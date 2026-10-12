Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas

Nejvýhodnější nabídku má v současnosti Europa Therme, kde ranní vstupenka platí při příchodu mezi sedmou a osmou hodinou ranní a umožňuje dvě hodiny pobytu. Při současném kurzu koruny vychází vstupné přibližně na 210 korun.
Výrazně levnější ranní tarif nabízí také nedaleká Therme Eins, kde je nutné vstupenku koupit nejpozději do 8.30 hodin. Pobyt je v tomto případě omezen na 90 minut a stojí zhruba 245 korun. Proti běžnému několikahodinovému vstupu jde o úsporu několika stovek korun na osobu. Návštěvníci si ale musí hlídat čas, protože při překročení stanovené délky pobytu mohou lázně účtovat vyšší tarif nebo doplatek.
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Senioři mohou ušetřit, sleva ale není podle věku
Ranní nabídka může být zajímavá zejména pro seniory, kteří do termálních lázní často míří kvůli klidnějšímu koupání a kratšímu pobytu. Nejde však o zvláštní seniorskou vstupenku a věk návštěvníka při nákupu nehraje roli.
Zvýhodněný tarif mohou využít všichni, kteří přijdou ve stanoveném ranním čase. To je důležitý rozdíl oproti některým lázním ve střední Evropě, kde bývá nižší cena podmíněna dosažením určitého věku nebo předložením průkazu. V Bad Füssingu se úspora odvíjí především od denní doby a zvolené délky pobytu. Pro dvojici tak může ranní návštěva znamenat koupání přibližně za 420 až 490 korun dohromady.
Běžný vstup stojí několikanásobně více
Kdo nechce vstávat brzy, musí počítat s vyšší cenou, stále však nejde o částky srovnatelné s dražšími celodenními wellness komplexy. Pětihodinový vstup do Europa Therme vychází po přepočtu přibližně na 475 korun, celodenní vstup zhruba na 575 korun.
Therme Eins si za pět hodin účtuje v přepočtu asi 500 korun a celodenní návštěva stojí kolem 635 korun. Další možností jsou večerní vstupenky, které se podle konkrétních lázní pohybují přibližně kolem 320 až 330 korun. Jednotlivé zvýhodněné tarify mají odlišné dny platnosti, proto se vyplatí před cestou zkontrolovat aktuální ceník. Rozdíl mezi ranním a celodenním vstupem může u jedné osoby přesáhnout 350 korun.
Bad Füssing patří k největším lázeňským centrům v Bavorsku
Bad Füssing leží nedaleko německo-rakouské hranice a společně s Bad Griesbachem a Bad Birnbachem tvoří známou bavorskou lázeňskou oblast. Místní termální voda vyvěrá z hloubky přibližně tisíc metrů a u zdroje dosahuje teploty kolem 56 stupňů Celsia. Voda obsahuje mimo jiné sirné sloučeniny a pro koupání je následně ochlazována na nižší teplotu.
Samotná Europa Therme nabízí rozsáhlou soustavu vnitřních i venkovních bazénů s vodou o různých teplotách. Bad Füssing má tři hlavní termální areály – Therme Eins, Europa Therme a Johannesbad – takže návštěvníci nejsou odkázáni pouze na jediný komplex. Celková termální vodní plocha v místních lázních dosahuje přibližně 12 tisíc metrů čtverečních.
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Z Česka jde o dosažitelný cíl i na kratší pobyt
Výhodou Bad Füssingu je poloha poblíž Pasova, od kterého je vzdálen přibližně 35 kilometrů. Z Prahy je podle údajů lázeňského města vzdálenost přibližně 250 kilometrů, z jižních a západních Čech tak může být cesta ještě výrazně kratší. Autem se do oblasti přijíždí přes německou dálnici A3 a sjezd Pocking, respektive Bad Füssing, odkud zbývá do centra asi 11 kilometrů.
Pro české návštěvníky proto nemusí jít jen o místo na týdenní dovolenou, ale také o variantu jednodenního nebo víkendového výletu. Právě při krátké návštěvě dává ranní vstupné největší ekonomický smysl, protože člověk nemusí platit za několik hodin, které v lázních nevyužije. Před odjezdem je však vhodné ověřit ceny a otevírací dobu, protože jednotlivé areály mohou ceníky i zvýhodněné nabídky měnit.
europatherme.de, thermeeins.de, badfuessing.com