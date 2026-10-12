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Služebná v tureckém hotelu nám ukázala, proč má v každém pokoji misku soli. Od té doby ji mám i já u dveří a ve skříni s prádlem

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Docela obyčejná sůl umí v domě navodit atmosféru klidu a pohody. Stačí ji jen nasypat před dveře po vzoru našich babiček a počkat si na výsledky.
Babičky dávaly k prahům dveří sůl: Měly pro to opravdu pádný důvod

Babičky dávaly k prahům dveří sůl: Měly pro to opravdu pádný důvod

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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