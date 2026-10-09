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Slováci dostávají 13. důchod a můžou do penze odejít dříve. O tom se Čechům ani nesní

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Dva lidé narození ve stejném roce, oba s dlouhou pracovní kariérou za […]
Slováci dostávají 13. důchod a můžou do penze odejít dříve. O tom se Čechům ani nesní

Slováci dostávají 13. důchod a můžou do penze odejít dříve. O tom se Čechům ani nesní

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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