Kompakt za 12 tisíc fotí lépe než mobil za 30 tisíc. Test ukázal pět modelů, které stojí za zvážení i v roce 2026

Oněch dvanáct tisíc odkazuje na Sony ZV-1, kterou test ocenil jako cenově nejvýhodnější model s červencovou cenou kolem 500 eur. Při tehdejším kurzu to vychází zhruba na 12 až 12 500 korun. Férově je třeba dodat, že v českých obchodech se dnes ZV-1 prodává spíš za necelých 15 tisíc. I tak jde ale o zlomek ceny špičkového telefonu. Původní test žádný konkrétní smartphone nejmenuje. Jako redakční cenovou kotvu jsme zvolili iPhone 16 Pro se startovní cenou 29 990 Kč, protože jde o prémiový telefon v podobné cenové kategorii. Nejde o přímý protikus z testu, ale o srovnání, které dává jasnou představu. Pětice kompaktů, které z testu a jeho kategorií vycházejí jako modely hodné pozornosti, pokrývá rozpětí od outdoorového odolňáku za necelých 12 tisíc po prémiovou Leicu za 170 tisíc. Každý z nich přitom nabízí něco, co telefon nedokáže nabídnout stejným způsobem.
Co test měřil a proč kompakt vyhrává
BILD Kaufberater testoval fotoaparáty při třech úrovních osvětlení (1 000, 300 a 60 luxů) pomocí standardizovaných obrazců Image Engineering. Hodnotil rozlišení, barevnou věrnost, šum, rychlost a přesnost autofokusu, účinnost stabilizace, sériové snímání i kvalitu videa a zvuku. Právě měření za špatného světla odhaluje jednu z největších výhod větších snímačů oproti telefonům. Větší snímač, ať už palcový u Sony, APS-C u Fujifilmu nebo full frame u Leicy, dokáže při srovnatelných podmínkách zachytit více světla. Fyziku neošidíte ani nejlepším algoritmem.
Telefon přitom není bez šancí. Agresivní výpočetní zpracování, okamžité HDR a softwarová stabilizace dělají z iPhonu nebo Samsungu nástroj, který „rovnou“ dodá líbivý snímek. Jenže tam, kde rozhoduje skutečný optický zoom, práce s hloubkou ostrosti nebo prostor pro úpravy z RAWu, může kompakt nabídnout výrazně větší možnosti.
Pět modelů, pět jasných rolí
Z výsledků testu a jeho navazujících kategorií jsme vybrali pětici, která pokrývá prakticky každý důvod, proč v roce 2026 sáhnout po kompaktu místo telefonu.
Sony ZV-1 (v ČR od cca 14 990 Kč) – palcový snímač 20,1 Mpx, objektiv 24–70 mm ekv. f/1,8–2,8, rychlý autofokus a výborné 4K video. Původně navržená pro vlogery, ale díky světelnému objektivu a rychlému AF překvapí i jako fotoaparát na každý den. Test ji označil za cenového vítěze. Sony RX100 VII (v ČR od cca 29 200 Kč) – kapesní tělo se skutečným 24–200mm optickým zoomem. Žádný telefon nenabídne stejný rozsah prostřednictvím jednoho skutečného optického zoomu. Ideální společník na dovolenou, kde chcete jedním přístrojem pokrýt krajinu i detail na druhém břehu. OM System Tough TG-7 (v ČR od cca 11 750 Kč) – vodotěsný do 15 metrů, odolný proti pádu z výšky 2,1 metru, funguje do −10 °C. Obrazová kvalita za dobrého světla obstojí, v šeru ale za ostatními zaostává kvůli menšímu snímači. Kdo fotí pod vodou nebo na ferratách, jen těžko hledá stejně odolnou alternativu. Fujifilm X100VI (v ČR od cca 44 490 Kč) – APS-C snímač s 40,2 Mpx, pevné 35mm ohnisko, hybridní hledáček. Fotoaparát pro lidi, kteří chtějí vědomě komponovat, ne jen mačkat spoušť. Na street, cestování a každodenní nošení je to podle nás nejpřesvědčivější volba v celé pětici. Leica Q3 43 (v ČR 169 990 Kč) – full frame snímač s Triple Resolution 60/36/18 Mpx, špičkový APO-Summicron 43 mm f/2, 8K video, OLED hledáček, odolnost IP52. Absolutní obrazová špička kategorie. Cenový rozdíl oproti ZV-1 neznamená jen „o trochu lepší fotku“, ale přináší úplně jinou úroveň optiky, snímače a zpracování.
Všech pět modelů je v Česku dostupných prostřednictvím velkých e-shopů, specializovaných prodejen i srovnávačů cen. Import ze zahraničí tedy není nutný.
Kategorie, která odmítá zemřít
Kompaktní fotoaparáty měly být mrtvé už před pěti lety. Jenže Leica uvedla Q3 43 na podzim 2024,
Canon v březnu 2025 představil video-orientovaný PowerShot V1 a Sony v červenci 2025 oživilo legendární řadu plnoformátovým RX1R III. Nejde o návrat masového trhu, ten patří telefonům. Jde o potvrzení, že kompakty přežívají jako specializované nástroje v jasně vymezených nikách: prémiová fotografie, optický zoom, odolnost a video.
Právě tahle specializace je důvod, proč srovnání s telefonem za 30 tisíc dává smysl. iPhone 16 Pro má skvělý trojitý fotosystém, 48Mpx hlavní snímač a výpočetní fotografii, která v automatice často působí přesvědčivěji než kompakt. Ale zkuste s ním přiblížit vzdálený objekt na úroveň skutečného 200mm ohniska bez toho, aby se začaly výrazněji projevovat limity digitálního nebo výpočetního zoomu. Nebo ho ponořit do moře. Nebo z něj vytáhnout obrazový materiál s možnostmi, které nabízí full frame snímač a světelná optika Leicy. Tam všude má kompakt navrch, ne proto, že je lepší ve všem, ale proto, že je lepší přesně tam, kde to potřebujete.
Komu se který model vyplatí
Pro běžnou dovolenou bez speciálních nároků vychází nejuniverzálněji RX100 VII, kapesní, zoomová a rychlá. Kdo jezdí k moři s dětmi nebo leze po skalách, ocení TG-7 za jeho odolnost. Vlogeři a tvůrci obsahu pro sociální sítě najdou v ZV-1 nejlepší poměr ceny a kvality videa. Fujifilm X100VI je pro ty, kdo chtějí fotit vědomě a nosit fotoaparát jako každodenní součást výbavy. A Leica Q3 43? Ta je pro lidi, kteří vědí, proč ji chtějí, a nepotřebují, aby jim to někdo vysvětloval.
U všech modelů platí, že základní sada funguje rovnou po vybalení bez dalších objektivů. Reálně se ale vyplatí počítat s rychlou SD kartou a náhradní baterií; u TG-7 pak volitelné podvodní a makro příslušenství umí účet citelně navýšit.
Kompaktní fotoaparát v roce 2026 není návrat do minulosti. Je to vědomá volba konkrétního nástroje pro konkrétní úlohu, a v té úloze pořád může telefon porazit.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík