Ani máslo, ani olej. Češi teď do bábovky dávají 1 přísadu, díky které zůstane vláčná celý týden

Většina lidí je přesvědčená, že o vláčnosti bábovky rozhoduje hlavně tuk. Kdo ale někdy ukrojil babiččinu bábovku několik dní po upečení a divil se, jak je pořád měkká, tuší, že v tom bude ještě něco jiného. Hledaná surovina přitom leží v lednici skoro v každé české domácnosti a do těsta ji lidé dávají už po generace.
Proč bábovka druhý den vysychá
Když se bábovka druhý den drobí a vázne v krku, většina domácích pekařů do dalšího těsta automaticky přidá víc másla. Stárnutí moučníku je ovšem složitější děj. Škrob, který v troubě nasál vodu a nabobtnal, se během skladování znovu skládá do pevných krystalků. Odborníci tomu říkají retrogradace škrobu a střídka kvůli ní tuhne, i když z ní ještě žádná voda neodešla.
Vlhkost se navíc postupně stěhuje ze středu ke kůrce, odkud se pak odpařuje. Čím víc vody má pečivo uvnitř, tím víc ho čas poznamená, a proto stárnutí trápí hlavně moučníky s měkkým vnitřkem. Tenhle proces zpomalí surovina, která udrží vodu přímo uvnitř těsta.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do polévky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč je hořká Tvaroh drží vodu v těstě jako houba
Tou surovinou je obyčejný tvaroh. Vyrábí se srážením mléčné bílkoviny kaseinu a právě bílkoviny jsou jeho největším trumfem. Mléčné bílkoviny dokážou na sebe navázat vodu, která pak z upečené střídky uniká mnohem pomaleji, a mléčný tuk přitom dodává těstu jemnost. Stejný princip znají i potravinářští technologové, kteří mléčné bílkoviny přidávají do průmyslově vyráběného sladkého pečiva, aby déle zůstalo měkké.
Rozdíl poznáte hlavně s odstupem. Když tvarohovou bábovku upečete v pátek, obvykle ji ještě v pondělí krájíte bez drobení a na řezu zůstává vlhká. Kolik dní vláčnost vydrží, záleží na receptu i na tom, jak bábovku doma uložíte. Na celý týden při pokojové teplotě ale nespoléhejte, delší výdrž zajistí spíš mrazák.
Kolik tuku může tvaroh nahradit
Úplně bez tuku se většina tvarohových bábovek neobejde, protože tuk dodává těstu chuť i jemnost. Tvaroh ale dokáže převzít podstatnou část jeho práce. Pokud pečete z tekutějšího těsta, můžete podle zkušených kuchařů vyměnit za nízkotučný tvaroh klidně až polovinu másla nebo oleje. Bábovka pak bude o něco lehčí a vláčnost si přesto udrží.
Přečtěte si také: Mám 1 kilo jablek a 2 vejce. Místo štrúdlu peču dezert z 1 plechu, který zmizí za 10 minut
Pokud zrovna tvaroh doma nemáte, podobně poslouží i jiné kysané mléčné výrobky, které těsto také zvláční. Tvaroh je však v českých kuchyních nejtradičnější volbou a tvarohovou bábovku pekly už naše babičky.
Jaký tvaroh vybrat a jak s ním zacházet
V chladicím boxu narazíte na několik druhů tvarohu, které se liší tučností i formou balení:
Tučný tvaroh obsahuje kolem 10 g tuku ve 100 g a dodá bábovce nejvýraznější chuť i nejjemnější střídku. Polotučný tvaroh má zhruba 4,5 g tuku ve 100 g. Sáhněte po něm, když chcete bábovku o něco lehčí. Vaničkový tvaroh je měkčí a obsahuje víc tekutiny, takže se do těsta vmíchá bez námahy. Tvaroh v kostce je hutnější a cukráři ho mají raději do náplní, které nesmějí vytékat. Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji
Důležitá je také teplota. Tvaroh, vejce i máslo nechte před pečením chvíli ležet na lince, aby se všechny ohřály na pokojovou teplotu. Když se studený tvaroh potká s teplým tukem, těsto se srazí a bábovka pak vyjde místy těžká a nestejnoměrná.
Když mají tvaroh, vejce i máslo stejnou pokojovou teplotu, těsto se při míchání nesrazí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde bábovku nechat, aby vydržela co nejdéle
Ani nejlepší recept nezachrání bábovku, která zůstane volně ležet na stole. Upečenou a vychladlou ji přikryjte poklopem nebo ji uložte do uzavřené dózy, aby střídka neztrácela vlhkost do okolního vzduchu. V chladnější místnosti takto vydrží zhruba tři až čtyři dny. Tvaroh z ní dělá vlhký moučník s mléčnou složkou, proto ji v teplém počasí nebo v přetopené kuchyni snězte raději dřív.
Lednice se může zdát bezpečným místem, jenže při nízkých teplotách škrob tuhne rychleji než při pokojové teplotě. Bábovka tam proto spíš ztvrdne a o svou vláčnost, kvůli které jste do ní tvaroh dávali, přijde dřív. Pokud ji nestihnete sníst během několika dní, nakrájejte ji a zamrazte, protože v mrazáku stárnutí škrobu téměř ustane. Jakmile se na bábovce objeví plíseň, vyhoďte ji celou.
Přečtěte si také: Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-tvaroh-telo-osvezi-a-doda-dobrou-naladu-84023, https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/prolonging-bakery-product-life, https://www.denik.cz/ceskovitajaro/tvarohova-babovka-20130305.html, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-zahusteni-tipy.html, https://forbes.cz/jednoduchy-postup-jisty-vysledek-kefirova-babovka-se-stavnatym-ovocem/, https://www.arecenze.cz/clanky/pekaruv-trik-aby-chleba-vydrzel-dele-babicciny-metody-s-uterkou-funguji-lednice-je-chyba-a-chlebnik-muze-byt-past/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvaroh, https://www.rohlik.cz/tema/vlacna-babovka-s-tvarohem