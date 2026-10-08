Koupíte si nový Samsung a nenabijete ho. Z balení v tichosti zmizel i USB kabel. Kupující se to dozví, když je pozdě

Situace je prostá a nepříjemná zároveň. Koupíte si nový smartphone Samsung, otevřete krabici a najdete v ní telefon, SIM jehlu a papírovou dokumentaci. Žádný nabíjecí adaptér, na to už jsme si zvykli od dob Galaxy S21. Tentokrát ale chybí i USB-C kabel, tedy poslední kus příslušenství, díky kterému jste mohli telefon připojit k adaptéru, který už doma máte. Bez kabelu telefon po vybalení nemůžete snadno nabít ani připojit k počítači, dokud si příslušenství nekoupíte zvlášť. A Samsung tuto změnu nijak veřejně neohlásil. Odhalila ji až první videa z rozbalování a technická média krátce po uvedení obou modelů v září 2026.
Co přesně v balení chybí a u kterých modelů
Změna se týká dvou levných smartphonů řady Galaxy A: modelů Galaxy A08 a Galaxy A07s. Samsung je společně představil v září 2026 na trzích jihovýchodní Asie, Blízkého východu a dalších cenově citlivých regionech. YouTuber Izzi Boye, na jehož rozbalovací video odkazuje
Notebookcheck, po otevření krabice Galaxy A08 našel jen tři položky: telefon SIM jehlu rychlý průvodce a dokumentaci
Žádný USB-C kabel. Žádný adaptér. Tedy nic, čím byste telefon mohli z běžné nabíječky hned po vybalení připojit k napájení. Oba modely přitom mají USB Type-C port a podporují 25W nabíjení. Samsung na
indické produktové stránce rovnou uvádí, že 25W adaptér se prodává zvlášť. O kabelu se stránka v čitelné podobě vůbec nezmiňuje. Samsung sám říkal, že kabel v balení zůstane
Tady je jádro problému. Nejde jen o to, že příslušenství chybí. Jde o to, že Samsung ještě v roce 2023 na české podpoře výslovně vysvětloval, proč z balení zmizela sluchátka a nabíjecí adaptér, a zároveň uváděl, že „smartphony se dodávají s datovým kabelem USB typu C“. Kabel byl prezentován jako minimum, které zákazníkovi zůstane.
U Galaxy A07s a A08 tato jistota padla. Samsung v dostupných oficiálních materiálech zároveň důvod odstranění kabelu explicitně nevysvětlil. Starší argumentace firmy, tedy méně elektroodpadu a menší ekologická stopa, se vztahovala především na vynechání adaptérů a sluchátek. Pro odstranění kabelu takové veřejné zdůvodnění zatím neexistuje. Je proto možné předpokládat, že svou roli hraje i snaha snížit výrobní náklady, Samsung to ale veřejně nepotvrdil.
Samsung Galaxy A08 kutusunun içinde USB-C kablosu çıkmıyor.Yalnızca kullanım kılavuzu/garanti kağıdı ve telefon çıkıyor. https://t.co/SYmC8S7XtO— Aakons (@aakons1)
September 19, 2026
Reakce komunity tomu odpovídá. Ve vláknu na
Samsung Members uživatelé změnu označují za „šokující“ a upozorňují, že zákazník se starším zařízením může kvůli chybějícímu kabelu platit další peníze. Proč to nejvíc dopadá na ty, kdo si to nejméně mohou dovolit
Galaxy A08 a A07s patří do nejnižší cenové kategorie. Jejich kupci často přecházejí ze starších zařízení s micro-USB konektorem a doma nemusí mít jediný USB-C kabel. Právě pro ně je absence kabelu v krabici reálná překážka, nikoli jen drobnost, kterou snadno přehlédnou.
Orientační cena originálního Samsung USB-C kabelu (3 A, 1,8 m) se na českém trhu pohybuje od nižších stovek korun výš. Pro kupce telefonu za několik tisíc korun to nemusí být zanedbatelná položka navíc.
Zajímavý je přitom kontrast s prémiovými modely. Galaxy S25+ má podle oficiální americké podpory v balení stále USB datový kabel (C to C). Kabel tedy Samsung plošně neodstranil, zatím ho vynechal u některých nejlevnějších modelů, kde může být jeho absence pro zákazníka nejcitelnější.
Jak je na tom konkurence a co si z toho vzít
Samsung není jediný, kdo osekává balení. V absenci samotného kabelu je ale zatím spíše výjimkou:
Výrobce / model Adaptér v balení USB-C kabel v balení Samsung Galaxy A08 Ne Ne Samsung Galaxy S25+ Ne Ano Apple iPhone 16 Ne Ano Xiaomi Redmi Note 14 (globální) Ano Ano
Xiaomi u globálního Redmi Note 14 přikládá adaptér, kabel, obal i SIM jehlu. Apple u iPhonu 16 adaptér nedává, ale kabel ano. Samsung u Galaxy A08 nedává ani jedno.
Důležitá nuance: v Indonésii Samsung při zahájení prodeje Galaxy A08 nabízel promo balíček s adaptérem, kabelem, drátovými sluchátky a průhledným obalem. Obsah standardního balení a obsah startovací akce jsou ale dvě různé věci a promo nabídka navíc nemusí být dostupná po celou dobu prodeje.
Týká se to českých zákazníků?
Galaxy A07s ani Galaxy A08 se v době naší rešerše na českém e-shopu Samsungu neobjevily. Oficiální uvedení proběhlo v Thajsku, Malajsii, Indonésii, Indii a dalších regionech. Českých zákazníků se tedy změna přímo netýká, pokud ovšem telefon nekupují přes marketplace nebo z dovozu.
Důležitější je ale signál, který Samsung vysílá. Precedent existuje. Pokud se absence kabelu u levných modelů osvědčí, může se podobný přístup časem rozšířit i na další řady a trhy. Před každým nákupem proto stojí za to zkontrolovat sekci „Co je v balení“ na produktové stránce, případně si obsah balení nechat písemně potvrdit prodejcem.
Krabice s telefonem už dávno není zárukou toho, že v ní najdete všechno potřebné k jeho používání. U Galaxy A08 toho po vybalení opravdu mnoho nenajdete.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman