Růžové pláže, bílé skály i kláštery nad propastí: 6 neuvěřitelných míst v Řecku, které mě dostaly

Řecko umí nabídnout mnohem víc než bílá městečka a odpoledne na lehátku. Na jednom ostrově moře omývá růžový písek, na jiném bílé sopečné skály. Ve vnitrozemí zase stojí kláštery na vrcholcích skalních věží a hluboké soutěsky lákají k výletům do hor. Pojďte se se mnou podívat na nejkrásnější řecká místa.
Vybrala jsem šest míst, která ukazují, jak rozdílné řecké krajiny mohou být. Některá už patří k vyhlášeným cílům, jiná vám možná dosud unikala. Vedle krásných výhledů ale stojí za pozornost i to, jak vznikla a co od jejich návštěvy skutečně čekat.
Elafonissi: Růžová, kterou namíchalo moře
Na jihozápadě Kréty leží
Elafonissi, pobřeží s mělkou lagunou a světlým pískem, do něhož se místy přimíchávají růžové odstíny. Zbarvení vytvářejí drobné úlomky schránek mořských organismů. Nečekejte však souvislý růžový koberec. Barevné proužky a plošky se objevují zejména při okraji vody. Mělkou lagunu na jihozápadě Kréty lemují světlé písečné pláže, které místy získávají růžový nádech díky drobným úlomkům mořských schránek. Foto: C messier/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Právě jemnost téhle barvy mi na Elafonissi připadá zajímavá. Při plánování bych si ovšem nechala dost času na
cestu. Z Chanie sem vede přibližně 75 kilometrů dlouhá silnice přes hornaté vnitrozemí, takže nejde o krátké odskočení z města. Sarakiniko: Kousek Měsíce u Egejského moře
Na ostrově Milos střídají klasický písek hladké bílé skály.
Pobřeží Sarakiniko vděčí za svou podobu sopečné činnosti a následnému působení větru a moře. Zaoblené útvary vedle modré vody připomínají měsíční povrch, zvlášť když z obrazu zmizí poslední návštěvníci.
Tady bych si naplánovala hlavně procházku a pozorování tvarů pobřeží. Právě kontrast bílých skal a modrého moře dělá ze Sarakinika místo, které si s běžnou řeckou pláží nespletete.
Meteora: Kláštery mezi nebem a zemí
Na řecké pevnině vyrůstají z krajiny skalní pilíře, jejichž vrcholky si mniši zvolili za místo pro modlitbu a život v ústraní.
Kláštery Meteora stojí vysoko nad okolím, a při pohledu z dálky tak snadno vzniká dojem, že se vznášejí. Kláštery na vrcholcích skalních pilířů spojují neobvyklou architekturu s výhledy do řeckého vnitrozemí. Foto: Holger Uwe Schmitt/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Podle UNESCO se zde poustevníci usazovali už od 11. století. Celý areál patří od roku 1988 na seznam světového dědictví. Vedle neobvyklé polohy mají hodnotu také klášterní stavby a jejich nástěnné malby. Melissani: Podzemní jezero s otevřeným stropem
Na Kefalonii nedaleko Sami čeká úplně jiný zážitek. Do
jeskyně Melissani vstupuje denní světlo otvorem po zřícené části stropu a osvětluje hladinu hluboko pod povrchem. Když slunce pronikne dovnitř, voda získává výrazné modré odstíny.
K přístavišti vede umělý tunel a prohlídka pokračuje na loďce. Zajímavý detail přidává
místní geopark, kde jezero obsahuje směs sladké a mořské vody. Výlet tak nabízí i nahlédnutí do podzemního vodního systému ostrova. Vikos: Mezi skalními stěnami řeckých hor
Soutěska Vikos v oblasti Zagori ukazuje horskou tvář Řecka. Její strmé vápencové stěny vytvarovala voda, přičemž významnou roli sehrálo také tání dávných ledovců. Sopečný původ tedy nemá. Strmé vápencové stěny soutěsky Vikos vytvarovala voda. Pohled shora odhaluje hloubku údolí i zelenou horskou krajinu oblasti Zagori. Foto: Stathis floros/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Zážitek si můžete přizpůsobit vaší aktuální kondici. Geopark představuje jak pěší trasu soutěskou mezi Monodendri a Vikosem, tak
vyhlídková místa. Sama bych při první návštěvě dala přednost výhledu shora, odkud lépe vynikne měřítko skalních stěn. Pyrgi: Vesnice, kde se vyplatí dívat na fasády
Na Chiu přebírá hlavní roli lidská tvořivost. Domy
ve středověké vesnici Pyrgi zdobí černobílé geometrické vzory zvané xysta. Fasády připomínají jemnou krajku a proměňují obyčejnou procházku ulicemi v prohlídku pod širým nebem.
Pyrgi leží přibližně 25 kilometrů od hlavního města ostrova. Vedle zdobených domů stojí za pozornost také
byzantský kostel Svatých apoštolů. Tady bych nechala fotoaparát chvíli odpočívat a hledala raději drobné rozdíly mezi jednotlivými ornamenty. Co promyslet před cestou
Dají se všechna místa spojit do jedné dovolené?
Leží na čtyřech různých ostrovech a na pevnině. Pro běžnou týdenní dovolenou bych proto zvolila jednu oblast a nechala si prostor také na její okolí.
V Řecku najdete tak krásná místa, že se vám ani nebude chtít věřit, že jsou skutečná. Foto: Unsplash
Podle čeho bych lokalitu vybírala? Za neobvyklým pobřežím bych zamířila na Krétu nebo Milos. Pro spojení přírody a historie bych zvolila Meteoru. Za architekturou a pomalými procházkami bych vyrazila do Pyrgi.
Je písek na Elafonissi opravdu celý růžový?
Není. Růžové zbarvení se objevuje jen místy, zejména podél vody, kde se hromadí drobné úlomky schránek mořských organismů. Počítejte spíše s jemnými barevnými proužky než se souvislou růžovou pláží.
Černobílé geometrické vzory zvané xysta zdobí fasády i balkony domů v Pyrgi a proměňují zdejší uličky v galerii pod širým nebem. Foto: Eva-tzi/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Musím kvůli výhledu na soutěsku Vikos absolvovat dlouhou túru?
Nemusíte procházet celou soutěsku. V okolí najdete také vyhlídková místa, ze kterých uvidíte její strmé stěny shora. Předem si ověřte délku a náročnost přístupu ke konkrétní vyhlídce.
Jak probíhá návštěva jeskyně Melissani?
Nejprve sestoupíte umělým tunelem k podzemnímu jezeru a poté nastoupíte do loďky. Z ní si prohlédnete jeskyni i otevřenou část, kudy dovnitř proniká denní světlo.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, visitgreece.gr, visitchania.gr, unesco.org, kefaloniageopark.gr, vikosaoosgeopark.com, chios.gr