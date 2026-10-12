Týdenní horoskop: Blížencům zamotá hlavu nečekaná zpráva, Lvi budou muset ubrat a Kozorozi konečně pohnou s důležitou věcí

Týden od 12. do 18. října přinese každému znamení jinou zkoušku. Někdo bude řešit nedořečené věci, jiný dostane příležitost ukázat, co umí. Víkend pak přeje rozhodnutím, která nezůstanou jen na papíře. Beran (21. března – 20. dubna)
Někdo vám může nabídnout spolupráci, která na první pohled vypadá jako rychlá výhra. Než odpovíte, ptejte se na podrobnosti.
Hlavně na rozdělení práce a termín. V osobním životě se může ozvat člověk, se kterým jste se rozešli ve zlém nebo se dlouho míjeli. Nemusíte hned otevírat staré dveře dokořán, ale krátký rozhovor vám může přinést jasno. V pátek si hlídejte, ať kvůli spěchu nezapomenete na něco, co jste už slíbili. Býk (21. dubna – 21. května)
Bude se vám chtít mít věci pod kontrolou, jenže někdo blízký může přijít s plánem, který jste vůbec nečekali. Neodmítejte ho automaticky. Třeba vám pomůže vystoupit z rutiny, která už vás spíš brzdí.
V práci se vyplatí dokončit jeden rozdělaný úkol, než začnete další. Přibude vám tím víc klidu, než kdybyste celý týden jen přeskakovali mezi povinnostmi. O víkendu si dejte pozor na nákup, který by mohl být zbytečně unáhlený. Blíženci (22. května – 21. června)
Zpráva, kterou dostanete, může změnit váš pohled na jednu pracovní nebo rodinnou situaci. Neodpovídejte hned, pokud vás zaskočí.
Chvíle na rozmyšlenou vám pomůže vyhnout se zbytečnému nedorozumění. Během týdne se může ozvat někdo, s kým jste se dlouho neviděli, a přinést nabídku na společný projekt nebo výlet. Zvažte, jestli na něj máte čas, ne jen chuť. V neděli se vám bude lépe plánovat, když si nejdřív uvolníte kalendář od věcí, které už dávno dělat nechcete. Rak (22. června – 22. července)
Někdo v rodině může potřebovat vaši pomoc, ale nemusí vám to říct přímo. Všímejte si, co se děje, zároveň se však nepokoušejte odhadovat každé přání za druhé.
Jednoduchá otázka může ušetřit několik dní napětí. V práci vás může zdržet úkol, který se na začátku tvářil jako maličkost. Rozdělte si ho na části a nenechte se znervóznit tím, že nepostupuje tak rychle, jak byste chtěli. Na konci týdne vám udělá dobře setkání s člověkem, před kterým nemusíte nic vysvětlovat. Lev (23. července – 22. srpna)
Tento týden můžete zjistit, že jste si naložili víc, než se dá dlouhodobě zvládat.
Není ostuda jednu povinnost odmítnout nebo požádat o pomoc, zvlášť pokud se od vás očekává, že všechno vyřešíte sami. V práci se nenechte vyprovokovat poznámkou od někoho, kdo nezná celý kontext. Odpověď si raději připravte až ve chvíli, kdy opadne první vlna vzteku. V lásce nebo přátelství bude důležitější spolehlivost než velká gesta. Víkend vám vrátí dobrou náladu, pokud si ho nezaplníte dalšími úkoly. Panna (23. srpna – 22. září)
Do cesty se vám může postavit změna plánu, kterou jste nemohli ovlivnit. Místo snahy vrátit všechno do původních kolejí se zkuste podívat, jestli nová možnost nemá nějakou výhodu.
