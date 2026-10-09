Tahle 1 věc na kuchyňské lince je podle stylistů obrovská chyba. Má ji skoro každá domácnost a působí levně

Bytoví designéři mají pro pracovní desku v kuchyni jednoduché měřítko. Trvale na ní smí zůstat jen to, co se opravdu používá každý den. Jedna věc, která stojí u dřezu skoro v každém českém bytě, jim přitom vadí obzvlášť.
Proč odkapávač na lince designéry dráždí
Na mysli mají obyčejný odkapávač na nádobí. Slova „obrovská chyba” zní dramaticky a kuchyň kvůli němu samozřejmě fungovat nepřestane. Návrháři interiérů ho přesto považují za nevzhledný kus, který patří k největším žroutům místa na lince. Plná pracovní deska podle nich kuchyni bere eleganci a působí neuklizeně, ať tam věci zůstaly náhodou, nebo je někdo rozestavil schválně.
Odkapávač navíc zabírá právě to místo, kde se při vaření nejčastěji krájí a odkládají hrnce. Kdo chce po obědě rovnou začít chystat večeři, musí nejdřív uklidit nádobí.
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S mokrým nádobím přichází i stálá vlhkost. Voda se drží v misce i ve škvírách mřížky a zatéká pod odkapávač, což nejhůř snáší dřevěná pracovní deska. Když se odkapávač dlouho nečistí, může se v něm uchytit plíseň.
Police na zdi nádobí usuší i uskladní
Mokré talíře se dají přestěhovat i na zeď. Stačí police s mřížkovým dnem pověšená přímo nad dřezem. Kapky propadnou do dřezu a nádobí na ní oschne a zůstane uložené až do dalšího jídla, takže cesta s čistými talíři do skříňky odpadá.
Londýnský návrhář interiérů Mark Lewis pro magazín Livingetc uvedl, že jeho studio takovou polici obvykle montuje asi 55 centimetrů nad úroveň dřezu. V téhle výšce na ni dosáhnete bez natahování a k dřezu zůstane volný přístup.
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Před vrtáním si ověřte tři věci:
jestli police nezakryje okno nad dřezem a nebude kuchyni brát světlo; jestli zeď udrží polici plně naloženou nádobím; jestli máte hmoždinky a šrouby dimenzované na takovou váhu. Finská skříňka schová mokré talíře za dvířka
Ještě o krok dál šli ve Finsku. Tamní sušicí skříňka visí nad dřezem a zvenku ji od ostatních horních skříněk nerozeznáte. Uvnitř nese nádobí na kovových mřížkách a zespodu je otevřená, takže voda prokape do dřezu.
Finská sušicí skříňka nad dřezem ukryje mokré nádobí za dvířka a voda z něj prokape rovnou do dřezu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyvinula ji v letech 1944 a 1945 Maiju Gebhard, vedoucí oddělení domácnosti ve finském institutu pro efektivitu práce. Spočítala, že finská hospodyně stráví za život mytím nádobí zhruba 30 000 hodin, a hledala způsob, jak ženám část té práce ubrat. Ve Finsku dnes skříňka patří k běžné výbavě skoro každého bytu a tamní nadace pro vynálezy ji zařadila mezi nejvýznamnější finské vynálezy.
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Sušicí mřížky do horní skříňky nad dřezem se dají pořídit i v Česku, nejsnáz jako součást linky na míru. Běžná horní skříňka má totiž plné dno a dodatečné úpravy hotového nábytku bývají složité. Vnitřek musí vydržet dlouhodobou vlhkost a skříňka musí mít kudy větrat.
Bez vrtání a bez nové linky
Úplně bez montáže se obejdete s pomůckami, které se jen položí na dřez. Nejmenší z nich je rolovací rošt z tenkých kovových příček spojených silikonem. Po umytí ho rozložíte přes dřez, a jakmile nádobí oschne, srolujete ho a schováte do zásuvky. Poslouží i při okapávání opláchnutých jahod.
Domácnost bez myčky nebo s více strávníky ocení pevný stojan, který drží mřížku s talíři nad dřezem a o linku se opírá z obou boků. Voda z něj odtéká rovnou do odpadu. Před nákupem si změřte šířku dřezu a výšku baterie, aby se pod stojan vešla. V kuchyni s myčkou by stojan většinu dne jen překážel a na pár ručně umytých kousků je rolovací rošt dostatečný.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/odkapavac-na-nadobi-chytra-reseni-do-kuchyne, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/odkapavac-na-nadobi-nad-drez/, https://en.wikipedia.org/wiki/Dish_drying_cabinet, https://99percentinvisible.org/article/finnish-dishes-simple-nordic-design-beats-dishwashers-drying-racks/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/nastenne-susaky-na-nadobi-trend/, https://homesandgardens.com/kitchens/things-to-never-put-on-your-kitchen-countertops, https://www.aol.com/articles/16-tacky-things-cheapening-look-193000286.html, https://www.ikea.co.id/en/inspirations/ikea-wall-dish-rack-neat-kitchen-solution, https://www.livingetc.com/advice/how-to-keep-dish-drying-racks-off-the-counters