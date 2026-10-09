Místo kroužků křížky. Jak vyzrát na komunální volby?

Komunální volby jsou tu. Lidé své hlasy mohou odevzdat od dnešních 14:00, volební místnosti se následně uzavřou ve 22:00. V sobotu mohou voliči dorazit od 8:00 do 14:00. Máte jasno v tom, jak správně podpořit vybrané kandidáty či celá uskupení a neztratit svůj hlas?
Společně s vedením měst a obcí si někteří Jihomoravané zvolí také své senátory, konkrétně na Vyškovsku, Znojemsku a v obvodu Brno-město.
Doklady i ztracené lístky
Při příchodu do volební místnosti je potřeba prokázat svou totožnost. Volební komisi je proto potřeba doložit platný občanský průkaz či cestovní pas. Využít můžete také aplikaci eDoklady. Tu je potřeba předem aktualizovat a v posledních 48 hodinách před návštěvou volební místnosti ji připojit k internetu a zkontrolovat, zda je digitální doklad aktuální.
Pokud vám do schránky na adrese trvalého bydliště nedorazily volební lístky, případně jste je zapomněli doma, poškodili nebo ztratili, nemusíte si zoufat. Volební komise vám vydá nové.
Pozor: V případě komunálních voleb nelze hlasovat pomocí voličského průkazu ani ze zahraničí.
Jak vyzrát na křížky?
Hlasování v komunálních volbách je poněkud složitější, než třeba v případě voleb prezidentských či sněmovních. Místo kroužků používáme křížky. Udělit je můžeme celé straně či uskupení, zároveň lze ale podpořit jednotlivé kandidáty. Dále je možné oba způsoby kombinovat.
Pokud volič křížkem označí jedno uskupení, hlasuje pro všechny kandidáty dané strany v odpovídajícím počtu zastupitelů. Konkrétně pak v pořadí, v jakém jsou na kandidátní listině zapsáni.
Dále je možné zakřížkovat konkrétní kandidáty. Limitujícím faktorem je pouze počet členů zastupitelstva. V tomto případě můžeme podpořit kandidáty z různých stran. Pakliže zakřížkujeme méně kandidátů, než kolik je členů zastupitelstva, zbylé hlasy v podstatě propadají.
Poslední možností je podpořit jednu stranu a zároveň oblíbené kandidáty z jiných uskupení. Tito následně získají hlasy přednostně. Z označené volební strany pak hlasy získá tolik kandidátů, kolik jich zbývá do celkového počtu volených zastupitelů. O jejich přidělení opět rozhoduje pořadí na kandidátní listině.
Jak neztratit svůj hlas?
Před vhozením do volební urny je potřeba zkontrolovat několik drobných náležitostí tak, aby hlas nepropadl.
Hlasovací lístek je neplatný v několika případech. Hlas se nepočítá v okamžiku, kdy volič neoznačil žádného kandidáta ani stranu, nevložil lístek do úřední obálky, natrhl ho nebo naráz vložil několik hlasovacích lístků do stejného zastupitelstva.