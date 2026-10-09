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Stát chce přibrzdit zvědavce v katastru. Volné lustrování majetku Čechů může skončit

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Český katastr nemovitostí by mohl projít výraznou změnou. Stát připravuje úpravu pravidel, která má lépe chránit osobní údaje vlastníků a omezit hromadné vytěžování informací. Důvodem nejsou pouze automatizované systémy, ale také případy, kdy se veřejně dostupná data používají k cílenému vyhledávání zadlužených nebo jinak zranitelných vlastníků. Katastr má přitom zůstat veřejný, přístup k některým informacím by však mohl být přísnější.
Stát chce přibrzdit zvědavce v katastru. Volné lustrování majetku Čechů může skončit

Stát chce přibrzdit zvědavce v katastru. Volné lustrování majetku Čechů může skončit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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