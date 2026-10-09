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Android Auto pouštělo hudbu, i když jste to zakázali. Google konečně přiznal chybu a rozesílá opravu

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Nastartovali jste auto, telefon se připojil k infotainmentu a z reproduktorů se ozvala hudba, podcast či zprávy, i když jste měli automatické přehrávání vypnuté.
Android Auto, palubní obrazovka

Android Auto, palubní obrazovka

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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