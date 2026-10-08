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Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem

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Kandidát může zemřít těsně před volbami, dvě jména mohou získat úplně stejný počet hlasů a jeden sporný lístek může změnit vítěze. Volební zákony proto musí počítat i se situacemi, které vypadají jako absurdní politická fikce.
Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem

Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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