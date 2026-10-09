Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pudinkáče jako z pekárny: Domácí kynuté koláčky s vanilkovým pudinkem, které nemají chybu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pudinkáče patří mezi to pečivo, které doma mizí ještě vlažné. Dělám je hlavně o víkendu, když chci něco poctivého ke kávě a zároveň mám chuť na vůni kynutého těsta v celé kuchyni. Těsto je vláčné díky oleji a žloutkům, uvnitř čeká jemný vanilkový krém, který po vychlazení krásně drží tvar.
Obrázek na recept na pudinkáče

Obrázek na recept na pudinkáče

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pudinkáče
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:32

Reklama
Další články z Cooky.cz
Test znalostí pro milovníky českého filmu: Úkolem je uhodnout, co se jedlo v 10 slavných snímcích
Test znalostí pro milovníky českého filmu: Úkolem je uhodnout, co se jedlo v 10 slavných snímcích
Hraběnčiny řezy nejsou pouhou retro vzpomínkou: Díky jablkům zůstávají šťavnatými a příjemně svěžími
Hraběnčiny řezy nejsou pouhou retro vzpomínkou: Díky jablkům zůstávají šťavnatými a příjemně svěžími

U nás doma se hraběnčiny řezy pekly už v době, kdy se recepty neukládaly do telefonu, ale psaly se do...

Domácí chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou odmění každou minutu trpělivého kynutí
Domácí chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou odmění každou minutu trpělivého kynutí

Domácí chléb bez hnětení, který zvládne každý. Stačí smíchat mouku, droždí, kmín, sůl, vodu a trpělivost....

Česnečka, která zahřeje zevnitř: Hustá polévka s opečenou houskou, kmínem a sýrem, která léčí i bez receptu
Česnečka, která zahřeje zevnitř: Hustá polévka s opečenou houskou, kmínem a sýrem, která léčí i bez receptu

Česnečka je pro mě víc než jen polévka. Je to rychlá záchrana při prvních příznacích nachlazení, spolehlivý...

Lahodné a dokonale měkké buchty i třetí den: Naše babičky do těsta přidávaly 1 lžičku této přísady
Lahodné a dokonale měkké buchty i třetí den: Naše babičky do těsta přidávaly 1 lžičku této přísady

Proč buchty druhý den ztvrdnou a jak tomu zabránit? Stačí jedna lžíce tuku navíc. Přidejte i nastrouhaný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.