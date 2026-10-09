Svatováclavská koruna v dlani: Zapomenutý šperk z Turnova, který se stal obrovským sběratelským hitem

Historické české šperkařství nabízí nepřeberné množství skvostů a díla legendárního uměleckého družstva Granát Turnov mají mezi sběrateli mimořádně výsadní postavení. K velmi vyhledávaným retro šperkařským předmětům patří detailně zpracovaná zmenšenina českých korunovačních klenotů. Tento pozoruhodný soubor, který zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo a panovnické jablko, pochází z období padesátých až osmdesátých let minulého století. Představuje působivé spojení vlastenecké symboliky a tradičního řemeslného zpracování.
Mistrovská souhra drahých kovů a zářivých českých granátů
Výroba těchto zmenšených panovnických insignií je založena na kvalitních ušlechtilých materiálech. Základ jednotlivých předmětů tvoří pravé puncované stříbro, jehož povrch šperkařští mistři následně pečlivě pozlatili. Celou kompozici pak završuje osazení pravými přírodními českými granáty, které při dopadu světla rozehrávají charakteristickou temně rudou barevnou hru.
Výrazné estetické kouzlo dodává historickým artefaktům také přirozený zub času. Původní zlacení během desetiletí na některých místech částečně ustoupilo, a proto dnes jemně prosvítá stříbrný podklad s ušlechtilou patinou stáří. Přirozené stárnutí materiálu tak vytváří nezaměnitelný znak originality. Zásadním ukazatelem kvality přitom zůstává kompletní zachování všech osazených drahokamů.
Originální gotická etue jako garance sběratelské kompletnosti
Nedílnou součástí této historické sady je také původní ochranná krabička. Etue vytvořená v elegantním tvaru gotického oblouku s výrazným nápisem „PRAHA“ nepředstavuje jen obyčejný obal, ale důležitou součást celého artefaktu. Přestože krabička nese přirozené stopy dlouholetého skladování, její funkční a celková zachovalost může citelně zvýšit tržní cenu kompletní kolekce.
VIDEO Investiční potenciál a finanční nároky na pořízení unikátu
Zájem o drobné šperkařské poklady z Turnova vykazuje na současném trhu starožitností dlouhodobě rostoucí tendenci. Samostatné nepuncované repliky nebo výrazně poškozené a neúplné exempláře bez původního obalu se na aukčních portálech objevují za částky kolem jednoho tisíce korun. U kompletních, puncovaných souprav z původního stříbra se zlacením a dochovanými granáty se cena standardně pohybuje mezi 2 000 a 3 500 Kč.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková