Polovina zahrádkářů postaví vyvýšený záhon a do dvou let lituje. Stačí zvolit špatný materiál nebo ho naplnit bez vrstev

Konec září, poslední rajčata dozrávají na parapetu a na zahradách se hromadí listí. Přesně v tomhle období vyšlo na Stream.cz video
Šikulio Zahrada s otázkou, kterou si klade každý, kdo v hobbymarketu obchází palety s dřevěnými rámy: vyplatí se to? Odpověď zní ano, ovšem jen za určitých podmínek. Vyvýšený záhon odvede skvělou službu, pokud řeší konkrétní potíž, třeba těžkou jílovitou půdu, podmáčené místo, svah, bolavá záda nebo maličkou zahrádku. Jakmile vznikne jako impulzivní nákup na efekt, začne se po dvou letech prodražovat. Vysvětlujeme proč a spočítali jsme, kolik to stojí. Levný rám z měkkého dřeva: úspora, která vydrží tři sezony
Nejčastější kámen úrazu leží hned na začátku, u volby konstrukce. Tenké desky z neošetřeného měkkého dřeva vypadají v obchodě úhledně a stojí pár stovek. Podle Šikulia však takový rám vydrží zhruba tři až pět let, masivnější trámy pět až osm. Kdo prkna oddělí od vlhkého substrátu a ošetří olejem či impregnací, posune hranici na sedm až patnáct let.
Právě oddělení stěn od hlíny lidé vynechávají nejčastěji. Humózní náplň drží vlhkost, dřevo ji nasává, začne plesnivět a měknout. Šikulio proto doporučuje vyložit vnitřní stěny nopovou fólií s nopy směrem ven. Jde o investici v řádu stokorun, která rozhoduje o tom, jestli bude rám za čtyři roky ještě držet tvar.
Zcela tabu jsou staré železniční pražce a dřevo napuštěné kreosotem. Odborníci z poradenské služby Ask Extension je pro zahradu s jedlými plodinami označují za toxické. U recyklovaného dřeva s nejasnou minulostí platí totéž, protože nikdo nezaručí, čím bylo kdysi ošetřené.
Modřín, plech, nebo WPC? Srovnání cen a životnosti v českých obchodech
Prošli jsme nabídku českých hobbymarketů a srovnávačů a přiřadili k ní orientační životnost podle Šikulia. Ukazuje se, že nejlevnější vstup se málokdy rovná nejlevnějšímu řešení.
Materiál Příklad z českého trhu Cena Orientační životnost Měkké dřevo (stohovatelný rám) 120 × 80 × 20 cm, OBI 379 Kč za patro 3 až 8 let Modřín 120 × 60 × 60 cm od 2 467 Kč 10 až 30 let podle ošetření Modřín, větší 160 × 100 × 60 cm od 3 672 Kč 10 až 30 let WPC kompozit 75 × 150 × 70 cm, OBI 3 399 Kč 10 až 30 let podle UV stabilizace Plech 150 × 60 × 60 cm, OBI 2 699 Kč 15 až 40 let podle tloušťky Prémiový kov Biohort 103 × 54 × 77 cm, OBI 10 490 Kč 15 až 40 let Kámen, cihla stavba na míru individuálně 30 až 50 a více let
Z tabulky podle nás vycházejí dva rozumní favorité. Modřín nabízí přírodní vzhled a solidní odolnost za cenu, která se pohybuje mírně nad dvěma tisíci. Plech za necelé tři tisíce slibuje ještě delší výdrž, jen v letních vedrech víc ohřívá okraje náplně. WPC ocení ten, kdo nechce každé jaro natírat. Kámen vydrží generace, ovšem zaplatíte za něj prací, a kdybyste si to jednou rozmysleli, také pracným bouráním.
Měkké dřevo dává smysl jako zkušební start. Jako trvalá investice se ovšem nevyplácí: za osm let ho zahrádkář klidně koupí dvakrát.
Plnění bez vrstev: proč záhon sedá a vysychá
Druhá chyba se skrývá uvnitř rámu. Do vysokého záhonu se nasype jediný druh hmoty, nejčastěji pytlovaný substrát, a hotovo. První léto rostliny prosperují. Pak se hladina začne propadat, voda protéká jako sítem a půda na slunci vysychá rychleji, než stačíte doběhnout s konví.
Šikulio i výrobci speciálních náplní popisují osvědčený třívrstvý systém, kde každá vrstva zabírá přibližně třetinu objemu:
dno: pletivo proti hrabošům, případně karton jako dočasná zábrana proti plevelu, spodní třetina: hrubá organika a drenáž, tedy větve, štěpka, drobné dřevo a listí, prostřední třetina: kompost smíchaný se zahradní zeminou, horní třetina: kvalitní pěstební substrát, na povrchu mulč.
Plnit se přestává zhruba deset centimetrů pod horní hranou, povrch se uhladí a důkladně zalije. Všechny tři vrstvy mají přírodní původ, a proto sesedají. Organická hmota dole se rozkládá, mění se v humus a postupně se prolíná s horní částí. S doplňováním svrchní vrstvy je tedy nutné počítat před výsadbou i v dalších letech.
Vysychání potvrzuje také britská zahradnická společnost
RHS: vyvýšené záhony ztrácejí vodu rychleji než půda v úrovni terénu. Kdo nepočítá s mulčem nebo kapkovou závlahou, stráví v červenci podstatně víc času s hadicí než soused s obyčejnými řádky. Kolik stojí náplň záhonu 120 × 80 × 60 cm
Vzali jsme typický rozměr, který dovolí dosáhnout do středu z obou stran a pracovat bez hlubokého předklonu. Záhon 120 × 80 × 60 cm pojme 576 litrů. Pro takovou výšku je potřeba naskládat tři patra levného stohovatelného rámu, což dělá 1 137 Kč.
Náplň z pytlovaných směsí po třetinách vychází takto:
drenážní vrstva: 3 pytle po 70 l, 717 Kč, kompost: 4 pytle po 50 l, 1 076 Kč, substrát: 4 pytle po 50 l, 1 036 Kč.
Samotné plnění tedy přijde orientačně na
2 829 Kč bez dopravy a bez rezervy na pozdější dosypávání. Spolu s nejlevnějším rámem se blížíme ke čtyřem tisícům.
Lákavá zkratka existuje. Patnáct čtyřicetilitrových pytlů obyčejného zahradnického substrátu vyjde na 1 275 Kč. Lehký substrát v celém hlubokém objemu však rychle sesedá a špatně hospodaří s vodou. Odborníci z
Minnesotské univerzity proto pro pěstební zónu doporučují raději směs zhruba poloviny až dvou třetin ornice s třetinou až polovinou rostlinného kompostu. Ušetřené stovky se tak vrátí v podobě dalších pytlů za rok.
Rozumnější cesta k úspoře vede přes vlastní zahradu. Spodní třetinu lze zaplnit větvemi z prořezu a podzimním listím zdarma, prostřední část vlastním kompostem. Kupovat pak stačí především vrchní substrát.
Dá se chybně naplněný záhon zachránit?
Většinou ano a bez bourání. Postup je jednoduchý: odebrat horní vyčerpanou nebo čistě substrátovou vrstvu, přimíchat zralý kompost a minerální zeminu, prokypřit horních deset až dvacet centimetrů a zamulčovat. Marylandská univerzita radí zapracovat pět až deset centimetrů kompostu do svrchní části a vyhnout se ostrým přechodům mezi odlišnými typy půdy v kořenové zóně. U velmi hlubokého záhonu s prázdným nebo nevhodným dnem se podle nás vyplatí část obsahu vybrat a doplnit spodní hrubou organiku.
Zkontrolujte i další parametry. Šířka nad 120 cm znamená, že na střed nedosáhnete a začnete šlapat do záhonu. Místo by mělo mít aspoň šest hodin slunce denně. Na terase nebo balkoně počítejte s hmotností od stovek kilogramů až po tunu. A u záhonu na pevném podkladu hlídejte hloubku: listové zelenině a fazolím stačí zhruba 20 cm, rajčata, papriky a tykve chtějí 30 až 60 cm.
Září a říjen jsou pro stavbu i opravu ideální. Delawarská univerzita doporučuje začít na podzim nebo počátkem zimy, protože náplň do jara přirozeně slehne a stačí ji jen dorovnat. Jen pozor na rozbahněný terén, ten stavbě nesvědčí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková