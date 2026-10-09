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Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovat

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Kapky vody na vnitřní straně oken se s příchodem chladnějšího počasí objevují v mnoha domácnostech. Samotné sklo přitom většinou není hlavním problémem. Rozhodující je kombinace vysoké vlhkosti v místnosti, studených povrchů a nedostatečné výměny vzduchu. Situaci může výrazně zhoršit také sušení prádla uvnitř bytu, zejména pokud se místnost současně málo větrá.
Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovat

Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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