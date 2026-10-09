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Udělali park, ale nerostou jim tam stromy. Místo půdy je násyp z tunelu Blanka

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Dennívýzva
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V pražském parku Maxe van der Stoela na Praze 6 se dlouhodobě nedaří stromům: usychají, zmírají a nerostou. Až po více než deseti letech od vzniku nového parku se nyní ukázalo, že tamní půda má spíše parametry neúrodného stavebního násypu. Jde o pozůstatky po stavbě tunelu Blanka. Stromy v parku prakticky nemají šanci zakořenit a
profimedia-0274332272

profimedia-0274332272

Zdroj: Park Maxe van der Stoela v roce 2016. Foto: David Malik / CNC / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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