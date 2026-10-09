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Sucho dál svírá Česko, Vltavská kaskáda čerpá ze zásob

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Česko svírá mimořádné sucho a zásoby vody dál ubývají. Husinecká přehrada jako první v zemi vyčerpala zásobní prostor, Lipno je zhruba z poloviny prázdné a Vltavská kaskáda už využívá zásoby ze Slap. Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pondělí Národní koalici pro boj se suchem.
Sucho dál svírá Česko, Vltavská kaskáda čerpá ze zásob

Sucho dál svírá Česko, Vltavská kaskáda čerpá ze zásob

Zdroj: SDH Slapy nad Vltavou, Marie Goliášová, Videozor video produkce, Martin Mareček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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