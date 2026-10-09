Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h

Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/hPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/hZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 09.10.2026 04:31
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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