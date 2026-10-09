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Obyčejné droždí se promění v mimořádně účinnou výživu pro rostliny. Domácí hnojivo přitom vyjde jen na pár korun

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Kvasnicové hnojivo vás vyjde pouze na pár korun, jeho příprava je jednoduchá a rostliny po něm budou odolnější, budou více plodit a ochráníte je před škůdci. Podívejte se, jak na to.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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