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Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze

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Důchody se od ledna 2027 zvýší všem příjemcům, výsledná částka navíc ale nebude stejná. Základní výměra vzroste každému o 270 korun na 5 170 korun, zatímco procentní část důchodu se zvýší o 0,2 procenta. Člověk, který nyní pobírá 18 tisíc korun, si tak polepší přibližně o 297 korun měsíčně, u důchodu 26 tisíc korun půjde zhruba o 313 korun.
Pevná část vzroste všem stejně.

Pevná část vzroste všem stejně.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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