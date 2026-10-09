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Brunetka z Hradecka míří vysoko. Přes Miss až na mola v New Yorku

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Z Holohlav mezi TOP 10 Miss České republiky a jednou třeba až na přehlídková mola v New Yorku. Devatenáctiletá Ema Hejnová se do soutěže přihlásila sama, před listopadovým finále už cítí pořádnou nervozitu.
Brunetka z Hradecka míří vysoko. Přes Miss až na mola v New Yorku

Brunetka z Hradecka míří vysoko. Přes Miss až na mola v New Yorku

Zdroj: Ema Hejnová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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