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Nintendo a Sony společně vyrobily konzoli, která se prodala za 7,7 milionu korun. Vzniklo jen pár kusů, nikdo o nich nevěděl

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Na počátku 90. let vyrobily Nintendo a Sony společný prototyp herní konzole. V roce 2020 se jeden kus prodal v aukci v přepočtu za víc než 7,7 milionu korun.
Společná konzole Nintenda a Sony

Společná konzole Nintenda a Sony

Zdroj: Uživatel jessie-6930 / Reddit
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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