu 2026 Off-broadwayský hit Sexuální prohřešky střední třídy
Zatímco podzim nabídne pohled do partnerského života v uzavřeném bytě, na počátku nového roku Ungelt otevře téma ještě provokativnější. V únoru se uskuteční druhá premiéra sezóny –
Sexuální prohřešky střední třídy od kanadské dramatičky Hannah Moscovich.
Pedagog (42 let) a jeho studentka (19 let) – osudová přitažlivost, nebo zneužití moci? Chytře napsaný off-broadwayský hit (ve kterém počátkem roku 2026 exceloval Hugh Jackman) nabízí komplexní analýzu touhy, hranic i mužské duše. V roli profesora se představí Igor Orozovič, jeho studentku ztvární talentovaná Rosalie Malinská – všestranná herečka, zpěvačka (kapela VIAH) a držitelka Ceny Zuzany Navarové, která na jeviště Ungeltu, stejně jako Petra Hřebíčková, vstoupí poprvé.
Premiéry: 23. a 24. února 2027 Mimořádná výzva v podobě hry Inter Alia
Divadelní sezónu pak v květnu uzavře světově proslulý titul, který slibuje vrcholný herecký zážitek. Třetí novinkou se stane hra
Inter Alia od Suzie Miller, autorky celosvětového fenoménu Prima Facie.
Matka, manželka, kamarádka a elitní soudkyně. V jedné z těch rolí ale musí selhat – ve které? Hra, v jejíž londýnské premiéře v Národním divadle excelovala Rosamunde Pike, nabízí strhující studii ženy, které se náhle pod rukama rozpadne celý život. Hlavní a mimořádně náročnou roli přijala Táňa Dyková, jejího manžela ztvární Jiří Hána a v roli syna se budou alternovat Cyril Čechák a Jiří Dlouhý.
Premiéry: 8. a 9. května 2027 Zdroj: Divadlo Ungelt