Alice Bendová odtajnila cenu nového obličeje. Za facelift nechala částku, za kterou se dá koupit auto

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Alice Bendová odtajnila cenu nového obličeje. Za facelift nechala částku, za kterou se dá koupit autoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alice Bendová se netají tím, že před několika týdny podstoupila výraznou plastickou operaci obličeje a krku. Nyní vyšlo najevo také to, kolik ji omlazující zákrok stál. Za hluboký lifting obličeje měla dvaapadesátiletá herečka zaplatit přibližně 180 tisíc korun. Operaci si podle svých slov hradila sama a rozhodnutí nelituje.
Alice Bendová odtajnila cenu nového obličeje. Za facelift nechala částku, za kterou se dá koupit autoZdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 09.10.2026 04:23
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