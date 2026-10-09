Smetana do polévky jde stranou. Češi přebírají italský postup, po kterém je polévka krémová i bez tuku

Dýňová polévka je dovařená, zelenina změklá a ruka se skoro sama natahuje do lednice pro kelímek smetany. Smetana a mouka mají v tuzemských receptech pevné místo, takže takový pohyb nikoho nepřekvapí. Italské hospodyně by ale lednici nechaly zavřenou a hustotu by svěřily zelenině samotné.
Úplně bez tuku se vaření většinou neobejde, protože zelenina se na začátku často krátce podusí na troše oleje. Sametovou hustotu ale tentokrát nedodá smetana a celý postup se dá bez potíží přenést do kterékoli české kuchyně.
Třetinu hrnce rozmixujte a vraťte zpátky
Na celý trik stačí mixér. Jakmile je zelenina nebo luštěnina v polévce úplně měkká:
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do polévky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč je hořká odeberte zhruba třetinu obsahu hrnce, rozmixujte ji dohladka, vlijte zpátky.
Kdo nechce špinit další nádobu, ponoří tyčový mixér rovnou do hrnce a nechá ho běžet jen krátce.
Polévka tak dostane hustý a hladký základ, ve kterém pořád plavou kousky na skousnutí. Nejvíc to vynikne u vydatnějších zeleninových a fazolových polévek, kterým by úplné rozmixování vzalo charakter.
Přečtěte si také: Mám 1 kilo jablek a 2 vejce. Místo štrúdlu peču dezert z 1 plechu, který zmizí za 10 minut Proč brambora zvládne práci smetany
Stačí, aby se v hrnci chvíli vařila brambora nebo kousek starého pečiva, a polévka začne houstnout sama od sebe. Zařídí to škrob, jehož zrna se v horkém vývaru napijí vody, zvětší svůj objem a tekutinu kolem sebe zahustí.
Brambora má výhodu v tom, že chuťově nikomu nepřekáží. Pár kousků přidaných k dýni, brokolici nebo celeru po rozmixování dodá polévce plnost, kterou by jinak obstarala smetana.
S luštěninami je to podobné. Po uvaření jsou nasáklé a plné škrobu i vlákniny, takže z nich mixér udělá hustou a hladkou kaši, která polévku sváže. Plechovka bílých fazolí rozmixovaná spolu s polévkou tak zastoupí smetanu i mouku najednou.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji Toskánsko zahušťuje starým chlebem
Italská kuchyně má ještě jednu zbraň a Češi ji znají spíš jako způsob, jak nic nevyhodit. V Toskánsku se do polévek tradičně dává okoralý chléb, který nasaje vývar a celé jídlo zahustí. Typickým příkladem je zeleninová ribollita, která vznikla jako jídlo chudých ze zbytků, nebo hustá rajčatová pappa al pomodoro.
Toskánská ribollita dostává hustotu od okoralého chleba, který se v polévce rozvaří. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Chleba ze včerejška stačí namočit, vymačkat a rozdrobit do polévky. Tam se pár minut povaří, rozpadne se a z tvrdého pečiva, které by jinak skončilo v koši, je rázem zahušťovadlo.
Všechny zmíněné způsoby zahuštění bez smetany přehledně shrnuje následující tabulka:
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Čím zahustit Jak na to Co to polévce dá Rozmixovaná třetina polévky až je zelenina nebo luštěnina úplně měkká, odebrat zhruba třetinu, rozmixovat dohladka a vlít zpátky (případně krátce tyčovým mixérem přímo v hrnci) hustý a hladký základ s kousky na skousnutí; vynikne hlavně u vydatnějších zeleninových a fazolových polévek Brambora pár kousků povařit v polévce, například s dýní, brokolicí nebo celerem, a rozmixovat škrob z ní polévku zahustí; chuťově nepřekáží a dodá plnost Luštěniny (plechovka bílých fazolí) rozmixovat spolu s polévkou hustá a hladká kaše polévku sváže; zastoupí smetanu i mouku najednou Starý chléb namočit, vymačkat, rozdrobit do polévky a pár minut povařit nasaje vývar, rozpadne se a polévku zahustí; toskánská tradice (ribollita, pappa al pomodoro) Polévce bez smetany Italové říkají crema
Pro zeleninovou polévku, která se obejde bez smetany a másla, se v italské kuchyni obvykle používá název crema. Když se do ní přidá brambora, přebírá právě ona úlohu zahušťovadla, protože jiné pojivo v hrnci není.
Vellutata, doslova „sametová“ polévka, je její bohatší sestra. Kuchařská definice ji staví na jíšce z tuku a mouky, případně se na konci spojuje smetanou nebo žloutkem. Italské podniky ovšem slovem vellutata často označují i obyčejný krém, takže pohled do seznamu surovin prozradí víc než název v menu.
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Nejskromnější variantou je passato di verdure. Stačí na něj hrnec, mixér a síto, přes které se protlačí zelenina uvařená ve vodě či vývaru a poté rozmixovaná. Italové ho považují za jedno z nejlehčích jídel, jaká se dají z hrnce zeleniny uvařit.
Kapka oleje a parmazán na závěr
Holou polévku ale Italové na stůl nepošlou. Krém se v talíři pokape kvalitním olivovým olejem a posype strouhaným sýrem, nejčastěji parmazánem. Oleje stačí pár kapek, které provoní celý talíř.
Italové krémovou polévku dochucují až v talíři kapkou olivového oleje a strouhaným parmazánem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na jihu Itálie se do luštěninových polévek občas přidává i kůrka sýra. Tvrdý konec parmazánu proto nevyhazujte. Když se chvíli vaří spolu s polévkou, dodá jí slanou plnost a před mixováním ho stačí vylovit. Na první pokus pak stačí jediná změna: příště místo kelímku smetany povařte v polévce jednu bramboru navíc a hrnec krátce projeďte mixérem.
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Zdroje: https://www.tastingtable.com/1416526/trick-creamy-soup-without-adding-dairy, https://eathealthy365.com/classic-italian-cannellini-bean-soup/, https://dilei.it/cucina/ti-sei-mai-chiesto-che-differenza-ce-tra-zuppa-e-minestra/481068/, https://forbes.cz/chlebova-polevka-s-toskanskou-eleganci-uvarte-si-bezezbytkovou-ribollitu/, https://forbes.cz/zeleny-power-up-spenatovy-krem-s-maslovymi-fazolemi-vas-nabije-energii/, https://energozrouti.cz/clanek/sefkuchar-odhaluje-proc-by-omacku-nikdy-nezahustil-moukou-nebo-smetanou-misto-toho-pouziva-tento-zdravy-a-levny-trik, https://www.visittuscany.com/en/recipes/pappa-al-pomodoro-recipe-00001/, https://www.dissapore.com/ricette/vellutata-di-zucchine/, https://www.dissapore.com/cucina/qual-e-la-differenza-tra-crema-e-vellutata/