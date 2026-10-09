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Spotřebuje energie jako 65 ledniček. Toto je největší požírač proudu a peněz v domácnosti

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Účty za elektřinu nejsou zrovna položkou, na které by chtěl člověk zbytečně utrácet. Přitom některé spotřebiče v domácnosti mají příkon několika kilowattů. Na první pohled tak mohou vypadat jako obrovští žrouti energie. U elektřiny ale nezáleží jen na výkonu spotřebiče, ale také na tom, jak dlouho skutečně pracuje.
Spotřebuje energie jako 65 ledniček. Toto je největší požírač proudu a peněz v domácnosti

Spotřebuje energie jako 65 ledniček. Toto je největší požírač proudu a peněz v domácnosti

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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