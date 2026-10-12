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Růžové pláže, bílé skály i kláštery nad propastí: 6 neuvěřitelných míst v Řecku, které mě dostaly

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Řecko umí nabídnout mnohem víc než bílá městečka a odpoledne na lehátku. Na jednom ostrově moře omývá růžový písek, na jiném bílé sopečné skály. Ve vnitrozemí zase stojí kláštery na vrcholcích skalních věží a hluboké soutěsky lákají k výletům do hor. Pojďte se se mnou podívat na nejkrásnější řecká místa.
Růžové pláže, bílé skály i kláštery nad propastí: 6 neuvěřitelných míst v Řecku, o kterých jste netušili

Růžové pláže, bílé skály i kláštery nad propastí: 6 neuvěřitelných míst v Řecku, o kterých jste netušili

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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