V práci vám někdo svěří citlivou informaci nebo požádá o radu. Zachovejte diskrétnost a neslibujte víc, než můžete splnit. V domácnosti se konečně najde chvíle na opravu či úklid, který se pořád odsouval. Jen si na něj vyhraďte rozumný čas. Neděle přeje odpočinku bez výčitek. Váhy (23. září – 23. října)
Můžete se ocitnout mezi dvěma lidmi, kteří od vás čekají, že se přikloníte na jejich stranu. Než začnete dělat rozhodčího, ujasněte si, zda se vás spor vůbec týká.
V práci se připomene téma odměny, rozdělení úkolů nebo toho, kdo má za co odpovídat. Nebojte se položit přímou otázku. Neurčitost by vám později mohla přidělat práci. Ve vztahu pomůže společný plán na příští týdny, i kdyby šlo jen o obyčejný večer bez telefonů. Kolem soboty si dopřejte něco, co jste odkládali jen proto, že zatím nebyla vhodná chvíle. Štír (24. října – 22. listopadu)
Váš instinkt vám napoví, že na jedné nabídce něco nesedí. Než ji odmítnete, zjistěte si fakta. Může jít jen o nedorozumění nebo neúplné informace. Pokud se potvrdí, že podmínky nejsou férové, řekněte to jasně a bez dlouhého omlouvání.
V osobním životě se může objevit téma důvěry, které nepůjde vyřešit jednou větou. Dejte druhému prostor vysvětlit svůj pohled, ale nezlehčujte vlastní pochybnosti. Víkend bude příjemnější, když si naplánujete něco, co vás skutečně zajímá, místo abyste vyhověli všem ostatním. Střelec (23. listopadu – 21. prosince)
Přijde příležitost naučit se něco nového nebo se zapojit do činnosti, kterou jste dosud sledovali jen zpovzdálí. Nemusíte být hned nejlepší. Důležitější bude, jestli vás to bude bavit i po prvním nadšení.
V práci se může objevit nápad na změnu, ale pro jeho prosazení budete potřebovat podporu někoho dalšího. Vyberte si člověka, který rozumí praktické stránce věci, a proberte s ním plán dřív, než ho představíte ostatním. V neděli si dejte pozor na příliš nabitý program. Mezi jednotlivými aktivitami si nechte časovou rezervu. Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)
Věc, která se dlouho nehýbala, může konečně dostat konkrétní termín nebo jasnou odpověď.
Budete mít tendenci hned začít plánovat další kroky, ale nejprve si ověřte, že se podmínky opravdu nezmění. V práci vám pomůže rozhovor s člověkem, který má zkušenost s podobným problémem. Nemusíte všechno vymýšlet sami. Doma může vzniknout drobný spor kvůli tomu, kdo měl co zařídit. Držte se dohody a nepočítejte automaticky s tím, že si druzí všechno pamatují. Víkend se hodí k praktickému zařizování, pokud si předem určíte konec. Vodnář (21. ledna – 20. února)
Někdo vám může připomenout slib, na který jste v poslední době pozapomněli. Pokud už ho nemůžete splnit v původním termínu, ozvěte se sami a navrhněte jiný.
Upřímnost vám ušetří nepříjemné dohánění na poslední chvíli. V práci se může změnit způsob, jakým se dělí úkoly, a chvíli potrvá, než si na nové uspořádání zvyknete. Nespěchejte s kritikou, dokud neuvidíte, jak funguje v praxi. Ve volném čase vás může potěšit setkání s někým, kdo vám nabídne úplně jiný pohled na věc. Ryby (21. února – 20. března)
Na začátku týdne si dejte pozor, abyste nepřevzali úkol jen proto, že ho nikdo jiný nechce. Pokud na něj nemáte prostor, řekněte to dřív, než se z malé laskavosti stane pravidelná povinnost.
Ve vztazích se můžete vrátit k rozhovoru, který skončil bez jasného závěru. Tentokrát pomůže mluvit o tom, co potřebujete do budoucna, ne jen rozebírat, kdo co udělal špatně. V pracovní oblasti si nechte potvrdit důležité dohody písemně. O víkendu si vyberte aktivitu, při které na chvíli vypnete od cizích starostí.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com