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Guláš vařený nad plamenem: Kotlíkový recept s paprikou, kmínem a trochou trpělivosti s rozděláním ohně

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Kotlíkový guláš je jídlo, které se nedá uspěchat. Hovězí maso se v kotlíku pomalu táhne přes dvě hodiny, omáčka houstne a tmavne a celá zahrada voní paprikou a cibulí. Recept na klasický guláš bez zbytečné zeleniny, jen maso, cibule a správné koření.
Obrázek na recept na kotlíkový guláš

Obrázek na recept na kotlíkový guláš

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na kotlíkový guláš
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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