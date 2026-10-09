Okurková nať končí na kompostu, přitom z ní vzniká hnojivo, po kterém záhony plodí jako zběsilé. Stačí studená voda a 10 dní

Konec července, záhon s okurkami a v ruce nůžky. Zaštipujete výhony, odstřiháváte žloutnoucí spodní listy a ze země sbíráte okurku, která vám pod listím přerostla do velikosti cukety. Za chvíli máte plný kbelík zeleně a většina zahrádkářů s ním zamíří ke kompostu. Přitom stačí tu měkkou hmotu nasekat, zalít vodou, přiklopit víkem a nechat ji týden a půl pracovat. Vznikne tmavý, nepříjemně páchnoucí koncentrát, který po naředění dodá záhonům rychle dostupný dusík. Ten z kompostu dorazí až za několik měsíců, kdežto z natě za pár dní. Spočítali jsme dávky, prověřili, které plodiny z ní vytěží nejvíc, a dohledali, kde je namístě opatrnost.
Okurkové hnojivo krok za krokem: kbelík, voda a deset dní
Postup zvládne každý, kdo má po ruce nádobu s víkem. Britská zahradnická společnost RHS v návodu na
domácí hnojiva výslovně uvádí, že měkké zelené listy a stonky se k výrobě tekutých rostlinných výluhů hodí. Okurková nať do té kategorie zapadá dokonale: je šťavnatá, rychle měkne a ochotně se rozkládá.
Zahrádkářský recept na okurkové hnojivo vypadá takto:
Surovina: zdravé listy, výhony, zaštípnuté vrcholky a nepoužitelné plody, nasekané na menší kusy. Poměr: 1 díl hmoty na 3 až 5 dílů studené vody. Nádoba: kbelík nebo sud s víkem, které nedoléhá hermeticky, protože při rozkladu unikají plyny. Doba: 7 až 10 dní za letních teplot, v chladnějším počasí déle. Hotovo: když tekutina ztmavne a začne silně zapáchat.
V praxi to znamená, že do desetilitrového kbelíku nasypete zhruba 2 litry nasekané natě a dolijete 6 litrů vody pro silnější várku, nebo 10 litrů pro mírnější. Podle RHS může rozklad trvat od několika dnů po několik týdnů, záleží na teplotě a materiálu. Deset dní je tedy realistický odhad pro horký červenec, zářijová várka si klidně řekne o dva týdny.
Po scezení putují rozmělněné zbytky na kompost a koncentrát do uzavřené nádoby. Pracujte v rukavicích a na větraném místě.
Proč záhony po dusíkaté zálivce vyrazí
Celá síla okurkového kvasu spočívá v dusíku. Ten pohání tvorbu chlorofylu a růst nadzemní hmoty, tedy listů a stonků. RHS navíc popisuje tekutá hnojiva jako „první pomoc“ pro oslabené rostliny: živiny jsou v nich už rozpuštěné, takže je kořeny přijmou rychleji než z pevné organické hmoty.
Okurka jako rostlina dusík v listech skutečně hromadí. Japonská studie se značeným dusíkem naměřila v okurkových listech zhruba 50 až 67 gramů dusíku na kilogram sušiny na začátku sledování a stále 45 až 57 gramů na jeho konci. Mladá zelená nať je proto pro výluh zajímavá surovina, podobně jako jiná šťavnatá zeleň.
Podle nás je nejpřesvědčivější výsledek k vidění tam, kde rostliny primárně tvoří list:
Plodina Proč reaguje dobře Hlávkový i listový salát rychlý cyklus, roste téměř jen do listů Špenát a mangold vysoká potřeba dusíku v raném růstu Kopr a petržel bujná nať je hlavní sklizní Mladé brukvovité v listové fázi spotřebují hodně živin
Doporučení University of Delaware potvrzuje, že listová zelenina snáší hnojiva s vyšším podílem dusíku než zelenina plodová. Patrnější odezvu lze čekat také v truhlících, květináčích a na vyčerpaných záhonech. RHS upozorňuje, že rostliny v nádobách přihnojování potřebují téměř vždy, kdežto většina zahradních půd má dostatečnou zásobu živin.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Ředění 1:10 a správné načasování v české sezoně
Neředěný koncentrát na záhon nepatří. Bezpečný poměr je 1 díl hotového hnojiva na 10 dílů vody, tedy litr výluhu do desetilitrové konve, případně půl litru do pětilitrové. Stejný poměr pro rostlinné výluhy připravené s vodou uvádí i RHS.
Zalévejte ke kořenům a do půdy, která už je vlhká, ideálně po běžné zálivce nebo po dešti. Rozprašovač vynechte: RHS od něj u domácích výluhů odrazuje, aby pěstitel nevdechoval mikroby z kvasu. Rozumný rytmus je jednou za 10 až 14 dní u listových plodin v plném růstu. Častěji jen tam, kde rostliny zjevně strádají.
Český kalendář nahrává průběžným menším várkám. Okurky jdou ven po zmrzlých mužích, tedy od poloviny května. Použitelná zelená hmota se začne objevovat v červnu s prvním zaštipováním a vrcholí v červenci až září, kdy přibývá přerostlých plodů i odstraňovaných listů. Sezonu 2026 tak můžete obsloužit čtyřmi až pěti dávkami, které na sebe navážou.
U listové zeleniny přihnojujte hlavně v rané fázi růstu, než začne vybíhat do květu. Český odborný článek v časopise Zahradnictví připomíná, že listová zelenina kumuluje dusičnany, proto se pozdnímu přihnojení salátu těsně před sklizní vyhněte. U plodové zeleniny platí opatrnost: přebytek dusíku podle stejného zdroje žene rostlinu do listů na úkor násady plodů. Hnojivo proto směřujte hlavně do období před kvetením a v době plodnosti ji nabízejte jen slabě, a to rostlinám se zjevným nedostatkem živin. Na podzim se pak hnojivo skvěle hodí pro vyživení záhonů připravovaných na jaro nebo ozimé zeleniny.
Tykvovité a okurkový kvas: kde se vyplatí brzdit
Okurka, dýně, cuketa, patison i meloun patří do jedné rodiny a sdílejí nemalou část chorob. Výluh z okurkové natě proto na jejich záhonech představuje riziko, které se nevyplatí podstupovat, zvlášť pokud hmota nepocházela z bezvadných rostlin.
Plíseň dýňovitých je podle
Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ nejzávažnější chorobou okurek v Česku a napadá také meloun cukrový. K infekci potřebuje ovlhčené listy. Padlí podle Agromanuálu postihuje prakticky všechny tykvovité. Antraknóza tykvovitých podle Iowa State University přezimuje v infikovaných rostlinných zbytcích a spory se šíří vodou. Floridská univerzita uvádí totéž u gumovité hniloby stonku. Zálivka z nakažené natě je přesně ten typ vody, kterému se chcete vyhnout.
Do kbelíku tedy patří jen nať, která projde rychlou kontrolou:
žádné hranaté žlutozelené skvrny ohraničené žilkami, žádný tmavý povlak na rubu listu, žádný bělavý moučnatý poprašek na listech ani stoncích, žádné hnědé propadlé skvrny, žádné vadnoucí výhony.
Stejný filtr platí pro skleník a fóliovník. Pod fólií se padlí daří ještě lépe, proto odtud berte jen čisté, svěží listy. Podezřelou hmotu zlikvidujte mimo užitkové záhony a nepřidávejte ji ani do kompostu, ze kterého budete příští jaro hnojit dýně.
Okurkový nálev proti kopřivové jíše a kupovaným hnojivům
Kopřivová jícha je klasika, kterou zná každá česká zahrada, a má i solidní oporu v měřeních. Organizace Garden Organic s Coventry University ve své
zprávě o kopřivových a kostivalových výluzích naměřila u třicetidenních kopřivových výluhů průměrně 153 mg dostupného dusíku, 55 mg fosforu a 507 mg draslíku na litr. Hodnoty se podle autorů vyrovnaly hotovému komerčnímu tekutému hnojivu, přičemž složení výrazně kolísalo podle stanoviště, kde rostliny rostly.
Okurkový nálev do stejné rodiny měkkých zelených výluhů a pracuje na stejném principu. Výhodu má jinde: surovinu nemusíte sbírat na mezi v rukavicích, vzniká vám sama při každém zaštipování. Kopřivu tak můžete nechat na jaro a okurkový kvas nasadit v létě, kdy kopřivy dřevnatí a okurková zeleň přibývá nejrychleji.
Ve srovnání s kupovaným dusíkatým hnojivem vychází nálev zadarmo, pokud jde o materiál. Daní je menší předvídatelnost. Etiketa v obchodě nese přesné N-P-K a dávkování, domácí výluh se mění podle suroviny, teploty i délky kvašení. RHS dodává, že domácí rostlinná hnojiva bývají slabší a aplikují se častěji. Pro hobby záhon, balkon a průběžné přihnojování zeleně je to podle nás výborný obchod. Kdo potřebuje přesně dávkovanou výživu pro rajčata v plné plodnosti, sáhne po lahvi z obchodu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková