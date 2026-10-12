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Ani mrkev, ani petržel. Do vývaru patří 1 surovina, kterou Češi denně vyhazují do koše

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Doma vám vývar vyjde bledý a mdlý, zatímco v restauraci dostanete misku zlatavého zázraku? Rozdíl většinou nedělá dražší maso ani hrst koření navíc. Schovává se v kousku cibule, který většina...
Ani mrkev, ani petržel. Do vývaru patří 1 surovina, kterou Češi denně vyhazují do koše

Ani mrkev, ani petržel. Do vývaru patří 1 surovina, kterou Češi denně vyhazují do koše

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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