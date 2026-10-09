Sucho dál svírá Česko, Vltavská kaskáda čerpá ze zásob

Husinecká nádrž na Prachaticku dnes dosáhla nejnižší provozní hladiny 515,33 metru nad mořem. Zásobní prostor, který má kapacitu přes dva miliony metrů krychlových, je vyčerpaný. Přehrada dosud vypouštěla do Blanice více vody, než do ní přitékalo, a tím zlepšovala průtok v řece. Nyní už tuto funkci plnit nemůže. Husinec se tak stal první českou přehradou, která kvůli současnému suchu vyčerpala celý zásobní prostor.
Voda mizí každý den
Výrazně klesá také hladina Lipna. Na začátku října byla nádrž naplněna přibližně z poloviny a chybělo v ní více než 124 milionů metrů krychlových vody.
Do Lipna v těchto dnech přitékají v průměru necelé dva krychlové metry vody za vteřinu. Do Vltavy však odtéká šest krychlových metrů za vteřinu.
„Znamená to, že každým dnem výška hladiny o pár centimetrů klesá,“ řekla ČTK Kateřina Štěrbová z budějovického hydrometeorologického ústavu.
Kvůli nedostatečné hloubce musel být přerušen provoz přívozu mezi Horní Planou a Bližší Lhotou a sezonu předčasně ukončil také přívoz v Dolní Vltavici.
Současně se na obnažených místech ukazují části krajiny, které jsou za normálního stavu pod vodou. Na Lipně se objevilo například takzvané Srdce Vltavy, tedy výrazný meandr původního říčního koryta u Horní Plané. Vědci z ČVUT už dříve pomocí sonarů zjistili, že staré koryto zůstalo pod hladinou překvapivě dobře zachované.
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Celá Vltavská kaskáda se potýká se suchem. Lidé vyrážejí fotit obnažené břehy na Kamýk, k Podolskému mostu i na Slapy. Tam, podobně jako na Orlíku, kontrolují hasiči sudy, které vystupují z vody.
„Vzhledem ke klesající hladině přehrady se z vody vynořují různé předměty. Naše jednotka vyjížděla k polopotopenému sudu s podezřením na znečištění řeky. Znečištění se naštěstí nepotvrdilo a sud byl vytažen na břeh,“ uvedli dobrovolní hasiči ze Slap nad Vltavou.
Povodí Vltavy rovněž poprvé v historii využívá zásobní prostor Slap k zajištění potřebného průtoku pod kaskádou.
„Minimální hladina, kam až může voda v nádrži Slapy poklesnout, je na kótě 246,60 metrů nad mořem,“ popsal redakci generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Slapy se nyní pohybují na 263,11 metru nad mořem.
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Hlavním úkolem kaskády je totiž mimo jiné udržovat minimální průtok na dolním toku Vltavy. Za současného sucha by bez takzvaného nadlepšování průtoku vodou z Orlíku a Slap protékalo Prahou pouze 10 až 15 m³/s. To je výrazně méně než potřebných 40 m³/s. Minimální průtok je důležitý pro ekologické fungování řeky, vodárenské odběry i pro naředění vyčištěných odpadních vod.
Letošní sucho je mimořádné
Už v srpnu vláda upozorňovala, že letošní situace je mimořádná. Od začátku roku do 10. srpna podle premiéra Andreje Babiše spadlo v Česku nejméně srážek za stejné období od roku 1961.
Vláda tehdy obnovila Národní koalici pro boj se suchem, která sdružuje ministerstva, vodohospodáře, klimatology a další odborníky. Na opatření proti suchu chce stát dávat nejméně čtyři miliardy korun ročně. Peníze mají směřovat například na propojování vodárenských soustav, malé nádrže, závlahy nebo zadržování vody v krajině.
Situace se bude řešit znovu v pondělí 12. října, kdy Babiš svolal další jednání Národní koalice.
„S experty projednáme všechna opatření, která již realizujeme, a rozhodneme o dalších krocích, které pomohou zmírnit dopady této situace,“ uvedl premiér na sociální síti X.