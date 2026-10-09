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Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive

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Festivalem oslaví plné obnovení provozu po dvouleté rekonstrukci krajské kulturní centrum Lidové sady v Liberci, které začalo používat zlidovělý název Liďáky. Na Localmotive vystoupí tuto sobotu interpreti, kapely a divadelní soubory z Libereckého kraje.
Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive

Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive

Zdroj: Matyáš Gál
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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