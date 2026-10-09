Spotřebuje energie jako 65 ledniček. Toto je největší požírač proudu a peněz v domácnosti

Pro orientační výpočty v tomto článku počítejme s cenou 7,01 Kč za kilowatthodinu, což odpovídá průměrné ceně elektřiny pro české domácnosti v prvním pololetí roku 2026 včetně distribuce a daní. Skutečná cena se samozřejmě liší podle dodavatele, distribuční sazby a konkrétní domácnosti.
Nabíječka v zásuvce vás nezruinuje
Když se mluví o plýtvání elektřinou, často se jako první zmiňují nabíječky ponechané v zásuvce. U moderních nabíječek je ale odběr bez připojeného zařízení velmi malý. Ve srovnání s velkými spotřebiči jde o zanedbatelnou položku.
Mnohem zajímavější je rychlovarná konvice. Běžná konvice může mít příkon kolem 2000 wattů, tedy 2 kW. Kdyby skutečně pracovala na plný výkon celou hodinu, spotřebovala by 2 kWh a při uvedené ceně by hodina provozu vyšla na 14,02 Kč.
Jenže konvici obvykle nepouštíme na hodinu. Pokud ji používáte například deset minut denně, udělá to za rok asi 122 kWh. Při ceně 7,01 Kč/kWh by takový provoz vyšel přibližně na 855 Kč ročně.
Lednice má malý příkon, ale běží celý rok
Lednice funguje úplně jinak. Její kompresor má ve srovnání s troubou nebo varnou deskou poměrně malý okamžitý příkon, ale spotřebič je připojený k elektřině nepřetržitě.
Kompresor navíc neběží stále. Zapíná se podle potřeby, aby udržel nastavenou teplotu. Proto se u lednic vyplatí sledovat především roční spotřebu uvedenou v energetickém štítku, nikoli jen příkon kompresoru.
Trouba dokáže během chvíle odebírat tisíce wattů
Elektrická trouba už patří mezi spotřebiče s vysokým příkonem. Běžný model může mít příkon kolem 2000 až 3000 wattů.
Vezměme modelový příklad s troubou o příkonu 2500 wattů, tedy 2,5 kW. Pokud by topná tělesa skutečně běžela na plný výkon celou půlhodinu, spotřebovala by 1,25 kWh. Při ceně 7,01 Kč/kWh by to bylo asi 8,76 Kč za půl hodiny.
Při každodenním půlhodinovém provozu by takový teoretický výpočet znamenal zhruba 456 kWh za rok, tedy asi 3197 Kč.
V reálném provozu ale trouba nemusí odebírat plný výkon po celou dobu. Po dosažení nastavené teploty se topná tělesa vypínají a znovu zapínají podle potřeby. Skutečná spotřeba proto závisí na teplotě, délce pečení, izolaci trouby i konkrétním programu.
A potom je tu indukce
Ještě vyšší okamžitý příkon může mít indukční varná deska. U moderních modelů mají jednotlivé zóny příkon v řádu jednotek kilowattů a některé desky mohou mít celkový příkon nastavitelný až na 5000, 6000 nebo dokonce 7200 wattů. Například jeden model Smeg uvádí celkový příkon až 7200 W.
Pokud bychom vzali desku s příkonem 5000 wattů a porovnali ho s okamžitým příkonem kompresoru lednice kolem 75 wattů, dostaneme přibližně 67 lednic. Při jiném příkonu lednice může vyjít číslo o něco nižší nebo vyšší.
To ale neznamená, že indukční deska spotřebuje stejné množství elektřiny jako 65 lednic. Jde pouze o srovnání okamžitého příkonu.
Kolik stojí hodina vaření?
Pro představu si můžeme vzít jednu varnou zónu s příkonem 1200 wattů, tedy 1,2 kW.
Pokud by celou hodinu skutečně odebírala 1,2 kW, spotřebovala by 1,2 kWh. Při ceně 7,01 Kč za kWh by hodina vyšla přibližně na 8,41 Kč.
Kdyby taková zóna běžela každý den jednu hodinu na plný výkon, vyšlo by to teoreticky asi na 3070 Kč za rok.
Ani tento výpočet ale neznamená, že tolik skutečně zaplatíte za běžné vaření. Indukční deska výkon průběžně reguluje a nikdo obvykle nevaří jednu hodinu denně na jedné plotýnce na maximální výkon.
Navíc právě indukce dokáže předat teplo do nádoby velmi účinně, takže vysoký maximální příkon automaticky neznamená vysokou celkovou spotřebu.
Největší žrout není vždy ten, který má nejvíc wattů
Na elektřině je zrádné právě to, že vysoký příkon ještě neznamená vysoký účet. Spotřebič s výkonem několik kilowattů může pracovat jen několik minut, zatímco zařízení s mnohem menším příkonem může být v provozu prakticky celý den.
Proto má při hledání úspor větší smysl sledovat spotřebu v kilowatthodinách a hlavně způsob používání jednotlivých spotřebičů.
Zdroje článku: biznes.interia.pl, energysavingtrust.org.uk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý