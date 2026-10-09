Reklama
Na tuto otázku u pohovoru od roku 2027 nebudete muset odpovídat. Firmám hrozí pokuta 200 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Kolik jste bral v minulé práci?“ Tahle věta zazní skoro u každého […]
Na tuto otázku u pohovoru od roku 2027 nebudete muset odpovídat. Firmám hrozí pokuta 200 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.10.2026 03:59
Reklama
Češi vůbec neví, že do důchodu jde jít už v 60 letech a stejně dostat průměr. Je k tomu potřeba udělat tyhle věci
Hranice 60 let bývá pro spoustu lidí vysněným okamžikem, kdy by nejraději […]
Mají důchodci v Česku až moc peněz? Srovnání bere dech: Poláci přijdou o 60 % příjmu, Slováci berou o 4 000 Kč méně
Čeští senioři si často stěžují, že penze sotva stačí na slušný život. […]
Nový podvod na pumpách (2026): Stačí kousek alobalu a cizí člověk tankuje na vaši kartu
Natankujete, pistoli vrátíte do stojanu a odjedete. Za pár dní vám ale […]
Zlaté pravidlo 3 minut: Japonská chůze sníží tlak i cukr líp než 10 000 kroků, Češi to netuší
Chůze patří k nejdostupnějšímu pohybu vůbec, jenže většina lidí ji bere jako […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:20
Lidl teď prodává geniální vychytávku do každé ložnice. Deka za necelých 800 Kč uklidní mozek a pomůže usnout
PrimaProstor.cz
dnes, 05:14
5 min
Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:12
4 min
Nejhorší tavené sýry ze supermarketu. Češi je kupují odjakživa a ani nevědí, z čeho jsou vyrobené
ExtraInspirace
dnes, 05:12
4 min
Tento 1 kousek oblečení by žena po 60 nikdy neměla nosit. Stylistky se shodují, že přidá 10 let
ExtraInspirace
dnes, 05:11
2 min
Reklama
Kamion zaseknutý pod mostem je venku. Byly potřeba dva tanky a externí hydropohon
Pražská Drbna
dnes, 05:08
1 min
Letadlová loď Abraham Lincoln se vrátila do USA. Na moři byla 265 dní
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:08
Piloty formule 1 ohrožuje nečekané nebezpečí. Přichází ze sousední země
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:05
Je pátek a tvoje hlava už odešla na víkend. Jak dokončit pracovní týden, aniž bys poslední hodiny jen předstírala činnost
Poudree.cz
dnes, 05:04
4 min
Štědrý den se blíží. Obchody v Jihlavě už nabízí vánoční sortiment
Jihlavská Drbna
dnes, 05:03
1 min
Reklama
Čechům se na půdě válí staré zavařovačky, které hledají sběratelé z Německa. Platí v eurech a v přepočtu vám dají klidně 2 400 Kč
Extrafit.cz
dnes, 05:01
4 min
Většina majitelů starých studní netuší, že je nesmí jen tak zasypat. Vodní zákon je řadí mezi vodní díla a pokuta je až milion
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
6 min
Vosy dokážou zničit celou úrodu hroznů za jediný den. Zkušený vinař z praxe ukázal dvě metody, po kterých se hmyz nevrátí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
5 min
9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Co se stane s penězi v bankách, když začne válka? Tohle vysvětlení se vám nebude líbit
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Nemocná důchodkyně uvízla v útrobách bytu, strážníci vypáčili dveře
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Přehrada Březová odhalila most zatopený desítky let. Hladinu sráží deficit, který půda nedokáže vyrovnat ani po dešti
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
6 min
KVÍZ: Tyhle filmy viděly Husákovy děti stokrát. U těchto otázek ale možná pohoří, čtvrtou zvládne málokdo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:59
Android dostane hlasové SOS. Záchranku zavolá, i když se ho nedotknete. Poslouchat nás bude 24/7
Mobify.cz
dnes, 04:59
4 min
Matonoha má ve StarDance skromný cíl. Hlavně aby si ho lidé zapamatovali
Žena.cz
dnes, 04:59
Reklama
Zelená vlna v centru Olomouce? Město zmodernizovalo dvě rušné křižovatky
Hanácká Drbna
dnes, 04:57
1 min
Střelba při kontrole zbraní v Německu má dvě oběti. Podezřelého zadrželi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:56
Mám 2 vejce a 1 cuketu. Místo omelety dělám rychlou večeři z pánve, která zasytí celou rodinu
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:53
4 min
Pastrňákova velkolepá show. Kapitán se blýskl při vysoké výhře Bostonu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:50
Tenhle mlýnek na mák z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě a platí za něj i 1 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:46
4 min
Reklama
Spalovna, větrné elektrárny nebo obchvat. Jihočeši budou rozhodovat v referendech
Budějcká Drbna
dnes, 04:46
2 min
Meteorologové varují před zimou 2026. Podle dlouhodobého výhledu přijde 1 jev, na který Česko není zvyklé
Outdoor tipy
dnes, 04:45
4 min
Nikdy nekupujte mleté maso v akci. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:45
4 min
Počasí komplikuje cestování po Chorvatsku. Trajekty a katamarány nevyplují na pěti trasách
Trendy svět
dnes, 04:43
2 min
Česká metropole Cleveland
i60.cz
dnes, 04:40
5 min
Reklama
Češi vůbec neví, že do důchodu jde jít už v 60 letech a stejně dostat průměr. Je k tomu potřeba udělat tyhle věci
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:38
4 min
Slováci dostávají 13. důchod a můžou do penze odejít dříve. O tom se Čechům ani nesní
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:38
4 min
Cena hypoték oproti tržním úrokům je v Česku nižší než v okolních zemích, říká analytik
HN.cz
dnes, 04:35
Obyčejné droždí se promění v mimořádně účinnou výživu pro rostliny. Domácí hnojivo přitom vyjde jen na pár korun
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 04:34
2 min
Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze
Byznys trendy
dnes, 04:34
3 min
Reklama
Silnici II. třídy si spletl se závodní dráhou. Policisté tam řidiči naměřili 154 km/h
Plzeňská Drbna
dnes, 04:31
1 min
Udělali park, ale nerostou jim tam stromy. Místo půdy je násyp z tunelu Blanka
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
3 min
Za jak dlouho po dešti začnou růst houby. Většina Čechů věří nesmyslům
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
4 min
Guláš vařený nad plamenem: Kotlíkový recept s paprikou, kmínem a trochou trpělivosti s rozděláním ohně
Cooky.cz
dnes, 04:30
5 min
Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive
Liberecká Drbna
dnes, 04:30
2 min
Reklama
Reklama
Fleky na nohou vše prozradily. Smrtící virus sílí, stovky nakažených lékařům unikají
„Mamograf byl čistýl, zachránila mě vlastní intuice,“ říká lékařka, které rakovina vzala prsa
„Půjčte si radši něco jiného.“ Otestovali jsme tříleté MG ZS s nájezdem 115 tisíc km
„Každý cizí, kdo tu staví, chce vydělat.“ Dřív nejbohatší obec hledá nové obyvatele
Waverly Hills: Opuštěné sanatorium, kde se skutečné utrpení proměnilo v byznys s duchy
Reklama
Reklama