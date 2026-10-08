Nintendo a Sony společně vyrobily konzoli, která se prodala za 7,7 milionu korun. Vzniklo jen pár kusů, nikdo o nich nevěděl

Nešlo o žádnou běžnou konzoli z obchodu. Stroj označovaný jako „Play Station“ nebo „Nintendo PlayStation“ kombinoval kazetový slot Super Nintenda s CD mechanikou od Sony. Vznikl jako výsledek technologické spolupráce dvou firem, které dnes vnímáme jako úhlavní rivaly, jenže na přelomu osmdesátých a devadesátých let Sony ještě žádnou vlastní konzoli neměla. Podle opakovaně citovaných odhadů aukčních domů a herních médií bylo vyrobeno kolem 200 předprodukčních kusů, ale projekt skončil dřív, než se dostal k zákazníkům. Prototypy zmizely ve firemních skladech a soukromých rukou. Veřejnost o nich prakticky nevěděla až do roku 2015, kdy se fotky jednoho kusu objevily na Redditu. A v březnu 2025 se ukázalo, že další exemplář má doma Ken Kutaragi, muž považovaný za otce PlayStationu. Veřejně doložené dochované kusy jsou dnes minimálně dva.
Jak vznikla konzole, která neměla existovat
Na konci osmdesátých let dominovalo Nintendo trhu s domácími konzolemi. Sony v té době vyráběla elektroniku, ale herní hardware ne. Podle oficiální historie Sony začaly rozhovory o spolupráci poté, co se Sony dozvěděla o vývoji Super Nintenda a viděla příležitost prosadit CD-ROM jako nové herní médium. Výsledkem měl být hybrid: konzole kompatibilní s cartridgemi Super Famicomu a zároveň schopná přehrávat hry z CD ve formátu „Super Disc“.
Jenže spolupráce se rozpadla. Klíčovým problémem byla kontrola nad CD formátem a licencováním softwaru. Podmínky dávaly Sony příliš silnou pozici u her na CD a Nintendo se obávalo ztráty kontroly nad vlastním ekosystémem. Na veletrhu CES v červnu 1991 Nintendo veřejně oznámilo, že místo Sony bude spolupracovat s Philipsem. Pro Sony to bylo ponížení před celým průmyslem. Reakce? Nedokončený projekt nepohřbila. Přetavila ho do vlastní konzole. V prosinci 1994 uvedla na japonský trh PlayStation a změnila herní průmysl navždy.
75 dolarů za kus historie za miliony
Příběh vydraženého prototypu je sám o sobě filmový. Terry Diebold, zaměstnanec bez vazby na herní průmysl, koupil v listopadu 2009 při online aukci lot z pozůstalosti zkrachovalé finanční společnosti Advanta Corporation. Zaplatil 75 dolarů. V krabici mezi kancelářskými věcmi ležela podivná konzole, ke které na internetu nenašel ani fotografii.
Konzole se do skladu Advanty dostala přes Olafa Olafssona, někdejšího šéfa Sony Computer Entertainment, který byl zároveň členem vedení Advanty. Šlo o věci ze zavřené newyorské kanceláře, které skončily ve firemním skladu a po bankrotu firmy putovaly do dražby. Diebold v rozhovoru pro Engadget popsal, že roky nevěděl, co vlastně má. Širší veřejnost vzala její existenci vážně až poté, co jeho syn Dan v roce 2015 zveřejnil fotky na Redditu.
V březnu 2020 Heritage Auctions prototyp vydražil za 360 000 dolarů včetně aukční přirážky. Aukční dům ho tehdy prezentoval jako jediný známý dochovaný kus. Cenu netáhl výkon ani design, ale jeho unikátnost a historický význam. Jde o fyzický důkaz okamžiku, kdy byl budoucí největší rival Nintenda ještě jeho partnerem.
Další kus se objevil po třiceti letech ve skříni
Tvrzení o „jediném přeživším kusu“ přestalo platit v březnu 2025. Fotograf Julian Domanski při návštěvě u Kena Kutaragiho, muže, který v Sony prosadil projekt PlayStation, vyfotil další prototyp Nintendo PlayStation. Kutaragi ho měl uložený doma. Podle zprávy VGC jde o minimálně druhý veřejně doložený exemplář.
Pokud se dva kusy dochovaly v soukromém držení po více než třiceti letech, další se teoreticky mohou skrývat v bývalých firemních archivech, skladech nebo pozůstalostech lidí napojených na původní projekt. Veřejný seznam ale neexistuje a odhadovaných 200 vyrobených kusů zůstává neověřitelným číslem bez přístupu k firemním inventářům.
Proč prototyp stojí víc než jakákoli limitovaná edice
Nintendo PlayStation není limitovaná edice vyrobená pro fanoušky. Je to předprodukční prototyp z projektu, který nikdy nedošel do obchodů, a právě to ho odlišuje od jiných vzácných konzolí. Pro srovnání:
- PSP 1000 Tsukimi – limitovaná japonská edice v nákladu 100 kusů. Kompletní kus se podle PriceCharting obchoduje kolem 1,6 milionu korun, nový za zhruba dvojnásobek. Ale jde o promo produkt, ne o prototyp.
- Xbox 360 The Simpsons – rovněž 100 kusů. Kompletní balení vychází na přibližně 310 000 Kč, samotná konzole bez krabice jen na čtvrtinu.
Nintendo PlayStation je cenově násobně výš, protože není promo edice s logem seriálu. Je to artefakt z bodu zlomu herního průmyslu.
Nemáte náhodou někdo jeden z nich? Nikdy jsem nevěděl, že existují. Vy jste taky. Nedávno jsem viděl, jak se jeden prodává na eBayi za více než 3000 dolarů
od uživatele u/jessie-6930 na Xboxu 360.
Zajímavý je i vliv kompletnosti balení na cenu. U Xbox 360 The Simpsons stojí samotná konzole bez obalu zhruba 77 000 Kč, ale kompletní balení s krabicí a manuály čtyřikrát tolik. U prototypu Nintendo PlayStation tento faktor odpadá, protože žádné sériové balení nikdy neexistovalo. Hodnotu tak určuje samotná existence kusu, jeho funkčnost a doložitelný původ.
Co dělat, když máte doma starou konzoli
Většina starých konzolí v českých domácnostech nemá milionovou hodnotu. Na Aukru se běžná PS1 prodá za necelé dva tisíce korun, starší Atari 600 XL za podobnou částku. Český sběratelský trh existuje, ale pohybuje se řádově v tisících, maximálně desítkách tisíc korun.
Pokud ale máte neobvyklou variantu, limitovanou edici nebo konzoli v originálním neotevřeném balení, vyplatí se prověřit několik věcí:
- Přesný model a region – některé regionální varianty jsou vzácnější než jiné.
- Kompletnost – krabice, manuály, vložky a kabely mohou cenu výrazně zvýšit.
- Stav – žloutnutí plastů, škrábance i drobné vady obalu snižují hodnocení.
- Doložitelný původ – u dražších kusů rozhoduje prokazatelná historie vlastnictví.
Pro orientační ocenění slouží databáze dokončených prodejů na PriceCharting nebo eBay, nikoli aktuální inzeráty s přemrštěnými cenami. Pro opravdu vzácné kusy má smysl oslovit specializovanou aukční síň typu Heritage Auctions, která se zaměřuje na sběratelské předměty v řádu desítek až stovek tisíc korun.
Nintendo PlayStation zůstává připomínkou toho, že největší hodnotu nemají vždy věci, které se dostaly do obchodů. Někdy je nejcennější to, co zůstalo v krabici ve skladu zkrachovalé firmy a čekalo třicet let, než si toho někdo všiml.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík