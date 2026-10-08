Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem

Co když vítěz voleb už nežije?
Některé se skutečně staly. Volební zákony jsou psány pro předvídatelné situace. Kandidáti se přihlásí, voliči rozhodnou a vítěz nastoupí do funkce.
Jenže mezi uzávěrkou kandidatur a volebním dnem může člověk zemřít. Výsledek může skončit remízou. Soud může prohlásit několik lístků za neplatné a změnit pořadí. Kandidát může vyhrát, ale nemůže úřad převzít.
Právě takové případy ukazují, že volební systém nepotřebuje pravidla jen pro hlasování. Potřebuje také odpověď na otázku, co dělat, když realita odmítne spolupracovat s volebním kalendářem. Jeden z nejslavnějších příkladů přišel ve Spojených státech v roce 2000.
Mel Carnahan zemřel tři týdny před volbami
Missourský guvernér Mel Carnahan kandidoval do amerického Senátu proti republikánskému senátorovi Johnu Ashcroftovi. Dne 16. října 2000, pouhé tři týdny před hlasováním, zahynul Carnahan při letecké nehodě.
Volební lístky už byly připravené a podle pravidel státu nebylo možné jeho jméno jednoduše nahradit. Demokratická kampaň proto pokračovala neobvyklým způsobem. Carnahanova vdova Jean veřejně naznačila, že pokud její manžel posmrtně zvítězí a guvernér ji následně jmenuje na uvolněné místo, funkci přijme.
Voliči tak vědomě hlasovali pro mrtvého kandidáta. A on vyhrál.
Americký Senát tuto událost označuje za první případ v historii, kdy voliči vědomě zvolili zemřelého kandidáta do senátorského křesla. Carnahan získal více hlasů než Ashcroft a vzniklé místo následně obsadila jmenováním Jean Carnahanová, která se stala první senátorkou státu Missouri. Volební lístek tedy skutečně rozhodl o kandidátovi, který už nemohl složit přísahu.
Hlas mrtvému není hlas duchovi
Případ působí bizarně, ale voliči ve skutečnosti nehlasovali v očekávání, že Senát přijme zesnulého člověka. Znali právní důsledky.
Hlas pro Carnahana byl prakticky hlasem pro scénář, v němž jeho vítězství vytvoří uprázdněné křeslo a guvernér jmenuje náhradníka. Právě proto byla informace o plánovaném jmenování Jean Carnahanové politicky zásadní.
To je zajímavý příklad rozdílu mezi jménem na lístku a skutečným významem hlasu. Normálně oba splývají. V Missouri roku 2000 však voliči věděli, že jméno kandidáta a budoucí držitel mandátu nebudou totožní.
Remíza je ještě horší problém
Jinou volební absurditu vytváří úplně stejný počet hlasů. V malých volbách se to skutečně stává. A zákon potom musí určit, jak remízu prolomit.
Někde následuje nové hlasování. Jinde rozhoduje los, mince nebo zvláštní orgán. U některých historických amerických závodů skončily přepočty výsledkem, v němž kandidáty dělil jediný hlas nebo vůbec žádný.
Právě tady se projeví význam každého sporného lístku. Pokud jeden kandidát vede o deset tisíc hlasů, diskuse o tom, zda měla být jedna nejasná značka uznána, výsledek nezmění. Při remíze je stejný papír potenciálně rozhodující.
Volební komise proto musí používat stejné pravidlo bez ohledu na to, zda se právě dívá na první nebo poslední hlas. Kdyby začala měnit standard podle těsnosti výsledku, právní jistota by zmizela.
Zkažený lístek někdy vůbec není zkažený
Další zdroj kuriozit přinášejí voliči sami. Část lidí má výrazně kreativnější představu o hlasování, než očekává návod. Místo křížku napíší „ANO“, kandidáta zakroužkují, nakreslí šipku nebo přeškrtnou všechna ostatní jména. V některých volebních systémech není rozhodující přesný symbol, ale zřejmý úmysl voliče.
Britská Electoral Commission například uvádí, že hlas nemusí být neplatný jen proto, že byl označen fajfkou namísto křížku nebo značka neleží přesně uvnitř vytištěného políčka. Pokud je jednoznačně zřejmé, koho člověk volil, může být hlas započítán.
Právě při těsném výsledku se tak může právně řešit něco, co vypadá směšně: zda konkrétní čára znamená podporu jednoho kandidáta, nebo ne. Jenže pro oba kandidáty už to směšné není.
Kuriozita většinou odhaluje skutečný princip systému
Podobné případy přitahují pozornost proto, že vypadají nepravděpodobně. Jejich význam ale není pouze zábavný.
Mrtvý kandidát odhaluje rozdíl mezi volbou osoby a právním mechanismem obsazení mandátu. Remíza ukazuje, že zákon musí mít pravidlo i pro matematicky krajní situaci. Sporný lístek připomíná, že za každým číslem ve výsledkové tabulce stojí konkrétní kus papíru, jehož význam někdy musí určit člověk.
Volby se snaží převést miliony individuálních rozhodnutí v jednoznačný právní výsledek. Většinou to funguje natolik hladce, že si složitost procesu ani neuvědomujeme.
Teprve neobvyklý případ ukáže všechna kolečka mechanismu. A právě proto mohou mít volební kuriozity větší hodnotu než politická anekdota. Ukazují, co se stane ve chvíli, kdy pravidlo narazí na situaci, kterou jeho autoři doufali nikdy nezažít.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], United States Senate – The Unforgettable 107th Congress [2], United States Senate – Missouri Senate Timeline [3], United States Senate – Appointed Senators, 1913–Present [4], UK Electoral Commission – How votes are counted [5], UK Electoral Commission – Doubtful ballot papers [6]