Mají důchodci v Česku až moc peněz? Srovnání bere dech: Poláci přijdou o 60 % příjmu, Slováci berou o 4 000 Kč méně

Čeští senioři si často stěžují, že penze sotva stačí na slušný život. Mezinárodní srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ale maluje překvapivě jiný obrázek. Jak jsou na tom čeští důchodci vedle Poláků nebo Slováků a mají opravdu tak málo, jak se někdy říká?
Odchod do penze bolí Čechy míň než většinu Evropy
Rozhodující je takzvaný náhradový poměr, tedy kolik z dřívějšího výdělku člověku po odchodu do penze reálně zůstane. Čím hlubší je propad, tím citelnější ránu dostane rodinný rozpočet hned v prvních měsících důchodu.
Začněme tím nejdrsnějším příkladem. Polští důchodci podle OECD přicházejí odchodem do penze zhruba o 60 procent dřívějšího výdělku a dopadá to i na lidi s nízkými příjmy. V Polsku tak z bývalé výplaty zůstanou v důchodu sotva dvě pětiny.
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Čech na tom bude znatelně lépe. Komu chodila v produktivním věku průměrná mzda, tomu po odchodu do penze klesne příjem zhruba o 44 procent. Existují ovšem země, kde se důchodci o peníze skoro bát nemusí. V Nizozemsku pokryje penze téměř celý předchozí výdělek a Rakušan s běžnou mzdou ztratí sotva sedminu příjmu, takže přechod do důchodu v peněžence skoro nepozná. Opačný extrém představuje vedle Polska třeba Irsko, kde z dřívější mzdy zbude v penzi jen zhruba třetina.
Chudoba se českým seniorům většinou vyhýbá
Právě tady se skrývá asi nejpřekvapivější číslo celého srovnání. Příjmovou chudobou je v Česku ohroženo jen 3,6 procenta lidí starších pětašedesáti let. Nižší podíl má v rámci OECD už jen Norsko.
V řadě dalších evropských zemí jsou přitom senioři na tom citelně hůř a podíl ohrožených chudobou bývá násobně vyšší. Důvod českého výsledku leží v nastavení systému. Penze jsou u nás hodně rovnostářské, rozdíly mezi důchody lépe a hůře vydělávajících jsou malé a chudší lidé si odchodem do penze pohorší jen nepatrně. Kdo celý život bral podprůměrnou mzdu, v penzi se tak příjmově přiblíží lidem, kterým chodila výplata vyšší. Vysoké důchody sice u nás nikdo nečeká, propadu do opravdové bídy ve stáří ale uniká většina seniorů.
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V peněžence ale taková sláva nepanuje
Mírný propad příjmů a málo chudoby ještě neznamená, že by si čeští senioři žili jako v bavlnce. Průměrný starobní důchod se od ledna 2026 pohybuje kolem 21 800 korun měsíčně. Je to historicky nejvyšší částka, na pohodlný život ale pořád nijak závratná.
Hezky to ukáže pohled k sousedům. Na Slovensku dosahuje průměrná penze v roce 2026 kolem 730 eur, v přepočtu tedy necelých osmnáct tisíc korun. Slovenský senior tak každý měsíc hospodaří zhruba o čtyři tisíce korun méně než ten český, přestože v obchodech platí za zboží podobně jako my. Mírnější propad příjmu Slovákům k vyšší penzi nepomůže, v reálných penězích zůstávají chudší.
Má smysl rozdávat další dva tisíce?
A teď k příspěvku, který celou debatu rozvířil. Vláda schválila návrh, podle kterého by každý důchodce dostal jednorázově dva tisíce korun navíc, bez ohledu na to, jestli je reálně potřebuje. Než se z toho stane skutečnost, musí návrh projít Poslaneckou sněmovnou i Senátem a podepsat ho prezident.
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Právě tahle čísla dělají z plošného rozdávání problematický nápad. Stát by příspěvek přišel na víc než 5,6 miliardy korun, a to v roce, kdy rozpočet hospodaří s rekordním deficitem. Peníze doputují i k seniorům, kterým nic nechybí, zatímco stát si na dárek fakticky půjčuje. Odpověď na otázku z titulku tak není černobílá. Čeští důchodci mezi nejchudší v Evropě nepatří, na pohodlný život ovšem jejich penze zpravidla nestačí.
Zdroje: https://www.oecd.org/en/publications/2025/11/pensions-at-a-glance-2025_76510fe4/full-report/net-pension-replacement-rates_a7a9e376.html, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.startitup.sk/priemerny-dochodok-sa-blizi-k-800-euram-realita-slovenskych-seniorov-je-vsak-podstatne-tvrdsia/, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/dva-tisice-pro-duchodce-cesi-v-penzi-netrpi-ukazuje-mezinarodni-srovnani/r~aaa29a1f07a0316a719036ae356699ec/