Důchod 18, 22 nebo 26 tisíc korun: Od ledna se každému zvýší jinak. Rozhodují dvě části penze

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny příjemce stejného typu důchodu shodná a v roce 2026 činí 4 900 korun. Od ledna 2027 se zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Právě těchto 270 korun proto dostane při pravidelné valorizaci navíc každý bez ohledu na to, zda jeho současný důchod činí například 15, 20 nebo 30 tisíc korun. Druhá část zvýšení už závisí na konkrétní výši procentní výměry každého důchodu. Ta se od ledna zvedne o 0,2 procenta, takže v absolutních korunách dostanou lidé s vyšším důchodem o několik korun více.
Rozdíly jsou přitom poměrně malé, protože většinu lednového zvýšení tvoří právě pevná část ve výši 270 korun. U současného důchodu 18 tisíc korun představuje procentní výměra po odečtení letošní základní výměry 13 100 korun. Její navýšení o 0,2 procenta vychází po zákonném zaokrouhlení na 27 korun. Celkový důchod by tak měl vzrůst z 18 000 na 18 297 korun měsíčně. U důchodu 22 tisíc korun činí procentní část 17 100 korun a její zvýšení odpovídá 35 korunám, takže nová penze vychází na 22 305 korun. Příjemce důchodu 26 tisíc korun má procentní výměru 21 100 korun, po zvýšení tedy dostane o 43 korun více z této části a celkem si polepší o 313 korun na 26 313 korun měsíčně.
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Průměrný důchod má překročit 22 tisíc korun
Stejný princip se použije i u průměrného starobního důchodu. Ten má podle propočtů pro konec roku 2026 dosahovat přibližně 21 892 korun měsíčně. Od ledna se jeho základní výměra zvýší o 270 korun a procentní část přibližně o dalších 34 korun. Výsledkem má být průměrný starobní důchod 22 196 korun, tedy měsíční zvýšení o 304 korun. V procentním vyjádření jde přibližně o 1,4 procenta, což je ve srovnání s několika předchozími valorizacemi poměrně mírný růst. Samotná výše valorizace souvisí mimo jiné s vývojem spotřebitelských cen a parametry, podle kterých se zákonná valorizace důchodů stanovuje.
Pro jednoduchou orientaci lze použít základní postup: od současného důchodu se nejprve odečte 4 900 korun, čímž se získá jeho procentní výměra. Z této částky se následně vypočítá 0,2 procenta a výsledné navýšení se přičte k pevným 270 korunám. U některých důchodů ale může být skutečný výpočet odlišný. Od roku 2027 se například mění způsob, jakým se při valorizaci zachází s výchovným. Částka 500 korun za vychované dítě se před výpočtem zvýšení od procentní výměry odečte a po valorizaci se k ní znovu připočte, sama se tedy už valorizovat nebude. U příjemců výchovného proto nelze vždy jednoduše počítat 0,2 procenta z celé procentní výměry.
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Výjimku mají také některé předčasné důchody
Odlišné pravidlo se týká části lidí, kteří odešli do předčasného starobního důchodu podle zpřísněných pravidel platných od října 2023. Dokud nedosáhnou svého řádného důchodového věku, nezvyšuje se jim při pravidelné valorizaci procentní výměra důchodu. V lednu 2027 jim proto může vzrůst pouze základní výměra o 270 korun. Například předčasný důchod ve výši 18 tisíc korun by v takové situaci vzrostl jen na 18 270 korun, zatímco běžný řádný starobní důchod stejné výše vychází v modelovém příkladu na 18 297 korun. Po dosažení řádného důchodového věku se na příjemce předčasného důchodu začne vztahovat standardní způsob valorizace procentní části.
Vedle pravidelné valorizace vláda oznámila také záměr vyplatit důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun. Ten ale není součástí pravidelného měsíčního důchodu a na rozdíl od již schválených valorizačních parametrů je jeho vyplacení spojeno se samostatnou legislativní změnou. Do budoucích valorizací by se proto částka dvou tisíc korun nijak nepromítala. Pravidelné zvýšení o 270 korun a 0,2 procenta procentní výměry naopak trvale zvýší měsíční důchod od ledna 2027. Rozdíl mezi oběma opatřeními je proto podstatný zejména při porovnávání toho, kolik peněz bude senior dostávat každý další měsíc.
MPSV, ČSSZ, autorský text