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Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h

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Rychlostí 154 km/h se řítil po silnici II. třídy na Domažlicku osmačtyřicetiletý motorista. Stal se tak jednoznačně nejrychlejším řidičem, kterého policisté změřili během velké dopravní kontroly na silnicích v Plzeňském kraji. Policisté během akce zkontrolovali 174 vozidel a zjistili 81 přestupků.
Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h

Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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