Guláš vařený nad plamenem: Kotlíkový recept s paprikou, kmínem a trochou trpělivosti s rozděláním ohně

Kotlíkový guláš jsem poprvé vařila na zahradní slavnosti u sestřenky. Bylo nás kolem dvaceti, kolem ohně se pořád někdo motal a dost brzy se ukázalo, že vlastně nikdo přesně neví, kdo má guláš řídit. Nakonec jsem stála u kotlíku já. Půlku receptu jsem měla v hlavě, zbytek se řešil podle situace, kouře a toho, co bylo zrovna po ruce. Dopadlo to líp, než jsem čekala: tmavá hustá šťáva, maso měkké tak, že šlo rozmáčknout lžící, a kotlík byl za hodinu prázdný. Od té doby beru kotlíkový guláš hlavně jako věc času. Není složitý, jen se nesmí uspěchat.
U guláše z kotlíku mi pokaždé vychází jedna obyčejná zkušenost: čím méně se do něj vrtá, tím slušnější bývá výsledek. Není potřeba míchat každé dvě minuty ani dolévat vodu po troškách, jako by šlo o laboratorní pokus. Maso se má pod pokličkou pomalu táhnout, pustí vlastní šťávu a základ si sedne.
Prvních 60 až 70 minut kotlík raději moc neodkrývám. Teprve potom má smysl hlídat a doladit. omáčku Klíč k tmavé, husté omáčce je v dobře osmažené cibuli a v čase. Víc kouzel v tom není.
Můj tip zní: před vařením neoplachujte vodou. Zbytečně ho ochladíte a ve chvíli, kdy přijde na rozpálený tuk, začne prskat a spíš se dusit než opékat. Kostky jen osušte papírovou utěrkou, dávejte je do horkého sádla po částech a první minutu s nimi vůbec nehýbejte. Na povrchu se vytvoří tmavá kůrčička, která pak udělá kus práce za vás. Hlavně v barvě a chuti omáčky. Maso Recept na poctivý kotlíkový guláš z hovězího masa
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Guláš (6-8 porcí) 1,5 kg hovězího masa (kližka nebo plec, nakrájená na kostky asi 4 cm) 600 g cibule (přibližně 4 velké cibule) 80 g sádla nebo škvarků 3 stroužky česneku 3 lžíce sladké mleté papriky 1 lžička pálivé papriky (podle chuti) 1 lžička kmínu sůl a pepř 250 ml hovězího vývaru nebo vody Dokončení a podávání 2-3 stonky jarní cibulky (nakrájené na kolečka) čerstvý chléb nebo houskový knedlík Postup přípravy kotlíkového guláše na ohni
1.
Maso nakrájejte den předem, případně aspoň hodinu před vařením. Zbavte ho blan a rozdělte na kostky velké zhruba 4 cm. Nechte ho chvíli stát při pokojové teplotě. Maso vytažené rovnou z lednice se na tuku rychle stáhne, pustí šťávu a místo opékání se začne vařit. To je přesně ten začátek, který se pak těžko napravuje.
2. Kotlík zavěste nad oheň a nechte ho pořádně rozpálit. Dejte do něj
sádlo a počkejte, až se rozpustí a začne lehce kouřit. Oheň má být stabilní. Ne prudký plamen, který olizuje boky kotlíku, spíš rovnoměrný žár, u kterého se dá chvíli stát a nemít pocit, že člověk přijde o obočí.
3.
Cibuli nakrájenou nadrobno vsypte do horkého sádla a míchejte. Nejdřív zesklovatí, potom začne pomalu zlátnout. Počítejte s 15 až 20 minutami, tady se nedá moc zkracovat. Když cibule chytne barvu moc rychle, přinese do omáčky hořkost. Když se osmaží postupně, dá guláši sladkost, tmavší tón a lepší základ.
4. Ke zlatavé cibuli přidejte
česnek nasekaný nadrobno a kmín. Promíchejte jen krátce, asi minutu. Česnek se nesmí připálit. Potom kotlík stáhněte z přímého ohně, případně zmírněte plamen, a vsypte sladkou mletou papriku. Paprika nesnáší vysokou teplotu, rychle zhořkne a ztmavne špatným způsobem. Promíchejte ji svižně a hned přidejte maso.
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5. Maso dávejte do kotlíku po částech, ne celou dávku najednou. Každou várku nechte zhruba minutu ležet bez míchání, aby se kostky zatáhly a zhnědly. Až potom promíchejte a přidejte další část. Tenhle krok vypadá jako zdržování, ale výsledná barva omáčky se na něm pozná.
Foto: Cooky.cz, Kotlíkový guláš
6. Když je všechno maso v kotlíku, osolte ho, opepřete a přidejte
pálivou papriku. Přilijte vývar nebo vodu, ale jen tolik, aby tekutina sahala asi do poloviny masa. Kotlík přikryjte pokličkou nebo alobalem a nechte na mírném žáru táhnout 60 až 70 minut. Bez častého odkrývání, i když to člověka samozřejmě svádí. Po hodině maso zkontrolujte
7. Mělo by být měkké, omáčka ale může být pořád řidší. Teď přijde posledních
30 minut bez pokličky. Šťáva se zredukuje, zhoustne a na povrchu se objeví tmavý lesk. Když je guláš moc hustý, přilijte trochu vývaru. Když je naopak řídký, nechte ho ještě chvíli odkrytý probublávat. Foto: Cooky.cz, Podávání kotlíkového guláše
8. Guláš ochutnejte a podle potřeby dosolte. Sundejte ho z ohně a nechte asi 5 minut stát. Omáčka se trochu uklidní, maso ji natáhne a při nabírání už nepůsobí tak rozběhaně. Před podáváním posypte porce nakrájenou
jarní cibulkou. Tipy redakce: Výběr masa: Nejlépe funguje hovězí kližka nebo přední plec. Mají dost pojivové tkáně, která se při delším vaření rozpadne a omáčku přirozeně zahustí. Zadní maso nebo svíčková jsou na tenhle typ vaření moc jemné a po dvou hodinách se snadno rozpadnou na vlákna. Paprika nesmí hořet: Mletá paprika je na vysokou teplotu háklivá. Přidávejte ji až ve chvíli, kdy kotlík není přímo nad nejprudším plamenem, a hned za ní dejte maso nebo trochu tekutiny. Připálená paprika zkazí celý guláš a opravit se to prakticky nedá. Konzistence omáčky: Kotlíkový guláš se běžně nezahušťuje moukou. Hustotu udělá redukce a cibule, která se během vaření rozpadne do základu. Pokud je omáčka i tak příliš řídká, nastrouhejte najemno syrovou bramboru a nechte guláš ještě 15 minut vařit. Skladování: Druhý den bývá guláš často lepší. Chutě se propojí a omáčka zhoustne. V lednici vydrží tři dny, v mrazáku až tři měsíce. Při ohřívání přidejte lžíci vody nebo vývaru, aby se omáčka nepřichytila ke dnu. Bez kotlíku: Stejný postup se dá použít i v těžkém litinovém hrnci na sporáku nebo v troubě. V troubě nastavte 160 stupňů. Doba táhnutí pod pokličkou zůstává 60 až 70 minut, potom hrnec odkryjte a nechte omáčku ještě 20 minut zredukovat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková