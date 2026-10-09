Stát chce přibrzdit zvědavce v katastru. Volné lustrování majetku Čechů může skončit

Katastr nemovitostí patří v Česku mezi základní veřejné registry a jeho otevřenost má zásadní význam například při nákupu domu, bytu nebo pozemku. Zájemce si může ověřit vlastníka nemovitosti, zástavní práva, věcná břemena nebo další zápisy, které mohou mít na převod majetku zásadní vliv. Digitalizace však výrazně usnadnila také hromadné získávání dat a jejich další propojování. Český úřad zeměměřický a katastrální upozorňuje například na nabídky databází vytvořených z údajů katastru, hromadné sledování exekucí, dědictví či zástavních práv a následné oslovování konkrétních vlastníků s nabídkami na odkup jejich majetku. Připravovaná novela proto hledá způsob, jak zachovat kontrolní funkci veřejného registru, ale současně ztížit jeho využívání k rozsáhlému profilování lidí. Nejde tedy o plán na úplné uzavření katastru před veřejností.
První omezení už lidé při vyhledávání pocítili
Problém s masovým získáváním údajů není nový. Na konci prosince 2025 úřad kvůli mimořádnému nárůstu přístupů, zejména ze zahraničí, dočasně zpřísnil zobrazování údajů o vlastnících nemovitostí. Současný systém umožňuje uživateli využít přihlášení prostřednictvím Identity občana, případně při nepřihlášeném přístupu projít ověřením pomocí bezpečnostního testu CAPTCHA. Základní vyhledávání nemovitostí proto nezmizelo a bezplatná aplikace Nahlížení do katastru nadále funguje. Úřad zároveň eviduje případy, kdy se uživatelé pokoušejí jeho pravidla obcházet. Jen mezi lednem 2025 a červencem 2026 zabránil technickými prostředky v používání aplikace 260 uživatelům, přičemž důvodem bylo chování odpovídající robotickému vytěžování údajů. Právě technické limity jsou jedním z důvodů, proč stát hledá dlouhodobější legislativní řešení.
Změna je připravená, schválená ale zatím není
Novela katastrálního zákona už prošla podstatnou částí přípravného procesu, její definitivní podoba však zatím není hotová. Návrh se zabývá nejen ochranou osobních údajů, ale také změnami vkladového řízení, další digitalizací katastru nebo úpravou některých povinností vlastníků. Vláda ve svém legislativním plánu výslovně uvádí snahu zamezit nelegálnímu vytěžování a zneužívání údajů při současném zachování veřejnosti katastru. Legislativní rada vlády návrh projednávala 6. srpna 2026, jednání však přerušila. Znamená to, že žádné nové plošné omezení nahlížení nyní nezačalo platit a nelze ani tvrdit, že už existuje konečná podoba budoucích pravidel. Původně se při přípravě novely počítalo s účinností od roku 2027, další vývoj však bude záviset na dokončení legislativního procesu.
Stát řeší i to, kdo se na údaje díval
Zajímavou souvislostí je také evidence některých přístupů do katastru. U výstupů, u nichž je uživatel identifikován, může systém zaznamenávat, kdo si konkrétní informace vyžádal. U aplikace Nahlížení do katastru je podle údajů katastrálního úřadu po dobu 14 dnů uchovávána vazba mezi přihlášeným uživatelem a zobrazeným údajem a vlastník může za určitých podmínek o tyto informace požádat. U některých dalších výstupů, například přehledu vlastnictví nebo kopií ze sbírky listin, se záznamy uchovávají podstatně déle. Současný systém tak už dnes není zcela anonymní ve všech situacích. Směr připravovaných změn ukazuje, že stát chce tuto rovnováhu mezi veřejnou kontrolou majetkových vztahů a ochranou soukromí posunout ještě dál.
zdroje: Vláda České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Portál veřejné správy