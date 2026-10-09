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Svatováclavská koruna v dlani: Zapomenutý šperk z Turnova, který se stal obrovským sběratelským hitem

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Tradiční české šperkařství ukrývá klenoty, které do detailu zachycují ducha naší historie. Jedním z nejúchvatnějších je zmenšenina českých korunovačních klenotů od legendárního družstva Granát Turnov.
Svatováclavská koruna v dlani: Zapomenutý šperk z Turnova, který se stal obrovským sběratelským hitem

Svatováclavská koruna v dlani: Zapomenutý šperk z Turnova, který se stal obrovským sběratelským hitem

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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