Nový útok na Gmail nepotřebuje vaše heslo ani přihlášení. Stačí, že máte otevřený Chrome na Windows

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Bezpečnostní firma Kaspersky odhalila nástroj, který dokáže převzít přístup ke Gmailu z už přihlášeného prohlížeče, automaticky a bez hesla.
Gmail

Gmail

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Google
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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