Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovat

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Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kapky vody na vnitřní straně oken se s příchodem chladnějšího počasí objevují v mnoha domácnostech. Samotné sklo přitom většinou není hlavním problémem. Rozhodující je kombinace vysoké vlhkosti v místnosti, studených povrchů a nedostatečné výměny vzduchu. Situaci může výrazně zhoršit také sušení prádla uvnitř bytu, zejména pokud se místnost současně málo větrá.
Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovatZdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 09.10.2026 03:32
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