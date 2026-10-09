Pudinkáče jako z pekárny: Domácí kynuté koláčky s vanilkovým pudinkem, které nemají chybu

Pudinkáče jsou přesně ten druh pečiva, který doma mizí dřív, než pořádně vystydne. Nejčastěji je peču o víkendu, když má být ke kávě něco poctivějšího a kuchyní se má nést vůně kynutého těsta. Těsto zůstává vláčné díky oleji a žloutkům, uvnitř je jemný vanilkový krém, který po vychlazení pěkně drží a neteče všude kolem.
Na pudinkáčích je příjemné, že vypadají trochu
slavnostněji než obyčejná na plech, přitom se s nimi člověk nemusí prát půl dne. Důležité je nechat těsto opravdu vykynout a buchta pudinkový krém nespěchat plnit, dokud je ještě teplý. U nás se objevují hlavně v neděli. Někdy je dělám menší, spíš ke svačině, jindy větší, s nadějí, že pár kusů zůstane i na pondělí do školy.
Můj tip je jednoduchý: Krém připravit klidně o něco dřív a dát ho do lednice. Studený pudinkový krém se do pečiva plní výrazně líp a při prvním zakousnutí se hned nerozjede po talíři. Pudinkáče jako poctivé domácí pečivo
Pudinkáče stojí někde mezi domácí klasikou a pečivem, které si řada lidí pamatuje z malého pekařství za rohem. Základ se ale nemění:
, trocha času a kynuté těsto náplň, která ho udrží měkké. Vanilkový pudink se v domácím pečení usadil celkem přirozeně. Je dostupný, chuť zná skoro každý a při práci se nechová nijak záludně.
Možností je víc. Někdo peče pudinkáče z kynutého těsta, jiný sáhne po rychlejší variantě z , které se po upečení promaže máslovým pudinkem. Já se držím kynuté verze. Je měkčí, vydrží vláčná déle a s moučkovým cukrem nahoře mi připomíná pečivo, které se nosilo domů v papírovém sáčku. A to u podobných receptů není málo. listového těsta Recept na domácí a nadýchané pudinkáče
Z uvedeného množství vyjde přibližně
18 kusů menší velikosti. Doba kynutí: 1 hodina Doba pečení: 15 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: cca 18 kusů Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 250 ml mléka 20 g čerstvého droždí 10 lžiček cukru 400 g hladké mouky 3 ks žloutků 100 ml oleje špetka soli Ingredience na krém 3 balení vanilkového pudinku 750 ml mléka 3 ks vanilkového cukru 5-6 lžic cukru krupice 180 g másla Dále budeme potřebovat 1 ks vejce na potření moučkový cukr na posypání Postup přípravy lahodných pudinkáčů jako z luxusní pekárny
1. Začněte
kváskem. Do hrnečku dejte část vlažného mléka, rozdrobte droždí, přidejte 2 lžičky cukru a promíchejte. Nechte stát asi 10 minut. Když se nahoře vytvoří pěnová čepička, kvásek je připravený.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte zbytek cukru, přidejte sůl, žloutky, zbylé mléko, olej a nakonec vzešlý kvásek. Vypracujte hladké, spíš měkčí těsto. Pokud se jen lehce lepí na ruce, není to chyba.
3. Mísu přikryjte utěrkou a dejte těsto kynout na teplé místo zhruba na
1 hodinu. Objem by se měl přibližně zdvojnásobit. Tady se vyplatí nespěchat, i když už to člověk samozřejmě chce mít na plechu. Během kynutí uvařte vanilkový pudink
Trubičky poctivě od základu: Domácí listové těsto jim dodá křehkost, kterou kupované jen těžko nahradí
4. Z
750 ml mléka, 3 pudinkových prášků, vanilkového cukru a krupicového cukru připravte hustý krém. Míchejte ho celou dobu, hlavně u dna, kde se pudink rád chytá.
5. Uvařený pudink přendejte do misky. Povrch zakryjte fólií, případně ho občas promíchejte, aby se neudělal škraloup. Nechte ho úplně vychladnout. Teprve potom do něj po částech zašlehejte měkké
máslo a krém dejte ještě vychladit do lednice.
6. Vykynuté
těsto rozdělte na menší díly. Z každého vyválejte váleček silný asi jako prst, dlouhý přibližně 20 cm. Přehněte ho napůl, dva vzniklé prameny lehce stočte dohromady a konec zasuňte zespodu.
7. Vytvarované kousky ukládejte na plech s pečicím papírem. Nedávejte je těsně k sobě, při pečení ještě nabydou. Na plechu je nechte krátce dokynout, obvykle stačí
10 až 15 minut.
8. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Díky tomu budou pudinkáče po upečení zlaté a hezky lesklé. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 15 minut, dokud chytnou barvu.
9. Upečené pečivo nechte vychladnout. Každý kousek potom opatrně rozřízněte, ne ale úplně až do kraje, aby držel pohromadě. Naplňte
pudinkovým krémem, buď lžičkou, nebo cukrářským sáčkem.
10. Nakonec pudinkáče lehce poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší jsou v den upečení, dobré ale zůstávají i druhý den. Skladujte je v chladu a raději zakryté, aby krém zbytečně neosychal. Foto: Cooky.cz, Pudinkáče Rady Jemnějšímu těstu pomůže, když suroviny nenecháte úplně studené z lednice a dáte jim čas dojít na pokojovou teplotu. Krém nepatří do teplého pečiva. Rozpustil by se a vnitřek by byl zbytečně vlhký. Když trochu krému zbude, namažte ho na piškoty do skleničky. Rychlý dezert navíc je hotový během pár minut. Pro drobnou obměnu můžete do krému přidat trochu citronové kůry. Vanilku příjemně osvěží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková