Android Auto pouštělo hudbu, i když jste to zakázali. Google konečně přiznal chybu a rozesílá opravu

Když řekneme „hlavní aplikace Google na telefonu“, myslíme tím tu jedinou, kterou má na Androidu prakticky každý, tedy aplikaci Google sdružující vyhledávání, Discover, Google Lens i AI Mode. Právě uvnitř ní se odehrává změna, kterou Android Authority zachytil v kódu beta verze 17.64.13 ze 6. října 2026. Nejde o drobnou kosmetiku. Google přestavuje Search Live, funkci pro hlasové a vizuální vyhledávání v reálném čase, způsobem, který mění samotnou logiku toho, jak uživatel pracuje s kamerou a odpověďmi. Celoobrazovková kamera ustupuje menšímu plovoucímu oknu, mizí barevný glow po okrajích displeje a tlačítko Přepis se z hlavní plochy ztrácí. Pro funkci, kterou Google letos v březnu rozšířil globálně do více než 200 zemí včetně Česka, je to skutečně velký posun, od efektní AI ukázky přes celou obrazovku k nástroji, který má být použitelný každý den.
Co přesně beta prozradila
Dosavadní Search Live funguje jednoduše: zapnete kameru, ta zabere celý displej a vy se ptáte hlasem nebo ukazujete předměty. Vypadá to působivě, ale v praxi kamera překrývá výsledky i ovládací prvky. Nový návrh z beta kódu to obrací:
- Plovoucí okno kamery s horním madlem, které umožňuje okno dál zmenšit a přesunout do libovolného rohu displeje.
- Zmizení edge glow, barevného orámování, které dosud signalizovalo aktivní video vstup.
- Nová animace ve spodní části obrazovky: místo barevného gradientu se objevují malé rozmazané barevné „bubliny“.
- Chybějící viditelné tlačítko Přepis, v novém rozvržení není na hlavní ploše. Google ale v oficiální nápovědě dál počítá s přepisy v historii AI Mode i s okamžitými titulky, takže funkce nejspíš nekončí, jen se stěhuje jinam.
Důležitý kontext: první náznaky redesignu zachytil Android Authority už 4. září 2026 v betě 17.55.8, kde se objevila přeskládaná tlačítka a nová animace. Říjnový teardown potvrdil, že vývoj pokračuje a nabírá na rozsahu.
Proč to není jen kosmetika
Search Live není okrajový experiment. Od března 2026 je dostupné globálně, funguje v češtině a v Česku, a to na Androidu i iOS; nejde o exkluzivitu telefonů Pixel. Když Google přepracovává rozhraní takto rozšířené funkce, mění způsob, jakým miliony lidí interagují s vyhledáváním.
Klíčový rozdíl je v prioritách. Celoobrazovková kamera říká: „Dívej se, co vidím.“ Plovoucí okno říká: „Tady jsou tvoje odpovědi, kamera je jen vstup.“ To je podle nás správný směr. V praxi totiž málokdo potřebuje kameru přes celý displej déle než pár sekund; důležité jsou výsledky, odkazy a kontext. Nový design vrací důraz tam, kam patří.
Pro srovnání: Apple svou Visual Intelligence váže na vybrané iPhony s Apple Intelligence, Samsung spustil vizuální Gemini Live nejprve exkluzivně pro řadu Galaxy S25. Google má širší multiplatformní základnu a plovoucím oknem se přibližuje méně rušivému stylu, který dává smysl na jakémkoli Androidu.
Kdy se změny dostanou k uživatelům
Tady je potřeba být opatrný. Vše, co zatím víme, pochází z APK teardownu, tedy z rozboru kódu beta verze, který redaktoři Android Authority ručně aktivovali. Google termín veřejného nasazení nezveřejnil a samotná přítomnost kódu v betě nezaručuje, že se funkce dostane do stabilní verze beze změn.
Kdo chce experimentovat, může vstoupit do beta programu aplikace Google a aktualizovat na beta větev. Google ale upozorňuje, že beta může být nestabilní a nové verze vydává zhruba každé tři týdny. A i s betou nemusí být redesign Search Live viditelný, v aktuálním buildu je zatím skrytý za serverovým přepínačem.
Realistický odhad? Vývoj běží minimálně od září 2026 a rozsah změn narůstá s každou betou. Dá se čekat, že veřejné nasazení je otázkou týdnů, maximálně několika aktualizačních cyklů. Pevné datum ale neexistuje.
Co to znamená pro běžné používání
Praktický detail, který snadno zapadne: Search Live umí pokračovat na pozadí i při přepnutí do jiné aplikace, ale bez sdílení kamery. Po odchodu z aplikace Google nebo zamknutí obrazovky se kamera automaticky vypne. Plovoucí okno tento scénář dále usnadňuje, zmenšená kamera zabírá méně místa a uživatel vidí víc z toho, co ho zajímá.
Funkce okamžitých titulků zůstává zachována, takže i bez viditelného tlačítka Přepis bude textová podoba odpovědí dostupná. Pro zapnutí Search Live stačí mít aktuální aplikaci Google, přístup k AI Mode a povolený mikrofon, případně kameru pro vizuální dotazy.
Google nepřestavuje celou aplikaci najednou, ale přesně tu vrstvu, na které mu záleží nejvíc, živé AI vyhledávání. A plovoucí okno místo celé obrazovky je přesně ten typ změny, která z technologické ukázky dělá nástroj, po kterém člověk sáhne i podruhé.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman